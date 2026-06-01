Россия воспринимает ослабление санкций как признак слабости, - Зеленский
Отмена санкций против РФ означает помощь российским солдатам через поддержку российской оборонной промышленности.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для Face the Nation, передает Цензор.НЕТ.
Что дало ослабление санкций?
Так, Зеленский подчеркнул, что ослабление некоторых санкций не дало никаких результатов.
"После ослабления некоторых санкций мы не увидели никаких сюрпризов, таких как снижение мировых цен на нефть, газ или дизель. Ведь доля российской нефти составляет лишь 5% мировых поставок. Как это могло бы что-то изменить?" - отметил он.
Диалог с РФ
"Поэтому отмена санкций – не об этом. Думаю, речь идет о налаживании диалога с россиянами. Но это неправильный подход, потому что они не понимают слов или эмпатии и воспринимают это как признак слабости", – убежден президент.
Также Зеленский призвал вводить против РФ еще больше санкций.
P.s. "Лідеру світу", варто хоч трохи думати, а то "спонсори" можуть і образитись.
Будь-яке скасування санкцій внутрішній медіаринок РФ подає як перемогу Кремля та поразку «колективного Заходу».
Росія бачить у поступках розкол серед союзників і посилює тиск, щоб повністю зруйнувати санкційний режим.
Вони з нас Північну Корею Роблять? Мало повноважень поліції? І так он людей на вулицях вже катують силовики! До чого тут взагалі, поліція? Хіба займатись майном та фінансами - це їхня справа? Майно міндичів не хочуть, нарешті, вилучити? Будуть халупи в народу забирати? Це вже край! А навіщо тоді настворювали десятки антикорупційних органів і фінансового моніторингу? Що мент без освіти забирав в людей квартири? Чи вони бунт хочуть спровокувати, чи незрозуміло, що в них в голові.
От я думаю, Зєлє постійно не давали спокою заощадження людей.