Послаблення Великою Британією санкцій проти РФ стало "сюрпризом" для ЄС, - Домбровскіс

У Європейському Союзі назвали рішення Великої Британії послабити санкції проти Росії "несподіванкою", зауваживши, що завжди наголошували на тому, що зараз не час їх скасовувати.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Стало сюрпризом

"Це не було предметом обговорення під час нашої зустрічі міністрів фінансів країн G7 на початку цього тижня, тому це стало сюрпризом", - зазначив єврокомісар.

Домбровскіс зауважив, що на зустрічі G7 учасники, навпаки, наголошували, що зараз не час скасовувати санкції проти Росії. Він наголосив, що РФ отримує значні прибутки завдяки підвищенню цін на енергоносії та вигоди від війни в Ірані.

Потрібно посилювати санкції

"У поточній ситуації важливо зберегти, а то й посилити санкції проти Росії, і саме на цьому ми будемо наполягати разом із нашими міжнародними партнерами, зокрема Великою Британією", - додав він.

