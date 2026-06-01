Последствия удара БПЛА по нефтебазе в российском Армавире

По меньшей мере один из резервуаров на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в городе Армавир Краснодарского края поврежден.

Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Спутниковое фото от 31 мая демонстрирует последствия атаки украинских беспилотников.

По крайней мере один из резервуаров на территории станции поврежден.

"Также на спутниковом фото видно, что другой резервуар на территории этой нефтебазы, поврежденный еще в марте этого года, пока не отремонтирован и не заменен", - отметили там.







Что предшествовало?

30 мая 2026 года сообщалось, что беспилотники нанесли удар по Краснодарскому краю: поражена нефтебаза.

Впоследствии стало известно, что СБУ поразила нефтебазу "Армавир" в Краснодарском крае РФ в 500 км от границы Украины.

