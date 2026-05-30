Удари по НПЗ РФ скоротили виробництво дизеля другий місяць поспіль, - Reuters

Українські атаки на російську нафтопереробну інфраструктуру дедалі сильніше впливають на паливний сектор РФ. У травні виробництво дизельного пального в країні скоротилося приблизно на 10%, продовживши негативну тенденцію, зафіксовану місяцем раніше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Аналогічне скорочення виробництва дизельного пального спостерігалося і у квітні. Основною причиною експерти називають удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

Через пошкодження низка підприємств була змушена знизити виробничі потужності або тимчасово припинити роботу.

Втрати обчислюються мільйонами тонн

За оцінками агентства, у квітні нафтопереробні заводи, які постраждали від атак, виробили приблизно на 1 млн тонн дизельного пального менше від звичайних обсягів.

У травні додаткові втрати становили ще близько 600 тисяч тонн. Для порівняння, у березні загальне виробництво дизеля в Росії оцінювалося у 7,5 млн тонн.

Попри скорочення виробництва, Москва продовжує активно експортувати дизельне пальне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини, Путін веде РФ до банкрутства, - Зеленський

Згідно з даними ринкових джерел та компанії LSEG, у квітні морський експорт дизеля та газойлю зріс на 8% порівняно з березнем і досяг близько 3,25 млн тонн. У травні обсяги поставок залишилися приблизно на тому ж рівні.

Влада РФ розглядала обмеження експорту

На тлі скорочення виробництва російська влада розглядала можливість тимчасового обмеження експорту дизельного пального для забезпечення внутрішнього ринку під час активної фази польових робіт.

Однак джерела в галузі вважають такий сценарій малоймовірним, оскільки додаткові обмеження можуть створити нові проблеми для нафтопереробних підприємств.

Аналітики зазначають, що скорочення виробництва дизельного пального може обмежити здатність Росії отримати максимальну вигоду від зростання світових цін на нафту.

Вартість енергоносіїв останнім часом підвищується на тлі напруженості навколо Ірану та ризиків для судноплавства в районі Ормузької протоки. Водночас проблеми на російських НПЗ можуть зменшити потенційні доходи Москви від експорту нафтопродуктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атакований ЗСУ порт Туапсе із квітня не прийняв жодного нафтового танкера чи цивільного судна