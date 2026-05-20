Угорщина готова зняти вето на санкції проти патріарха Кирила, - ЗМІ

Новий уряд Угорщини заявив про готовність підтримати частину санкцій Європейського Союзу проти осіб, яких раніше захищала влада країни. Йдеться, зокрема, про московського патріарха Кирила та інших представників Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Euronews.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Угорщина може змінити позицію щодо санкцій

У ЄС цього тижня обговорять так званий мініпакет санкцій. За словами Мартона Хайду, який очолює комітет із закордонних справ парламенту Угорщини та є соратником Петера Мадьяра, нова влада не блокуватиме рішення, якщо вони не шкодять економіці країни.

"Санкції, які підірвали б економічну стабільність Угорщини, є абсолютно неприйнятними. Але у випадках, коли попередній уряд використовував владу угорської держави для укладання приватних угод, я очікую, що новий уряд не блокуватиме спільні зусилля ЄС щодо посилення тиску на Росію, щоб припинити цю війну", – заявив він.

Раніше деякі російські посадовці вже потрапляли до санкційного списку, але були виключені за наполяганням Віктора Орбана. Серед них міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов та олігарх В'ячеслав Кантор. Тепер ці кандидатури можуть знову повернути до обговорення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск заявив про співпрацю з Мадяром щодо України: Ми зможемо дуже швидко виробити спільну позицію

Санкційна політика ЄС і питання одностайності

У Європейському Союзі рішення про санкції ухвалюють одностайно. Саме тому позиція окремих країн, зокрема Угорщини та Словаччини, має значення. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше також використовував право вето щодо окремих рішень.

Джерела в ЄС зазначають, що перегляд списків санкцій є звичайною практикою, а перелік осіб може змінюватися під час переговорів.

Крім того, у Брюсселі планують обговорити зміну терміну продовження санкцій. Зараз їх переглядають кожні шість місяців, але є пропозиція збільшити цей період до одного року. Ініціативу висунули дипломати з північних країн Європи. Обговорення триватиме найближчими тижнями перед засіданням Ради ЄС із загальних справ, яке заплановане на 26 травня.

Раніше міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт запевнив, що жодні чинні санкції проти РФ не скасовані попри дозвіл Лондона на імпорт пального з російської нафти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Консультації з Україною є важливим кроком на шляху до відновлення двосторонніх відносин, - глава МЗС Угорщини Орбан