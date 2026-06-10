До 15 резервуарів пошкоджено: наслідки ударів по нафтобазі "Грушовая" в Новоросійську. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Внаслідок ударів Сил оборони України по нафтобазі "Грушовая" у Новоросійську пошкоджено до 15 резервуарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, світлини оприлюднило Радіо Свобода.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"4-5 резервуарів із паливом знищено або пошкоджено після українського удару 8 червня. Загалом, після двох послідовних атак, пошкоджено 10-15 резервуарів - попередній удар Україна завдала 25 травня", - пише видання.





Читайте: Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ: на підприємстві виникла пожежа

Що передувало?

У Генштабі ЗСУ заявили, що у Краснодарському краї РФ уражено перевальну нафтобазу "Грушовая" в районі населеного пункту Грушовая Балка.

Нафтобаза входить до складу перевалочного комплексу "Шесхарис" – кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ.

Об'єкт забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів, при цьому основне навантаження зберігання припадає саме на майданчик "Грушовая.

Читайте: Уражено пункт базування "Кронштадт", арсенал і нафтову інфраструктуру в Ленінградській області, - Генштаб