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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Проліт, ймовірно, FP-5 Flamingo над Чувашією. Завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Ймовірно, зранку 10 червня російські Чебоксари атакували ракети FP-5 Flamingo.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

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Зокрема, видання поширює відео, на яких, як стверджується, зафільмовано проліт ракети FP-5 Flamingo над Чувашією.

завод у Чебоксарах після удару

Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Також зазначається, що внаслідок атаки завод "ВНИИР-Прогресс" зазнав катастрофічних руйнувань.

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завод у Чебоксарах після удару

Що передувало?

Як повідомлялося, оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари.

Також читайте: У Ленінградській області РФ досі горить арсенал ВМФ, пожежу видно з космосу, - росЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

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Чувашія (13) Удари по РФ (1013) Чебоксари (7)
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Топ коментарі
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10.06.2026 07:47 Відповісти
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10.06.2026 07:54 Відповісти
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10.06.2026 07:45 Відповісти
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Ракета величезна із звуком прольоту який чутно на багато кілометрів, те що орки пропустили її це більше заслуга розвідки мабуть вибрали час ротації операторів розрахунків, і авіації було мало в небі. Таку здорову корову яка летить на висоті видно на радарах досить далеко.

Або у орків уже катастрофа по кількості засобів ППО що обнадіює, та всерівно є авіація і літаки ДРЛС. От її б винести ударами по аеродромах.

Цій корові якесь б якісь радіопоглинаючі фарби, плюс форму корпусу змінити щоб не була кругла може зменьшить ЕПР.
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10.06.2026 09:09 Відповісти
Низько летить. Мабуть к вогню.
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10.06.2026 09:10 Відповісти
до грози
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10.06.2026 09:19 Відповісти
атракціон - движуха, кацапи купили квитки, щоб насолоджуватись видовищем?
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10.06.2026 09:13 Відповісти
Ого! Скільки спеців-ракетчіків з під дивана голоси подало. Може краще вилазьте з під ліжок і ідіть на втробництво ракет. Там і бронє є. Зможети вдень пройтися вулицею, на сонечко подивитися.
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10.06.2026 09:17 Відповісти
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