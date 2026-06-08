Поражены нефтебазы в Крыму и пункт управления ФСБ в Белгородской области, - Генштаб
В ночь на 7 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Семиколодезянская" в районе населенного пункта Ленино на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Зафиксировано возгорание на территории объекта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по Крыму
Нефтебаза "Семиколодезянская" является одним из крупнейших центров хранения и перевалки нефтепродуктов в восточной части Крымского полуострова. Объект используется для накопления запасов топлива и обеспечения потребностей российской военной группировки.
Украинские воины также нанесли удар по нефтебазе в районе Феодосии на ВОТ украинского Крыма.
Феодосийская нефтебаза является крупнейшим нефтеперевалочным комплексом временно оккупированного Крыма. Мощности объекта позволяют перегружать до 10-12 млн тонн нефтепродуктов в год. Его инфраструктура обеспечивает прием, хранение и распределение нефтепродуктов для нужд военных формирований государства-агрессора.
Удар по Белгородской области
Кроме того, Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления ФСБ Российской Федерации в районе Волоконовки Белгородской области.
Удары по оккупированной территории
- Кроме того, Силы обороны поразили склад боеприпасов противника в районе Вольного в Донецкой области.
- Также нанесены удары по районам сосредоточения личного состава оккупантов в районах Счастья в Луганской области и Благодатного в Донецкой области.
"Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины и наносить потери его военному потенциалу", - отмечают в Генштабе.
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