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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Пролет, вероятно, FP-5 Flamingo над Чувашией. Завод в Чебоксарах подвергся катастрофическим разрушениям, - СМИ

Вероятно, утром 10 июня российские войска атаковали Чебоксары ракетами FP-5 Flamingo.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналExilenova+.

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В частности, издание распространяет видео, на которых, как утверждается, запечатлен пролет ракеты FP-5 Flamingo над Чувашией.

завод в Чебоксарах после удара

Официального подтверждения информации пока нет.

Также отмечается, что в результате атаки завод "ВНИИР-Прогресс" понес катастрофические разрушения.

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завод в Чебоксарах после удара

Что предшествовало?

Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетной атаки на Чебоксары.

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Чувашия (12) Удары по РФ (1007) Чебоксары (5)
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Топ комментарии
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10.06.2026 07:47 Ответить
+26
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10.06.2026 07:54 Ответить
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10.06.2026 07:45 Ответить
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здорова дура
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10.06.2026 08:51 Ответить
Ета двіжуха...
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10.06.2026 08:56 Ответить
Це скоріш ранковий секс і для рашиків і для нас, тільки в різних ролях.
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10.06.2026 09:01 Ответить
Одне тут радує: *********** в рашистських ****** відчули те, що українці вже терплять 4,5 роки ракетного терору. Страх смерті. Хоча це відчуття може лише зміцнити бажання цих кровожерливих мацковських дикунів убивати українців. "За Чєбоксари, зв Старобєльск, за Крємній Ел"!
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10.06.2026 09:00 Ответить
Нічого в цих хазарських унтерменшів вже не зміцниться. Будуть втікати за кордон коли на москві будуть перші вбіті цивільні свині
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10.06.2026 09:04 Ответить
Нічого вони не відчули,якби це на їхні дурні бошки впало.....
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10.06.2026 10:07 Ответить
Не понял. Только вчера некий Рахманин сказал, шо фламинго - хня, никуда не попадает и их кацап сбивает на раз-два.
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10.06.2026 09:01 Ответить
Ну от на вчора ця інформація і була актуальна. При тому ніхто ж вам не скаже, скільки було запущено аби одна таки долетіла.
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10.06.2026 09:14 Ответить
То била камєдія)))
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10.06.2026 10:00 Ответить
Поки що навіть крилата ракета FP-5 застосовується вкрай рідко і не дуже вдало.

здається не так він сказав.
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10.06.2026 10:13 Ответить
літак на посадку заходить швидше ніж це чудо летить....але зебіли в екстазі, ******* владіміра алєксанрочіва ще більше
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10.06.2026 09:02 Ответить
Ну да ну да .А тебе я вижу грустно, что за братушек твоих запоребриковых по серйозному взялись и крупно им там наваливать стали
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10.06.2026 10:33 Ответить
Так їх же не існуе, як стверджують місцеві зрадойоби.
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10.06.2026 09:05 Ответить
Віримо, що їх 3000 існує, але літають поодинці, а не зграями
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10.06.2026 09:37 Ответить
ППО повністью відсутнє - швидкість начебто літак на посадку заходить .
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10.06.2026 09:05 Ответить
Ракета величезна із звуком прольоту який чутно на багато кілометрів, те що орки пропустили її це більше заслуга розвідки мабуть вибрали час ротації операторів розрахунків, і авіації було мало в небі. Таку здорову корову яка летить на висоті видно на радарах досить далеко.

Або у орків уже катастрофа по кількості засобів ППО що обнадіює, та всерівно є авіація і літаки ДРЛС. От її б винести ударами по аеродромах.

Цій корові якесь б якісь радіопоглинаючі фарби, плюс форму корпусу змінити щоб не була кругла може зменьшить ЕПР.
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10.06.2026 09:09 Ответить
серйозно? так? там до 100м максимум, високо.
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10.06.2026 09:39 Ответить
Як на якому відео залежить від місцевості, просто вона величезна і у вас складається таке враження.

