Поражены нефтебазы в Крыму и пункт управления ФСБ в Белгородской области, - Генштаб

В ночь на 7 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Семиколодезянская" в районе населенного пункта Ленино на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Зафиксировано возгорание на территории объекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удары по Крыму

Нефтебаза "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект используется для накопления запасов топлива и обеспечения потребностей российской военной группировки.

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Украинские воины также нанесли удар по нефтебазе в районе Феодосии на ВОТ украинского Крыма.

Феодосийская нефтебаза является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом временно оккупированного Крыма. Мощности объекта позволяют перегружать до 10-12 млн тонн нефтепродуктов в год. Его инфраструктура обеспечивает прием, хранение и распределение нефтепродуктов для нужд военных формирований государства-агрессора.

Удар по Белгородской области

Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления ФСБ Российской Федерации в районе Волоконовки Белгородской области.

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Удары по оккупированной территории

Кроме того, Силы обороны поразили склад боеприпасов противника в районе Вольного в Донецкой области.

Также нанесены удары по районам сосредоточения личного состава оккупантов в районах Счастья в Луганской области и Благодатного в Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины и наносить потери его военному потенциалу", - отмечают в Генштабе.