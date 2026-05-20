Новости Отношения Украины и Венгрии
Консультации с Украиной являются важным шагом на пути к восстановлению двусторонних отношений, - глава МИД Венгрии Орбан

Венгерско-украинские онлайн-консультации экспертов, начавшиеся сегодня, являются важным шагом на пути к восстановлению двусторонних отношений между странами и укреплению будущего сотрудничества.

Об этом заявила вице-премьер-министр и министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан, передает Цензор.НЕТ.

Восстановление отношений

"Сегодня начались онлайн-консультации венгерско-украинских экспертов, которые мы открыли вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и вице-премьер-министром Украины Тарасом Качкой. Эти консультации являются важным шагом на пути к восстановлению наших двусторонних отношений и укреплению будущего сотрудничества", – отметила Орбан.

Также глава венгерского МИД отметила, что Венгрия остается приверженной суверенитету и территориальной целостности Украины.

Венгерская община

В то же время она подчеркнула, что в рамках двусторонних отношений первоочередным вопросом, который должен быть решен, является последовательная защита прав национальных меньшинств.

"Венгерская община на Закарпатье является не только важной составляющей отношений между нашими двумя странами, но и мостом между нашими народами. Настоящий прогресс требует открытого, честного и профессионального диалога, основанного на четких правовых гарантиях. Я верю, что сегодняшние консультации могут стать началом нового процесса", – добавила министр.

Такий Орбан нам краще)
20.05.2026 12:43 Ответить
Нам орбанів не позбутися...
20.05.2026 13:12 Ответить
«першочерговим питанням…, є послідовний захист прав національних меншин»

Може почнем з ексгумації угорських «визволителів» та «борців з нацизмом», закатованих тодішніми укронацистами Карпатської України і, за сумісництвом, таємними союзниками Гітлера? Присилайте копачів на Татарський перевал.
20.05.2026 13:15 Ответить
 
 