Наслідки удару БпЛА по нафтобазі в російському Армавірі. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Щонайменше один з резервуарів на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) у місті Армавір Краснодарського краю пошкоджено.
Про це повідомили журналісти проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Супутникове фото від 31 травня демонструє наслідки атаки українських безпілотників .
Щонайменше один з резервуарів на території станції пошкоджено.
"Також на фото з супутника можна побачити, що інший резервуар на території цієї нафтобази, уражений ще у березні цього року, наразі не відремонтували чи замінили", - зазначили там.
Що передувало?
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От цікаво - вони і бювет біля свого будинку називають насосною станцією?
Просто вона іде як додаток до ЛВДС.
РВСи на ЛВДС виконують суто технічну задачу - демпферну функцію при перекачці продукції через магістральні продуктопроводи. А от роль нафтобази (відвантаженн продукції на залізничний та автотранспорт) виконує нафтобаза "ЮНК", яка знаходиться за декіькасот метрів через залізничне полотно від ЛВДС, ось тут - 45°00'13.9"N 41°03'41.1"E
І наслідки від ураження ЛВДС на порядки більші ніж наслідки від ураження нафтобази. Виж відрізяєте ураження БДК від урадення десантного катера, чи не так? Хоча і перший і другий мають ходову рубку.
Джерело: https://censor.net/ua/n4006079
А новий РВС можно побудувати за 2-6 місяців, залежно від об'єму РВСа.