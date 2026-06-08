Поражены нефтебаза "Грушовая", ЛПДС "Красный Яр" и РЛС оккупантов, - Генштаб ВСУ

7 июня и в ночь на 8 июня Силы обороны Украины нанесли удары по нефтебазе "Грушовая", ЛПС "Красный Яр", радиолокационной станции и другим объектам российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Грушовая

Так, в Краснодарском крае РФ поражена перевалочная нефтебаза "Грушовая" в районе населенного пункта Грушовая Балка. Зафиксирован пожар на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Известно, что нефтебаза входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" — конечной точки магистральных нефтепроводов на юге РФ.

"Объект обеспечивает прием, накопление, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов через морской порт Новороссийск. Общая вместимость резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн кубических метров, при этом основная нагрузка хранения приходится именно на площадку "Грушовая", — говорится в сообщении.

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Красный Яр

Также под ударом линейная производственно-диспетчерская станция "Красный Яр" в Волгоградской области РФ. На территории объекта возник пожар. Информация о результатах и масштабах повреждений уточняется.

"ЛПДС "Красный Яр" является узловым объектом на маршрутах подачи нефти в двух стратегических направлениях: на Волгоградский НПЗ и далее, на экспортный терминал "Шесхарис" в Новороссийске через нефтепровод "Куйбышев — Тихорецк", — отметили в Генштабе.

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Другие поражения

В районе н.п. Кабардинка Краснодарского края РФ зафиксировано поражение радиолокационной станции противника.

Поражены пункты управления беспилотными летательными аппаратами противника в районах Новобогдановки и Новоивановки в Запорожской области, Воскресенки в Донецкой области, а также Черкасской Конопельки Курской области (РФ).

На территории Запорожской области поражена мастерская подразделения беспилотных летательных аппаратов оккупантов в районе Бурчака.

Также нанесен удар по складам материально-технических средств противника в районах Васильевки Запорожской области и Зеленого Поля в Донецкой области.

"Среди прочего, наши воины наносили удары по скоплениям личного состава противника в районах Берестка Донецкой области, Степногорска Запорожской области и Басовки Сумской области.



Кроме того, в процессе уточнения подтверждены результаты поражения 6 июня 2026 года нефтебазы "Усть-Лабинская" в Краснодарском крае РФ - повреждены сливная и наливная автомобильные эстакады, топливные резервуары и две цистерны с горюче-смазочными материалами", - подытожили в Генштабе ВСУ.

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