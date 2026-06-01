Волгоградский НПЗ остановил переработку нефти после атаки украинских дронов, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, принадлежащий компании "Лукойл", приостановил переработку нефти с 29 мая после атаки украинских дронов. Атака беспилотников на объект привела к пожару и повреждениям.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, сообщает Цензор.НЕТ.

Остановка НПЗ

По данным источников, установка перегонки сырой нефти АВТ-1, которая обеспечивает 40% мощности завода, была остановлена.

Остановлены были и другие установки — АВТ-6 и АВТ-5.

Что известно о заводе?

В 2024 году Волгоградский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,5 миллиона метрических тонн нефти, или около 5% от общего объема на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Он произвел 6 миллионов тонн дизельного топлива, 1,9 миллиона тонн бензина и 700 000 тонн мазута.

