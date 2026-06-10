Пролет, вероятно, FP-5 Flamingo над Чувашией. Завод в Чебоксарах подвергся катастрофическим разрушениям, - СМИ

Вероятно, утром 10 июня российские войска атаковали Чебоксары ракетами FP-5 Flamingo.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналExilenova+.

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В частности, издание распространяет видео, на которых, как утверждается, запечатлен пролет ракеты FP-5 Flamingo над Чувашией.

Официального подтверждения информации пока нет.

Также отмечается, что в результате атаки завод "ВНИИР-Прогресс" понес катастрофические разрушения.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетной атаки на Чебоксары.

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