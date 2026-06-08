Уражено нафтобазу "Грушовая", ЛВДС "Красний Яр" та РЛС окупантів, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України 7 червня та в нічн 8 червня уразили перевальну нафтобазу "Грушовая", ЛВДС "Красний Яр", радіолокаційну станцію та інші об'єкти російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Грушовая

Так, у Краснодарському краї РФ уражено перевальну нафтобазу "Грушовая" в районі населеного пункту Грушовая Балка. Зафіксовано пожежу на території об’єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Відомо, що нафтобаза входить до складу перевалочного комплексу "Шесхарис" – кінцевої точки магістральних нафтопроводів на півдні РФ.

"Об'єкт забезпечує прийом, накопичення, зберігання та перевалку нафти і нафтопродуктів через морський порт Новоросійськ. Загальна місткість резервуарного парку комплексу становить близько 1,4 млн кубічних метрів, при цьому основне навантаження зберігання припадає саме на майданчик "Грушовая", - йдеться в повідомленні.

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Красний Яр

Також під ударом лінійна виробничо-диспетчерська станція "Красний Яр" у Волгоградській області РФ. На території об'єкта виникла пожежа. Інформація щодо результатів та масштабу пошкоджень уточнюється.

"ЛВДС "Красний Яр" є вузловим об’єктом на маршрутах подачі нафти у двох стратегічних напрямках: на Волгоградський НПЗ та далі, на експортний термінал "Шесхарис" у Новоросійську через нафтопровід "Куйбишев — Тихорецьк", - зазначили у Генштабі.

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Інші ураження

У районі н.п. Кабардінка Краснодарського краю РФ зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника.

Уражено пункти управління безпілотними літальними апаратами противника в районах Новобогданівки та Новоіванівки на Запорізької області, Воскресенки на Донеччині, а також Черкаської Конопельки Курської області (РФ).

На території Запорізької області уражено майстерню підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів в районі Бурчака.

Також завдано удару по складах матеріально-технічних засобів противника в районах Василівки Запорізької області та Зеленого Поля на Донеччині.

"Серед іншого, наші воїни били по зосередженнях особового складу противника в районах Берестка Донецької області, Степногірська Запорізької області та Басівки Сумської області.



Крім того, в процесі уточнення, підтверджено результати ураження 6 червня 2026 року нафтобази "Усть-Лабинская" в Краснодарському краї рф - пошкоджено зливо-наливну автомобільну естакаду, паливні резервуари та дві цистерни із паливо-мастильними матеріалами", - підсумували у Генштабі ЗСУ.

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