Ослабление Великобританией санкций против РФ стало "сюрпризом" для ЕС, - Домбровскис

В Европейском Союзе назвали решение Великобритании ослабить санкции против России "неожиданностью", отметив, что всегда подчеркивали: сейчас не время их отменять.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Стало сюрпризом

"Это не было предметом обсуждения во время нашей встречи министров финансов стран G7 в начале этой недели, поэтому это стало сюрпризом", — отметил еврокомиссар.

Домбровскис отметил, что на встрече G7 участники, напротив, подчеркивали, что сейчас не время отменять санкции против России. Он подчеркнул, что РФ получает значительные доходы благодаря повышению цен на энергоносители и выгодам от войны в Иране.

Нужно усиливать санкции

"В текущей ситуации важно сохранить, а то и усилить санкции против России, и именно на этом мы будем настаивать вместе с нашими международными партнерами, в частности Великобританией", — добавил он.

