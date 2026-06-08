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Новини Удари по Криму Вибухи в Криму
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Дрони атакували Крим і Севастополь: повідомляють про вибухи біля аеродромів і інфраструктури

крим

У ніч на 8 червня анексовані Крим і Севастополь зазнали атаки безпілотників. У регіоні оголошували повітряну тривогу, місцеві пабліки повідомляли про серію вибухів у різних районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Вибухи поблизу військових об’єктів

За повідомленнями телеграм-каналів, вибухи фіксувалися в районах:

  • аеродрому "Саки";
  • аеродрому "Кача";
  • Гвардійського та Красногвардійського;
  • Сімферополя та району залізничного вокзалу;
  • Феодосії та Севастополя.

Також повідомлялося про роботу ППО та стрілянину в районі Севастополя.

Ураження інфраструктури та перебої з електропостачанням

За даними місцевих джерел, у Гвардійському могла бути уражена електропідстанція залізничної інфраструктури, після чого фіксувалися перебої з електропостачанням.

Крім того, повідомляється про пожежу в районі нафтобази ATAN після серії вибухів.

Повідомлення про інцидент із поїздом

Окремо заявлялося про удар по тепловозу пасажирського поїзда сполученням Москва - Сімферополь. За попередніми даними, є постраждалі серед машиністів, пасажири не постраждали.

Як повідомив маріонетка Кремля на окупованому півострові Сергій Аксьонов, за попередніми даними, є постраждалі серед машиністів, пасажири не постраждали.

Перевізник своєю чергою заявив, що плановий рух пасажирських поїздів у Криму призупинено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем завдали серії ударів по військовій інфраструктурі РФ. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14098) обстріл (34391) Севастополь (554) Сімферопольський район (9) Гвардійське (2)
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Крисчани, це ще не каміння з неба!
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08.06.2026 09:45 Відповісти
а якщо вдарити по ГРЕС Сімфорополя
німецький Сіменс швидко поставить нові турбіни??
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08.06.2026 09:50 Відповісти
аби не мацкву....там усі друзяки та соплеменики зеленої наволочи... туди нізззя....
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08.06.2026 09:53 Відповісти
Что значит ВОЗЛЕ? Не ВОЗЛЕ а попадания точно в намеченные цели так будет правильно.
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08.06.2026 10:03 Відповісти
@ Хроніка "камней с неба":

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08.06.2026 10:03 Відповісти
Нічого страшного не було якби влупили по поїзді .
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08.06.2026 10:13 Відповісти
 
 