ССО нанесли удары по нефтехранилищам в Крыму: поражены нефтебаза и терминал. ВИДЕО
Подразделения Middle-strike Сил специальных операций нанесли удар по нефтебазе "Семиколодезянская" и нефтяному терминалу в оккупированном Крыму в ночь на 7 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Удар по нефтебазе
Как отмечается, нефтебаза "Семиколодезянская" в поселке Еди-Кую, который оккупанты называют Ленино, расположена примерно в 200 километрах от линии боевого столкновения. Оккупационные войска используют ее как перевалочный пункт для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива, битума и т. д.
На этой нефтебазе расположены девять резервуаров емкостью от 700 до 3000 кубических метров. Там загружают цистерны и перевозят их по Крыму и другим оккупированным территориям Украины для нужд войск противника.
Удар по Феодосии
Также отмечается, что украинские беспилотники в Феодосии в 250 км от ЛБЗ поразили морской нефтяной терминал. На объекте расположены семь резервуаров для топлива емкостью 10 тысяч и 20 тысяч кубических метров.
Терминал представляет собой многофункциональный комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из
железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда. Оккупанты используют этот комплекс для обеспечения оккупированного Крыма топливом на случай чрезвычайных ситуаций на полуострове.
"Поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности. ССО продолжают асимметрические действия, чтобы стратегически лишить врага возможности вести войну против Украины.
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