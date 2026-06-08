РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Удары по Крыму Взрывы в Крыму
1 228 6

Дроны атаковали Крым и Севастополь: сообщают о взрывах возле аэродромов и инфраструктуры

крим

В ночь на 8 июня аннексированные Крым и Севастополь подверглись атаке беспилотников. В регионе объявили воздушную тревогу, местные паблики сообщали о серии взрывов в разных районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

Взрывы вблизи военных объектов

По сообщениям телеграм-каналов, взрывы фиксировались в районах:

  • аэродрому "Саки";
  • аэродрому "Кача";
  • Гвардейского и Красногвардейского;
  • Симферополя и района железнодорожного вокзала;
  • Феодосии и Севастополя.

Также сообщалось о работе ПВО и стрельбе в районе Севастополя.

Поражение инфраструктуры и перебои с электроснабжением

По данным местных источников, в Гвардейском могла быть повреждена электроподстанция железнодорожной инфраструктуры, после чего фиксировались перебои с электроснабжением.

Кроме того, сообщается о пожаре в районе нефтебазы ATAN после серии взрывов.

Сообщение об инциденте с поездом

Отдельно заявлялось об ударе по тепловозу пассажирского поезда следования Москва – Симферополь. По предварительным данным, есть пострадавшие среди машинистов, пассажиры не пострадали.

Как сообщил марионетка Кремля на оккупированном полуострове Сергей Аксенов, по предварительным данным, есть пострадавшие среди машинистов, пассажиры не пострадали.

Перевозчик, в свою очередь, заявил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы беспилотных систем нанесли серию ударов по военной инфраструктуре РФ. ВИДЕО

Автор: 

Крым (25914) обстрел (33040) город Севастополь (1717) Симферопольский район (8) Гвардейское (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крисчани, це ще не каміння з неба!
показать весь комментарий
08.06.2026 09:45 Ответить
а якщо вдарити по ГРЕС Сімфорополя
німецький Сіменс швидко поставить нові турбіни??
показать весь комментарий
08.06.2026 09:50 Ответить
аби не мацкву....там усі друзяки та соплеменики зеленої наволочи... туди нізззя....
показать весь комментарий
08.06.2026 09:53 Ответить
Что значит ВОЗЛЕ? Не ВОЗЛЕ а попадания точно в намеченные цели так будет правильно.
показать весь комментарий
08.06.2026 10:03 Ответить
@ Хроніка "камней с неба":

показать весь комментарий
08.06.2026 10:03 Ответить
Нічого страшного не було якби влупили по поїзді .
показать весь комментарий
08.06.2026 10:13 Ответить
 
 