Дроны атаковали Крым и Севастополь: сообщают о взрывах возле аэродромов и инфраструктуры

В ночь на 8 июня аннексированные Крым и Севастополь подверглись атаке беспилотников. В регионе объявили воздушную тревогу, местные паблики сообщали о серии взрывов в разных районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер".

Взрывы вблизи военных объектов

По сообщениям телеграм-каналов, взрывы фиксировались в районах:

аэродрому "Саки";

аэродрому "Кача";

Гвардейского и Красногвардейского;

Симферополя и района железнодорожного вокзала;

Феодосии и Севастополя.

Также сообщалось о работе ПВО и стрельбе в районе Севастополя.

Поражение инфраструктуры и перебои с электроснабжением

По данным местных источников, в Гвардейском могла быть повреждена электроподстанция железнодорожной инфраструктуры, после чего фиксировались перебои с электроснабжением.

Кроме того, сообщается о пожаре в районе нефтебазы ATAN после серии взрывов.

Сообщение об инциденте с поездом

Отдельно заявлялось об ударе по тепловозу пассажирского поезда следования Москва – Симферополь. По предварительным данным, есть пострадавшие среди машинистов, пассажиры не пострадали.

Как сообщил марионетка Кремля на оккупированном полуострове Сергей Аксенов, по предварительным данным, есть пострадавшие среди машинистов, пассажиры не пострадали.

Перевозчик, в свою очередь, заявил, что плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено.

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