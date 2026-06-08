Дрони атакували нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську: спалахнула пожежа

У ніч на 8 червня безпілотники атакували Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Після серії вибухів спалахнула пожежа на території нафтового термінала "Шесхаріс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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За словами місцевих, вночі пролунало щонайменше 50 вибухів. На промисловому майданчику "Грушова" – резервуарному парку перевалочного комплексу "Шесхаріс" спалахнула пожежа.

Що це за об'єкт?

Нафтосховище "Грушова" (також зустрічається назва "Грушова балка") — це один із найбільших резервуарних нафтових комплексів на півдні Росії, розташований поблизу міста Новоросійськ. Воно є частиною єдиного перевалочного комплексу разом із нафтовим терміналом "Шесхаріс".

Комплекс використовується для зберігання, перевалки та транспортування нафти і нафтопродуктів.

За різними оцінками, його загальна місткість становить приблизно 1,2–1,4 млн кубометрів.

На території розміщено близько 40–47 резервуарів.

Через систему трубопроводів він пов'язаний із морським терміналом "Шесхаріс", через який здійснюється експорт нафти через Чорне море.

Генштаб ЗСУ називав цей об'єкт важливим елементом російської паливної інфраструктури, що використовується також для забезпечення військової логістики РФ.

У ніч на 23 травня 2026 року українська сторона повідомила про ураження нафтобази та виникнення пожежі. Генеральний штаб ЗСУ офіційно заявив про успішний удар по об'єкту. За даними OSINT-спільнот і супутникових знімків, були пошкоджені щонайменше два резервуари та ділянка трубопроводів. Остаточний масштаб збитків незалежно не підтверджений.

Термінал "Шесхаріс": що відомо?

Термінал "Шесхаріс" - це найбільший нафтоналивний термінал на півдні Росії та один із ключових експортних вузлів російської нафти в Чорному морі. Він розташований у Цемеській бухті порту Новоросійськ (Краснодарський край).

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Термінал входить до структури російської компанії Transneft через її дочірнє підприємство "Чорномортранснефть";

Є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів, якими нафта надходить із різних регіонів РФ;

Забезпечує прийом, зберігання та перевалку нафти й нафтопродуктів на морські танкери;

Через нього експортують російську нафту марки Urals, а також казахстанську нафту KEBCO та нафту Siberian Light.

Потужності термінала:

Пропускна здатність становить близько 700 тисяч барелів нафти на добу.

Він має кілька морських причалів, здатних приймати великі танкери класів Suezmax та Aframax.

Термінал тісно пов'язаний із резервуарним парком "Грушова", де зберігаються значні обсяги нафти перед відвантаженням.

Це один із головних каналів морського експорту російської нафти через Чорне море. Його зупинка або пошкодження впливає на логістику постачань і експортні доходи РФ. Через високу концентрацію інфраструктури об'єкт неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.

Атаки у 2026 році:

У ніч на 2 березня 2026 року термінал зазнав атаки дронів, після чого виникла пожежа.

6–7 квітня 2026 року внаслідок нових ударів було пошкоджено нафтоналивну інфраструктуру, а роботу термінала тимчасово призупинили. Reuters повідомляв, що відвантаження були зупинені приблизно на п'ять днів.

У середині квітня термінал почав частково відновлювати роботу, спочатку використовуючи лише один причал.

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