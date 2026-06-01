Волгоградский НПЗ остановил переработку нефти после атаки украинских дронов, - Reuters
Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, принадлежащий компании "Лукойл", приостановил переработку нефти с 29 мая после атаки украинских дронов. Атака беспилотников на объект привела к пожару и повреждениям.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, сообщает Цензор.НЕТ.
Остановка НПЗ
По данным источников, установка перегонки сырой нефти АВТ-1, которая обеспечивает 40% мощности завода, была остановлена.
Остановлены были и другие установки — АВТ-6 и АВТ-5.
Что известно о заводе?
- В 2024 году Волгоградский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,5 миллиона метрических тонн нефти, или около 5% от общего объема на российских нефтеперерабатывающих заводах.
- Он произвел 6 миллионов тонн дизельного топлива, 1,9 миллиона тонн бензина и 700 000 тонн мазута.
Імовірно, установка, яка зазнала найважчих (критичних) уражень - це ЕЛОУ-АВT-6.