Куйбишевський НПЗ горить після атаки в Самарі. ФОТОрепортаж
У ніч проти середи, 10 червня 2026 року, було атаковано Самарську область РФ. Мешканці скаржились у соцмережах на численні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Перші деталі
Як зазначається, у ніч на 10 червня жителі Самарської області повідомили про вибухи. Губернатор регіону заявив про ракетну небезпеку.
Згідно з аналізом відео та фото очевидців, проведеним ASTRA, під атакою опинився Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, де виникла пожежа.
Підприємство є одним із найбільших об’єктів нафтової галузі регіону та входить до складу ПАТ "НК "Роснефть".
Що передувало?
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Куйбишевський НПЗ у РФ призупинив роботу після атаки дронів 28 серпня.
Топ коментарі
+9 Sergii #613470
показати весь коментар10.06.2026 06:50 Відповісти Посилання
+7 Олександр #581937
показати весь коментар10.06.2026 07:02 Відповісти Посилання
+6 Roman Romal
показати весь коментар10.06.2026 06:36 Відповісти Посилання
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Але хто би міг подумати, скільки у кацапів "одних з найбільших" підприємств....🤔🤔
«Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры.Все экстренные службы уже работают на местах. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка».
https://t.me/astrapress/115213 https://t.me/astrapress/115213