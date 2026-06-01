Последствия удара БПЛА по нефтебазе в российском Армавире

По меньшей мере один из резервуаров на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в городе Армавир Краснодарского края поврежден.

Подробности

Спутниковое фото от 31 мая демонстрирует последствия атаки украинских беспилотников.

По крайней мере один из резервуаров на территории станции поврежден.

"Также на спутниковом фото видно, что другой резервуар на территории этой нефтебазы, поврежденный еще в марте этого года, пока не отремонтирован и не заменен", - отметили там.

Последствия атаки БПЛА на российскую нефтебазу в Армавире
Что предшествовало?

  • 30 мая 2026 года сообщалось, что беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю: поражена нефтебаза.
  • Впоследствии стало известно, что СБУ поразила нефтебазу "Армавир" в Краснодарском крае РФ в 500 км от границы Украины.

новинні журналісти невиправні, і ніколи не перестануть називати ЛВДС нафтобазою.
От цікаво - вони і бювет біля свого будинку називають насосною станцією?
01.06.2026 12:57 Ответить
А хіба таку кількість резервуарів для зберігання нафтопродуктів не можна назвати нафтобазою?
Просто вона іде як додаток до ЛВДС.
01.06.2026 13:05 Ответить
 
 