Наслідки удару БпЛА по нафтобазі в російському Армавірі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Щонайменше один з резервуарів на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) у місті Армавір Краснодарського краю пошкоджено.

Про це повідомили журналісти проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Супутникове фото від 31 травня демонструє наслідки атаки українських безпілотників .

"Також на фото з супутника можна побачити, що інший резервуар на території цієї нафтобази, уражений ще у березні цього року, наразі не відремонтували чи замінили", - зазначили там.







Що передувало?

30 травня 2026 року повідомлялось, що безпілотники вдарили по Краснодарському краю: уражено нафтобазу.

Згодом стало відомо, що СБУ уразила нафтобазу "Армавір" у Краснодарському краї РФ за 500 км від кордону України.

