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Проліт, ймовірно, FP-5 Flamingo над Чувашією. Завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Ймовірно, зранку 10 червня російські Чебоксари атакували ракети FP-5 Flamingo.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.
Зокрема, видання поширює відео, на яких, як стверджується, зафільмовано проліт ракети FP-5 Flamingo над Чувашією.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Також зазначається, що внаслідок атаки завод "ВНИИР-Прогресс" зазнав катастрофічних руйнувань.
Що передувало?
Як повідомлялося, оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари.
Топ коментарі
+22 Fish Man
показати весь коментар10.06.2026 07:47 Відповісти Посилання
+18 Randall Flag #387882
показати весь коментар10.06.2026 07:54 Відповісти Посилання
+17 Randall Flag #387882
показати весь коментар10.06.2026 07:45 Відповісти Посилання
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Або у орків уже катастрофа по кількості засобів ППО що обнадіює, та всерівно є авіація і літаки ДРЛС. От її б винести ударами по аеродромах.
Цій корові якесь б якісь радіопоглинаючі фарби, плюс форму корпусу змінити щоб не була кругла може зменьшить ЕПР.