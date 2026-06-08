РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Удары по Крыму
975 4

Поражены нефтебазы в Крыму и пункт управления ФСБ в Белгородской области, - Генштаб

удар по Крыму

В ночь на 7 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Семиколодезянская" в районе населенного пункта Ленино на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Зафиксировано возгорание на территории объекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары по Крыму

Нефтебаза "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект используется для накопления запасов топлива и обеспечения потребностей российской военной группировки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Крым и Севастополь: сообщают о взрывах возле аэродромов и инфраструктуры

Украинские воины также нанесли удар по нефтебазе в районе Феодосии на ВОТ украинского Крыма.

Феодосийская нефтебаза является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом временно оккупированного Крыма. Мощности объекта позволяют перегружать до 10-12 млн тонн нефтепродуктов в год. Его инфраструктура обеспечивает прием, хранение и распределение нефтепродуктов для нужд военных формирований государства-агрессора.

Удар по Белгородской области

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления ФСБ Российской Федерации в районе Волоконовки Белгородской области.

Читайте также: ССО нанесли удары по нефтехранилищам в Крыму: поражены нефтебаза и терминал. ВИДЕО

Удары по оккупированной территории

  • Кроме того, Силы обороны поразили склад боеприпасов противника в районе Вольного в Донецкой области.
  • Также нанесены удары по районам сосредоточения личного состава оккупантов в районах Счастья в Луганской области и Благодатного в Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины и наносить потери его военному потенциалу", - отмечают в Генштабе.

Автор: 

Крым (25914) Белгород (499) Удары по РФ (1002) нефтебаза (9)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це має МІЗЕРНЕ значення. Україна демографічно вмирає швидше чим фінанси і демографія чи економіка РФ

Населення скоротилось на 55% і є уже невідновлювальним. Смерть етносу уже кінцева. Тут лише питання наскільки швидко все станеться. Або доведуть до умовних 75-80% або війна стане на паузу при 61-63%
показать весь комментарий
08.06.2026 10:30 Ответить
зато как было по приколу не украинцев повыбирать
показать весь комментарий
08.06.2026 10:34 Ответить
Так-так, все завше і скрізь не так.
показать весь комментарий
08.06.2026 10:49 Ответить
Заїбали!!!!!!!! Де наше АТБ, НП, УП та УЗ???
показать весь комментарий
08.06.2026 11:05 Ответить
 
 