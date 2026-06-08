Дроны атаковали Крым и Севастополь: сообщают о взрывах возле аэродромов и инфраструктуры
В ночь на 8 июня аннексированные Крым и Севастополь подверглись атаке беспилотников. В регионе объявили воздушную тревогу, местные паблики сообщали о серии взрывов в разных районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".
Взрывы вблизи военных объектов
По сообщениям телеграм-каналов, взрывы фиксировались в районах:
- аэродрому "Саки";
- аэродрому "Кача";
- Гвардейского и Красногвардейского;
- Симферополя и района железнодорожного вокзала;
- Феодосии и Севастополя.
Также сообщалось о работе ПВО и стрельбе в районе Севастополя.
Поражение инфраструктуры и перебои с электроснабжением
По данным местных источников, в Гвардейском могла быть повреждена электроподстанция железнодорожной инфраструктуры, после чего фиксировались перебои с электроснабжением.
Кроме того, сообщается о пожаре в районе нефтебазы ATAN после серии взрывов.
Сообщение об инциденте с поездом
Отдельно заявлялось об ударе по тепловозу пассажирского поезда следования Москва – Симферополь. По предварительным данным, есть пострадавшие среди машинистов, пассажиры не пострадали.
Как сообщил марионетка Кремля на оккупированном полуострове Сергей Аксенов, по предварительным данным, есть пострадавшие среди машинистов, пассажиры не пострадали.
Перевозчик, в свою очередь, заявил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.
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