Ослабление Великобританией санкций против РФ стало "сюрпризом" для ЕС, - Домбровскис

В Европейском Союзе назвали решение Великобритании ослабить санкции против России "неожиданностью", отметив, что всегда подчеркивали: сейчас не время их отменять.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Стало сюрпризом

"Это не было предметом обсуждения во время нашей встречи министров финансов стран G7 в начале этой недели, поэтому это стало сюрпризом", — отметил еврокомиссар.

Домбровскис отметил, что на встрече G7 участники, напротив, подчеркивали, что сейчас не время отменять санкции против России. Он подчеркнул, что РФ получает значительные доходы благодаря повышению цен на энергоносители и выгодам от войны в Иране.

Нужно усиливать санкции

"В текущей ситуации важно сохранить, а то и усилить санкции против России, и именно на этом мы будем настаивать вместе с нашими международными партнерами, в частности Великобританией", — добавил он.

А як то кажуть, своя сорочка ближче, ніж ....
21.05.2026 15:42 Ответить
Зрадники, нехай йдуть нахєр, санкції проти кацапстану потрібно тільки підсилювати, а не послаблювати!
21.05.2026 15:44 Ответить
Ну не чого дивного. Кожен вирішує свої питання і в інтересах свого добробуту хоч і ситуативного.
21.05.2026 15:44 Ответить
"кишеня Стармера" набагато ближче до нього.як інтереси Англії.України ЄС.НАТО.G-7. Правда .продажна гниль,вилізла,як ,пляма рашистського мазуту поблизу Туапсе
21.05.2026 15:53 Ответить
Не зря Британию называют "американским пуделем".
21.05.2026 16:18 Ответить
Нефтепровод " Дружба" то другое? Все кругом гады и предатели только наша власть патриотическая!
21.05.2026 16:20 Ответить
Гнидник де вибрали ідола і кланяються раби
21.05.2026 16:49 Ответить

А МІСЦЕВИМ ЛОХАМ
БОРІСИ ДЖОНСОНИ І ПРІНСИ ГАРРІ
розказують фуфло про вічну війну
21.05.2026 17:01 Ответить
 
 