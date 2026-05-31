Росія сприймає послаблення санкцій як ознаку слабкості, - Зеленський
Скасування санкцій проти РФ означає допомогу російським солдатам через допомогу російській оборонній промисловості.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Face the Nation, передає Цензор.НЕТ.
Що дало послаблення санкцій?
Так, Зеленський наголосив, що послаблення деяких санкцій не дало жодних результатів.
"Після послаблення деяких санкцій ми не побачили жодних сюрпризів, як-от зниження світових цін на нафту, газ чи дизель. Адже частка російської нафти становить лише 5% світового постачання. Як це могло б щось змінити?" - зазначив він.
Діалог з РФ
"Тож скасування санкцій – не про це. Думаю, йдеться про вибудовування діалогу з росіянами. Але це неправильний підхід, бо вони не розуміють слів чи емпатії та сприймають це як ознаку слабкості", - переконаний президент.
Також Зеленський закликав запроваджувати проти РФ ще більше санкцій.
P.s. "Лідеру світу", варто хоч трохи думати, а то "спонсори" можуть і образитись.
Будь-яке скасування санкцій внутрішній медіаринок РФ подає як перемогу Кремля та поразку «колективного Заходу».
Росія бачить у поступках розкол серед союзників і посилює тиск, щоб повністю зруйнувати санкційний режим.
При Порошенко було простіше