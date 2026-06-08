Дрони атакували Крим і Севастополь: повідомляють про вибухи біля аеродромів і інфраструктури

У ніч на 8 червня анексовані Крим і Севастополь зазнали атаки безпілотників. У регіоні оголошували повітряну тривогу, місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів у різних районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Вибухи поблизу військових об’єктів

За повідомленнями телеграм-каналів, вибухи фіксувалися в районах:

аеродрому "Саки";

аеродрому "Кача";

Гвардійського та Красногвардійського;

Сімферополя та району залізничного вокзалу;

Феодосії та Севастополя.

Також повідомлялося про роботу ППО та стрілянину в районі Севастополя.

Ураження інфраструктури та перебої з електропостачанням

За даними місцевих джерел, у Гвардійському могла бути уражена електропідстанція залізничної інфраструктури, після чого фіксувалися перебої з електропостачанням.

Крім того, повідомляється про пожежу в районі нафтобази ATAN після серії вибухів.

Повідомлення про інцидент із поїздом

Окремо заявлялося про удар по тепловозу пасажирського поїзда сполученням Москва - Сімферополь. За попередніми даними, є постраждалі серед машиністів, пасажири не постраждали.

Як повідомив маріонетка Кремля на окупованому півострові Сергій Аксьонов, за попередніми даними, є постраждалі серед машиністів, пасажири не постраждали.

Перевізник своєю чергою заявив, що плановий рух пасажирських поїздів у Криму призупинено.

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