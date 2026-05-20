Новини Відносини України та Угорщини
Консультації з Україною є важливим кроком на шляху до відновлення двосторонніх відносин, - глава МЗС Угорщини Орбан

Аніта Орбан про консультації з Україною

Угорсько-українські онлайн-консультації експертів, які розпочалися сьогодні, є важливим кроком на шляху до відновлення двосторонніх відносин між країнами та зміцнення майбутньої співпраці.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка та міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, передає Цензор.НЕТ.

Відновлення відносин

"Сьогодні розпочалися онлайн-консультації угорсько-українських експертів, які ми відкрили разом із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та віцепрем’єр-міністром України Тарасом Качкою. Ці консультації є важливим кроком на шляху до відновлення наших двосторонніх відносин та зміцнення майбутньої співпраці", – зазначила Орбан.

Також глава угорського МЗС зауважила, що Угорщина залишається відданою суверенітету та територіальній цілісності України.

Угорська громада

Водночас вона наголосила, що в межах двосторонніх відносин першочерговим питанням, яке має бути вирішено, є послідовний захист прав національних меншин.

"Угорська громада на Закарпатті є не лише важливою складовою відносин між нашими двома країнами, а й мостом між нашими народами. Справжній прогрес потребує відкритого, чесного та професійного діалогу, заснованого на чітких правових гарантіях. Я вірю, що сьогоднішні консультації можуть стати початком нового процесу", – додала міністерка.

Що передувало?

Такий Орбан нам краще)
20.05.2026 12:43 Відповісти
Нам орбанів не позбутися...
20.05.2026 13:12 Відповісти
«першочерговим питанням…, є послідовний захист прав національних меншин»

Може почнем з ексгумації угорських «визволителів» та «борців з нацизмом», закатованих тодішніми укронацистами Карпатської України і, за сумісництвом, таємними союзниками Гітлера? Присилайте копачів на Татарський перевал.
20.05.2026 13:15 Відповісти
 
 