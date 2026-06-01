Волгоградський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українських дронів, - Reuters

Нафтопереробний завод у Волгограді, який належить компанії "Лукойл", призупинив переробку нафти з 29 травня після атаки українських дронів. Атака безпілотників на об'єкт спричинила пожежу та пошкодження.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела у галузі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зупинка НПЗ

За даними джерел, установка перегонки сирої нафти АВТ-1, яка забезпечує 40% потужності заводу, була зупинена.

Зупинені були й інші установки - АВТ-6 та АВТ-5.

Що відомо про завод?

У 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,5 мільйона метричних тонн нафти, або близько 5% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.

Він виробив 6 мільйонів тонн дизельного пального, 1,9 мільйона тонн бензину та 700 000 тонн мазуту.

