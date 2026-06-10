До 15 резервуарів пошкоджено: наслідки ударів по нафтобазі "Грушовая" в Новоросійську. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Внаслідок ударів Сил оборони України по нафтобазі "Грушовая" у Новоросійську пошкоджено до 15 резервуарів.
Як інформує Цензор.НЕТ, світлини оприлюднило Радіо Свобода.
Подробиці
"4-5 резервуарів із паливом знищено або пошкоджено після українського удару 8 червня. Загалом, після двох послідовних атак, пошкоджено 10-15 резервуарів - попередній удар Україна завдала 25 травня", - пише видання.
Що передувало?
У Генштабі ЗСУ заявили, що у Краснодарському краї РФ уражено перевальну нафтобазу "Грушовая" в районі населеного пункту Грушовая Балка.
Нафтобаза входить до складу перевалочного комплексу "Шесхарис" – кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ.
Об'єкт забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів, при цьому основне навантаження зберігання припадає саме на майданчик "Грушовая.
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