Волгоградский НПЗ остановил переработку нефти после атаки украинских дронов, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, принадлежащий компании "Лукойл", приостановил переработку нефти с 29 мая после атаки украинских дронов. Атака беспилотников на объект привела к пожару и повреждениям.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, сообщает Цензор.НЕТ.

Остановка НПЗ 

По данным источников, установка перегонки сырой нефти АВТ-1, которая обеспечивает 40% мощности завода, была остановлена.

Остановлены были и другие установки — АВТ-6 и АВТ-5.

Что известно о заводе?

  • В 2024 году Волгоградский нефтеперерабатывающий завод переработал 13,5 миллиона метрических тонн нефти, или около 5% от общего объема на российских нефтеперерабатывающих заводах.
  • Он произвел 6 миллионов тонн дизельного топлива, 1,9 миллиона тонн бензина и 700 000 тонн мазута.

Господа зроби так щоб вся кацапія зупинилась раз і назавжди.
01.06.2026 19:27 Ответить
Шкода... шкода, що не припинив раніше!
01.06.2026 19:28 Ответить
думаю що там після вчорашнього ураження і Саратовський НПЗ близький до зупинки, бо прилетіло одразу в кілька виробництв НПЗ. Дослідники фіксують ураження установки каталітичного риформінгу ЛЧ-35-11/600 (51°27'30.00"N 45°56'15.13"E), установки ЕЛОУ-АВT-6 (51°27'24.38"N 45°56'12.93"E), установки вісбрекінгу (51°27'21.08"N 45°56'12.39"E), установки каталітичного риформування Л-35-11/300 (51°27'30.59"N 45°56'26.31"E), установки ізомеризації пентан-гексанової фракції (51°27'24.57"N 45°56'26.47"E).
Імовірно, установка, яка зазнала найважчих (критичних) уражень - це ЕЛОУ-АВT-6.
01.06.2026 19:49 Ответить
 
 