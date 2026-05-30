Удары по НПЗ РФ сократили производство дизельного топлива второй месяц подряд, - Reuters

Украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре всё сильнее сказываются на топливном секторе РФ. В мае производство дизельного топлива в стране сократилось примерно на 10%, продолжив негативную тенденцию, зафиксированную месяцем ранее.

Как сообщает Reuters.

Аналогичное сокращение производства дизельного топлива наблюдалось и в апреле. Основной причиной эксперты называют удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Из-за повреждений ряд предприятий был вынужден снизить производственные мощности или временно приостановить работу.

Потери исчисляются миллионами тонн

По оценкам агентства, в апреле нефтеперерабатывающие заводы, пострадавшие от атак, произвели примерно на 1 млн тонн дизельного топлива меньше обычных объемов.

В мае дополнительные потери составили еще около 600 тысяч тонн. Для сравнения, в марте общее производство дизельного топлива в России оценивалось в 7,5 млн тонн.

Несмотря на сокращение производства, Москва продолжает активно экспортировать дизельное топливо.

Согласно данным рыночных источников и компании LSEG, в апреле морской экспорт дизельного топлива и газойля вырос на 8% по сравнению с мартом и достиг около 3,25 млн тонн. В мае объемы поставок остались примерно на том же уровне.

Власти РФ рассматривали ограничение экспорта

На фоне сокращения производства российские власти рассматривали возможность временного ограничения экспорта дизельного топлива для обеспечения внутреннего рынка во время активной фазы полевых работ.

Однако источники в отрасли считают такой сценарий маловероятным, поскольку дополнительные ограничения могут создать новые проблемы для нефтеперерабатывающих предприятий.

Аналитики отмечают, что сокращение производства дизельного топлива может ограничить способность России извлечь максимальную выгоду из роста мировых цен на нефть.

Стоимость энергоносителей в последнее время повышается на фоне напряженности вокруг Ирана и рисков для судоходства в районе Ормузского пролива. В то же время проблемы на российских НПЗ могут уменьшить потенциальные доходы Москвы от экспорта нефтепродуктов.

