Волгоградський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українських дронів, - Reuters

Нафтопереробний завод у Волгограді, який належить компанії "Лукойл", призупинив переробку нафти з 29 травня після атаки українських дронів. Атака безпілотників на об'єкт спричинила пожежу та пошкодження.

Про це пише агентство  Reuters із посиланням на два джерела у галузі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зупинка НПЗ 

За даними джерел, установка перегонки сирої нафти АВТ-1, яка забезпечує 40% потужності заводу, була зупинена.

Зупинені були й інші установки - АВТ-6 та АВТ-5.

Що відомо про завод?

  • У 2024 році Волгоградський нафтопереробний завод переробив 13,5 мільйона метричних тонн нафти, або близько 5% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах.
  • Він виробив 6 мільйонів тонн дизельного пального, 1,9 мільйона тонн бензину та 700 000 тонн мазуту.

Господа зроби так щоб вся кацапія зупинилась раз і назавжди.
01.06.2026 19:27 Відповісти
Шкода... шкода, що не припинив раніше!
01.06.2026 19:28 Відповісти
думаю що там після вчорашнього ураження і Саратовський НПЗ близький до зупинки, бо прилетіло одразу в кілька виробництв НПЗ. Дослідники фіксують ураження установки каталітичного риформінгу ЛЧ-35-11/600 (51°27'30.00"N 45°56'15.13"E), установки ЕЛОУ-АВT-6 (51°27'24.38"N 45°56'12.93"E), установки вісбрекінгу (51°27'21.08"N 45°56'12.39"E), установки каталітичного риформування Л-35-11/300 (51°27'30.59"N 45°56'26.31"E), установки ізомеризації пентан-гексанової фракції (51°27'24.57"N 45°56'26.47"E).
Імовірно, установка, яка зазнала найважчих (критичних) уражень - це ЕЛОУ-АВT-6.
01.06.2026 19:49 Відповісти
 
 