Але пролетіла і досягнула цілі, що вже є якимось успіхом, я не проти того щоб вони знищували оборонку орків, просто є загальноприйняті напрямки ракетобудування і вони не просто так сформувались, та же конструкція корпусу ракети для зменшення ЕПР
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10.06.2026 10:00 Ответить
Низько летить. Мабуть к вогню.
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10.06.2026 09:10 Ответить
до грози
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10.06.2026 09:19 Ответить
атракціон - движуха, кацапи купили квитки, щоб насолоджуватись видовищем?
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10.06.2026 09:13 Ответить
Ого! Скільки спеців-ракетчіків з під дивана голоси подало. Може краще вилазьте з під ліжок і ідіть на втробництво ракет. Там і бронє є. Зможети вдень пройтися вулицею, на сонечко подивитися.
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10.06.2026 09:17 Ответить
Може, підкажеш куди йти? Я он намагався піти хоча б дрончики збирати - нє: вік, окуляри...
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10.06.2026 09:40 Ответить
Бензозаправку розносять на запчастини. Цистерну, колеса, кришку в розніс, а краник китайцям.
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10.06.2026 09:22 Ответить
нарешті земиндичи спромоглися хоч одну хфламинго випустити....мабудь рюмсали як діти бо грошей шкода невкрадешь
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10.06.2026 09:22 Ответить
Ймовiрно? Так выглядит только Фламинго.
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10.06.2026 09:29 Ответить
Точно? А чому не рожнве?
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10.06.2026 09:38 Ответить
Поки пролітала над кацапетівкою, почорніла від місцевого сморіду.
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10.06.2026 10:34 Ответить
Гарно
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10.06.2026 09:47 Ответить
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10.06.2026 09:49 Ответить
"Жители метеорита с ужасом наблюдали приближение Челябинска..."
Колись так жартували про той метеорит, що вибухнув над кацапетівкою
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10.06.2026 10:38 Ответить
Мда, вона повільна шо піпец... Скільки їх треба запустити, щоб хоч одна долетіла куди треба?
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10.06.2026 09:53 Ответить
Так, це звук авіаційного двигуна який я пам'ятаю ще з студентських років, звук літака ЯК-40.
Основне питання Чому?
Дуже просто: Україна не має ракетного палива. Павлоградський хімзавод був знищений зевладою ще на початку зецарювання.
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10.06.2026 09:55 Ответить
А казали ,що Фламінго неефективний)
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10.06.2026 09:59 Ответить
У нас виявилося нємєряно диванних конструкторів-ракетчиків, які навчать недолугих, як треба Фламінги робити.
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10.06.2026 10:00 Ответить
Марсиане наведались.
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10.06.2026 10:05 Ответить
Якщо щось схоже на "фламінго" діє як "фламінго", то може це "фламінго" і є
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10.06.2026 10:07 Ответить
НУ НАКОНЕЦ ТО !!! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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10.06.2026 10:38 Ответить
Шо на це скажуть кремлівські зрадойоби, які вересчять шо немає ніякого фламінго? )
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10.06.2026 10:43 Ответить
ЧТО ЕЩЁ МОЖНО СКАЗАТЬ ...ЛЕТИТ НИЗКО И ГЛАВНО ПОПАЛА В ЦЕЛЬ ...ТЕПЕРЬ Я ДУМАЮ ЧТО ПИСЕЦЬ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО ! СПАСИБО ЧТО ДОДЕЛАЛИ ФЛАМУСЮ . ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ УДАРОВ И В ЭТОМ ГОДУ ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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10.06.2026 10:45 Ответить
Атріцатєльний прогресс)
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10.06.2026 10:53 Ответить
а скількі таких фламінгів ,міндічі вивели з України ?!!!...
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10.06.2026 10:57 Ответить
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