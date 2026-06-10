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Пролет, вероятно, FP-5 Flamingo над Чувашией. Завод в Чебоксарах подвергся катастрофическим разрушениям, - СМИ
Вероятно, утром 10 июня российские войска атаковали Чебоксары ракетами FP-5 Flamingo.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналExilenova+.
В частности, издание распространяет видео, на которых, как утверждается, запечатлен пролет ракеты FP-5 Flamingo над Чувашией.
Официального подтверждения информации пока нет.
Также отмечается, что в результате атаки завод "ВНИИР-Прогресс" понес катастрофические разрушения.
Что предшествовало?
Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетной атаки на Чебоксары.
Топ комментарии
+30 Fish Man
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+26 Randall Flag #387882
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+22 Randall Flag #387882
показать весь комментарий10.06.2026 07:45 Ответить Ссылка
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здається не так він сказав.
Або у орків уже катастрофа по кількості засобів ППО що обнадіює, та всерівно є авіація і літаки ДРЛС. От її б винести ударами по аеродромах.
Цій корові якесь б якісь радіопоглинаючі фарби, плюс форму корпусу змінити щоб не була кругла може зменьшить ЕПР.
Але пролетіла і досягнула цілі, що вже є якимось успіхом, я не проти того щоб вони знищували оборонку орків, просто є загальноприйняті напрямки ракетобудування і вони не просто так сформувались, та же конструкція корпусу ракети для зменшення ЕПР
Колись так жартували про той метеорит, що вибухнув над кацапетівкою
Основне питання Чому?
Дуже просто: Україна не має ракетного палива. Павлоградський хімзавод був знищений зевладою ще на початку зецарювання.