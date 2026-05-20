Венгрия готова снять вето на санкции против патриарха Кирилла, - СМИ

Новое правительство Венгрии заявило о готовности поддержать часть санкций Европейского Союза в отношении лиц, которых ранее защищали власти страны. Речь идет, в частности, о московском патриархе Кирилле и других представителях России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Euronews.

Венгрия может изменить позицию относительно санкций

В ЕС на этой неделе обсудят так называемый мини-пакет санкций. По словам Мартона Хайду, возглавляющего комитет по иностранным делам парламента Венгрии и являющегося соратником Петера Мадьяра, новая власть не будет блокировать решения, если они не наносят ущерба экономике страны.

"Санкции, которые подорвали бы экономическую стабильность Венгрии, абсолютно неприемлемы. Но в случаях, когда предыдущее правительство использовало власть венгерского государства для заключения частных соглашений, я ожидаю, что новое правительство не будет блокировать совместные усилия ЕС по усилению давления на Россию, чтобы прекратить эту войну", — заявил он.

Ранее некоторые российские чиновники уже попадали в санкционный список, но были исключены по настоянию Виктора Орбана. Среди них министр спорта РФ Михаил Дегтярев и олигарх Вячеслав Кантор. Теперь эти кандидатуры могут вновь вернуть к обсуждению.

Санкционная политика ЕС и вопрос единодушия

В Европейском Союзе решения о санкциях принимаются единогласно. Именно поэтому позиция отдельных стран, в частности Венгрии и Словакии, имеет значение. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее также использовал право вето в отношении отдельных решений.

Источники в ЕС отмечают, что пересмотр списков санкций является обычной практикой, а перечень лиц может меняться в ходе переговоров.

Кроме того, в Брюсселе планируют обсудить изменение срока продления санкций. Сейчас их пересматривают каждые шесть месяцев, но есть предложение увеличить этот период до одного года. Инициативу выдвинули дипломаты из северных стран Европы. Обсуждение продлится в ближайшие недели перед заседанием Совета ЕС по общим делам, которое запланировано на 26 мая.

Ранее министр по торговой политике Великобритании Крис Брайант заверил, что никакие действующие санкции против РФ не отменены, несмотря на разрешение Лондона на импорт топлива из российской нефти.

