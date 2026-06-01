Волгоградський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українських дронів, - Reuters
Нафтопереробний завод у Волгограді, який належить компанії "Лукойл", призупинив переробку нафти з 29 травня після атаки українських дронів. Атака безпілотників на об'єкт спричинила пожежу та пошкодження.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела у галузі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зупинка НПЗ
За даними джерел, установка перегонки сирої нафти АВТ-1, яка забезпечує 40% потужності заводу, була зупинена.
Зупинені були й інші установки - АВТ-6 та АВТ-5.
Що відомо про завод?
- У 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,5 мільйона метричних тонн нафти, або близько 5% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.
- Він виробив 6 мільйонів тонн дизельного пального, 1,9 мільйона тонн бензину та 700 000 тонн мазуту.
Імовірно, установка, яка зазнала найважчих (критичних) уражень - це ЕЛОУ-АВT-6.