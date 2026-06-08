Дроны атаковали нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске: вспыхнул пожар
В ночь на 8 июня беспилотники атаковали Новороссийск в Краснодарском крае РФ. После серии взрывов на территории нефтяного терминала "Шесхарис" вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По словам местных жителей, ночью прозвучало не менее 50 взрывов. На промышленной площадке "Грушова" - резервуарном парке перевалочного комплекса "Шесхарис" - вспыхнул пожар.
Что это за объект?
Нефтехранилище "Грушова" (также встречается название "Грушова балка") - это один из крупнейших резервуарных нефтяных комплексов на юге России, расположенный вблизи города Новороссийск. Оно является частью единого перевалочного комплекса вместе с нефтяным терминалом "Шесхарис".
- Комплекс используется для хранения, перевалки и транспортировки нефти и нефтепродуктов.
- По разным оценкам, его общая вместимость составляет примерно 1,2-1,4 млн кубометров.
- На территории размещено около 40-47 резервуаров.
- Через систему трубопроводов он связан с морским терминалом "Шесхарис", через который осуществляется экспорт нефти через Черное море.
- Генштаб ВСУ называл этот объект важным элементом российской топливной инфраструктуры, используемым также для обеспечения военной логистики РФ.
В ночь на 23 мая 2026 года украинская сторона сообщила о поражении нефтебазы и возникновении пожара. Генеральный штаб ВСУ официально заявил об успешном ударе по объекту. По данным OSINT-сообществ и спутниковых снимков, были повреждены как минимум два резервуара и участок трубопроводов. Окончательный масштаб ущерба независимо не подтвержден.
Терминал "Шесхарис": что известно?
Терминал "Шесхарис" - это крупнейший нефтеналивной терминал на юге России и один из ключевых экспортных узлов российской нефти в Черном море. Он расположен в Цемеской бухте порта Новороссийск (Краснодарский край).
- Терминал входит в структуру российской компании "Транснефть" через ее дочернее предприятие "Черномортранснефть";
- Является конечной точкой магистральных нефтепроводов, по которым нефть поступает из различных регионов РФ;
- Обеспечивает прием, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов на морские танкеры;
- Через него экспортируют российскую нефть марки Urals, а также казахстанскую нефть KEBCO и нефть Siberian Light.
Мощности терминала:
- Пропускная способность составляет около 700 тысяч баррелей нефти в сутки.
- Он имеет несколько морских причалов, способных принимать крупные танкеры классов Suezmax и Aframax.
- Терминал тесно связан с резервуарным парком "Грушова", где хранятся значительные объемы нефти перед отгрузкой.
Это один из главных каналов морского экспорта российской нефти через Черное море. Его остановка или повреждение влияет на логистику поставок и экспортные доходы РФ. Из-за высокой концентрации инфраструктуры объект неоднократно становился целью атак беспилотников.
Атаки в 2026 году:
- В ночь на 2 марта 2026 года терминал подвергся атаке дронов, после чего возник пожар.
- 6–7 апреля 2026 года в результате новых ударов была повреждена нефтеналивная инфраструктура, а работа терминала временно приостановлена. Reuters сообщал, что отгрузки были остановлены примерно на пять дней.
- В середине апреля терминал начал частично возобновлять работу, сначала используя только один причал.
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