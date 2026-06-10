Куйбишевський НПЗ горить після атаки в Самарі. ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 10 червня 2026 року, було атаковано Самарську область РФ. Мешканці скаржились у соцмережах на численні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Перші деталі

Як зазначається, у ніч на 10 червня жителі Самарської області повідомили про вибухи. Губернатор регіону заявив про ракетну небезпеку.

Згідно з аналізом відео та фото очевидців, проведеним ASTRA, під атакою опинився Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі, де виникла пожежа.

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Підприємство є одним із найбільших об’єктів нафтової галузі регіону та входить до складу ПАТ "НК "Роснефть".

Що передувало?

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Куйбишевський НПЗ у РФ призупинив роботу після атаки дронів 28 серпня.

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