Проліт, ймовірно, FP-5 Flamingo над Чувашією. Завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Ймовірно, зранку 10 червня російські Чебоксари атакували ракети FP-5 Flamingo.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

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Зокрема, видання поширює відео, на яких, як стверджується, зафільмовано проліт ракети FP-5 Flamingo над Чувашією.

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Також зазначається, що внаслідок атаки завод "ВНИИР-Прогресс" зазнав катастрофічних руйнувань.

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Що передувало?

Як повідомлялося, оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари.

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