РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8448 посетителей онлайн
Новости Удары по Крыму
2 262 9

ССО нанесли удары по нефтехранилищам в Крыму: поражены нефтебаза и терминал. ВИДЕО

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций нанесли удар по нефтебазе "Семиколодезянская" и нефтяному терминалу в оккупированном Крыму в ночь на 7 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по нефтебазе

Как отмечается, нефтебаза "Семиколодезянская" в поселке Еди-Кую, который оккупанты называют Ленино, расположена примерно в 200 километрах от линии боевого столкновения. Оккупационные войска используют ее как перевалочный пункт для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива, битума и т. д.

На этой нефтебазе расположены девять резервуаров емкостью от 700 до 3000 кубических метров. Там загружают цистерны и перевозят их по Крыму и другим оккупированным территориям Украины для нужд войск противника.

Читайте также: 3-й полк ССО взял под воздушный контроль часть сухопутного пути в Крым. ВИДЕО

Удар по Феодосии

Также отмечается, что украинские беспилотники в Феодосии в 250 км от ЛБЗ поразили морской нефтяной терминал. На объекте расположены семь резервуаров для топлива емкостью 10 тысяч и 20 тысяч кубических метров.

Терминал представляет собой многофункциональный комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из
железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда. Оккупанты используют этот комплекс для обеспечения оккупированного Крыма топливом на случай чрезвычайных ситуаций на полуострове.

"Поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности. ССО продолжают асимметрические действия, чтобы стратегически лишить врага возможности вести войну против Украины.

Читайте также: БПЛА атаковали мост вблизи Чонгара, движение через пункт пропуска "Джанкой" в оккупированный Крым перекрыто

Автор: 

Крым (25911) ССО (713) нефтебаза (9)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуючи фінансовій, збройній, розвідувальній та іншій допомозі від Заходу.
показать весь комментарий
07.06.2026 13:50 Ответить
Вас це бентежить? Треба щоб паРаша з Україною сам на сам без сторонньої допомоги?
показать весь комментарий
07.06.2026 13:59 Ответить
симпатиків кацапстану звісно бентежить, бо росіяни трохи зайобуються вже з НАТО воювати.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:06 Ответить
А все тому, що підготовлений профессійний військовий, полковник розвідки, самбіст засцяв вийти сам на сам і "жалюгідним" продавцем цукерок або "нікчемним" клоуном, з юристом-недоуком....
показать весь комментарий
07.06.2026 14:17 Ответить
ви просто не в курсах - він і не міг вийти на татамі проти КМСа по дзюдо через значну різницю у ваговій категорії, а потім вже так було запізно, що прийшлось сцятись мілкого стендапера.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:29 Ответить
Про ПОПа я не знав. Дякую за інфу.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:45 Ответить
Камені не камені, на голови московських окупантів, але дрони з України прилетіли на нафтосховиже у Феодосії!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* радіють!!
показать весь комментарий
07.06.2026 13:54 Ответить

показать весь комментарий
07.06.2026 14:07 Ответить
https://youtu.be/q0U2RVO--pg?t=52 кримських оптимістів вам у стрічку. Вони навіть не хочуть уявляти, який "бархатний сєзон" на них чекає.
показать весь комментарий
07.06.2026 14:23 Ответить
 
 