Наслідки удару БпЛА по нафтобазі в російському Армавірі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Щонайменше один з резервуарів на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) у місті Армавір Краснодарського краю пошкоджено.

Про це повідомили журналісти проєкту "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Супутникове фото від 31 травня демонструє наслідки атаки українських безпілотників .

Щонайменше один з резервуарів на території станції пошкоджено.

"Також на фото з супутника можна побачити, що інший резервуар на території цієї нафтобази, уражений ще у березні цього року, наразі не відремонтували чи замінили", - зазначили там.

Наслідки атаки БпЛА на російську нафтобазу в Армавірі

Що передувало?

  • 30 травня 2026 року повідомлялось, що безпілотники вдарили по Краснодарському краю: уражено нафтобазу.
  • Згодом стало відомо, що СБУ уразила нафтобазу "Армавір" у Краснодарському краї РФ за 500 км від кордону України.

новинні журналісти невиправні, і ніколи не перестануть називати ЛВДС нафтобазою.
От цікаво - вони і бювет біля свого будинку називають насосною станцією?
01.06.2026 12:57 Відповісти
А хіба таку кількість резервуарів для зберігання нафтопродуктів не можна назвати нафтобазою?
Просто вона іде як додаток до ЛВДС.
01.06.2026 13:05 Відповісти
ви ж не називаєте бювет біля свого будинку міською насосною станцією, тільки тому, що у бюветі теж стоїть насос?
РВСи на ЛВДС виконують суто технічну задачу - демпферну функцію при перекачці продукції через магістральні продуктопроводи. А от роль нафтобази (відвантаженн продукції на залізничний та автотранспорт) виконує нафтобаза "ЮНК", яка знаходиться за декіькасот метрів через залізничне полотно від ЛВДС, ось тут - 45°00'13.9"N 41°03'41.1"E
І наслідки від ураження ЛВДС на порядки більші ніж наслідки від ураження нафтобази. Виж відрізяєте ураження БДК від урадення десантного катера, чи не так? Хоча і перший і другий мають ходову рубку.
01.06.2026 13:33 Відповісти
роботи - не початий край.
01.06.2026 13:28 Відповісти
чекаемо на знищення 4 ВЕЛИКИХ резервуарів на лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) у місті Армавір Краснодарського краю.

01.06.2026 14:29 Відповісти
якщо розглядати складність, вартість та важливість обладнання ЛВДС, то важливіше РВСів має обладнання, яке складніше відновити - основні магістральні та підпірні насосні агрегати, що забезпечують тиск для перекачування магістральними трубопроводами, допоміжні насоси: масляні, дренажні, насоси систем ожолодження та пожежогасіння, а також інше складне обладнання станції - вузли пуска і прийому засобів очищення та діагностики (СОД), вузлів Система Вимірювання Кількості та показників якості Нафти (СИКН), ситем клапанів , запорної арматури тощо...
А новий РВС можно побудувати за 2-6 місяців, залежно від об'єму РВСа.
01.06.2026 15:25 Відповісти
 
 