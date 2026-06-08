Дрони атакували Крим і Севастополь: повідомляють про вибухи біля аеродромів і інфраструктури
У ніч на 8 червня анексовані Крим і Севастополь зазнали атаки безпілотників. У регіоні оголошували повітряну тривогу, місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів у різних районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".
Вибухи поблизу військових об’єктів
За повідомленнями телеграм-каналів, вибухи фіксувалися в районах:
- аеродрому "Саки";
- аеродрому "Кача";
- Гвардійського та Красногвардійського;
- Сімферополя та району залізничного вокзалу;
- Феодосії та Севастополя.
Також повідомлялося про роботу ППО та стрілянину в районі Севастополя.
Ураження інфраструктури та перебої з електропостачанням
За даними місцевих джерел, у Гвардійському могла бути уражена електропідстанція залізничної інфраструктури, після чого фіксувалися перебої з електропостачанням.
Крім того, повідомляється про пожежу в районі нафтобази ATAN після серії вибухів.
Повідомлення про інцидент із поїздом
Окремо заявлялося про удар по тепловозу пасажирського поїзда сполученням Москва - Сімферополь. За попередніми даними, є постраждалі серед машиністів, пасажири не постраждали.
Як повідомив маріонетка Кремля на окупованому півострові Сергій Аксьонов, за попередніми даними, є постраждалі серед машиністів, пасажири не постраждали.
Перевізник своєю чергою заявив, що плановий рух пасажирських поїздів у Криму призупинено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
німецький Сіменс швидко поставить нові турбіни??