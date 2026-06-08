Дроны атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске: вспыхнул пожар

В ночь на 8 июня беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ. После серии взрывов на территории нефтяного терминала "Шесхарис" вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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По словам местных жителей, ночью прозвучало не менее 50 взрывов. На промышленной площадке "Грушова" - резервуарном парке перевалочного комплекса "Шесхарис" - вспыхнул пожар.

Что это за объект?

Нефтехранилище "Грушова" (также встречается название "Грушова балка") - это один из крупнейших резервуарных нефтяных комплексов на юге России, расположенный вблизи города Новороссийск. Оно является частью единого перевалочного комплекса вместе с нефтяным терминалом "Шесхарис".

Комплекс используется для хранения, перевалки и транспортировки нефти и нефтепродуктов.

По разным оценкам, его общая вместимость составляет примерно 1,2-1,4 млн кубометров.

На территории размещено около 40-47 резервуаров.

Через систему трубопроводов он связан с морским терминалом "Шесхарис", через который осуществляется экспорт нефти через Черное море.

Генштаб ВСУ называл этот объект важным элементом российской топливной инфраструктуры, используемым также для обеспечения военной логистики РФ.

В ночь на 23 мая 2026 года украинская сторона сообщила о поражении нефтебазы и возникновении пожара. Генеральный штаб ВСУ официально заявил об успешном ударе по объекту. По данным OSINT-сообществ и спутниковых снимков, были повреждены как минимум два резервуара и участок трубопроводов. Окончательный масштаб ущерба независимо не подтвержден.

Терминал "Шесхарис": что известно?

Терминал "Шесхарис" - это крупнейший нефтеналивной терминал на юге России и один из ключевых экспортных узлов российской нефти в Черном море. Он расположен в Цемеской бухте порта Новороссийск (Краснодарский край).

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Терминал входит в структуру российской компании "Транснефть" через ее дочернее предприятие "Черномортранснефть";

Является конечной точкой магистральных нефтепроводов, по которым нефть поступает из различных регионов РФ;

Обеспечивает прием, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов на морские танкеры;

Через него экспортируют российскую нефть марки Urals, а также казахстанскую нефть KEBCO и нефть Siberian Light.

Мощности терминала:

Пропускная способность составляет около 700 тысяч баррелей нефти в сутки.

Он имеет несколько морских причалов, способных принимать крупные танкеры классов Suezmax и Aframax.

Терминал тесно связан с резервуарным парком "Грушова", где хранятся значительные объемы нефти перед отгрузкой.

Это один из главных каналов морского экспорта российской нефти через Черное море. Его остановка или повреждение влияет на логистику поставок и экспортные доходы РФ. Из-за высокой концентрации инфраструктуры объект неоднократно становился целью атак беспилотников.

Атаки в 2026 году:

В ночь на 2 марта 2026 года терминал подвергся атаке дронов, после чего возник пожар.

6–7 апреля 2026 года в результате новых ударов была повреждена нефтеналивная инфраструктура, а работа терминала временно приостановлена. Reuters сообщал, что отгрузки были остановлены примерно на пять дней.

В середине апреля терминал начал частично возобновлять работу, сначала используя только один причал.

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