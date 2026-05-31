152 7

Росія сприймає послаблення санкцій як ознаку слабкості, - Зеленський

Зеленський про послаблення санкцій проти РФ

Скасування санкцій проти РФ означає допомогу російським солдатам через допомогу російській оборонній промисловості.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Face the Nation, передає Цензор.НЕТ.

Що дало послаблення санкцій?

Так, Зеленський наголосив, що послаблення деяких санкцій не дало жодних результатів.

"Після послаблення деяких санкцій ми не побачили жодних сюрпризів, як-от зниження світових цін на нафту, газ чи дизель. Адже частка російської нафти становить лише 5% світового постачання. Як це могло б щось змінити?" - зазначив він.

Діалог з РФ

"Тож скасування санкцій – не про це. Думаю, йдеться про вибудовування діалогу з росіянами. Але це неправильний підхід, бо вони не розуміють слів чи емпатії та сприймають це як ознаку слабкості", - переконаний президент.

Також Зеленський закликав запроваджувати проти РФ ще більше санкцій.

Тобто виходить, що головні спонсори "війни до перемоги" - Британія, проявили "слабкість"? Адже вони також скасували "санкції" проти рф...

P.s. "Лідеру світу", варто хоч трохи думати, а то "спонсори" можуть і образитись.
01.06.2026 00:05 Відповісти
Британія зробила помилку.
01.06.2026 00:07 Відповісти
Російська влада визнає лише прямий тиск і вважає поступки готовністю капітулювати.
Будь-яке скасування санкцій внутрішній медіаринок РФ подає як перемогу Кремля та поразку «колективного Заходу».
Росія бачить у поступках розкол серед союзників і посилює тиск, щоб повністю зруйнувати санкційний режим.
01.06.2026 00:05 Відповісти
Без вихідних, гад, балаболить.
01.06.2026 00:12 Відповісти
Сьомий рік, як усі навколо винні та нівчому не винен потужний Лідор.
При Порошенко було простіше
01.06.2026 00:14 Відповісти
01.06.2026 00:16 Відповісти
До сих пір на ставці у Порошенко ?
01.06.2026 00:18 Відповісти
 
 