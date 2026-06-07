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Новини Удари по Криму
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ССО завдали ударів по нафтосховищах у Криму: уражено нафтобазу та термінал. ВIДЕО

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу "Семиколодезянська" та нафтовий термінал в окупованому Криму у ніч проти 7 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Удар по нафтобазі

Як зазначається, нафтобаза "Семиколодезянська" у селищі Єди-Кую, яке окупанти називають Леніне, розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупаційні війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо.

На цій нафтобазі розташовані дев’ять резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів. Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника.

Також читайте: 3 полк ССО взяв під повітряний контроль частину сухопутного шляху в Крим. ВIДЕО

Удар по Феодосії

Також зазначається, що українські безпілотники у Феодосії за 250 км від ЛБЗ уразили морський нафтовий термінал. На об’єкті розташовані сім резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів.

Термінал є багатофункціональним комплексом з перевалки нафти і нафтопродуктів із
залізничних вагонів-цистерн на морські судна. Окупанти використовують цей комплекс для забезпечення окупованого Криму паливом на випадок надзвичайних ситуацій на півострові.

"Ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України.

Також читайте: БпЛА атакували міст поблизу Чонгару, рух через пункт пропуску "Джанкой" до окупованого Криму перекрито

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Крим (14098) ССО Сили спеціальних операцій (707) нафтобаза (10)
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Топ коментарі
+6
Камені не камені, на голови московських окупантів, але дрони з України прилетіли на нафтосховиже у Феодосії!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* радіють!!
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07.06.2026 13:54 Відповісти
+5

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07.06.2026 14:07 Відповісти
+4
Дякуючи фінансовій, збройній, розвідувальній та іншій допомозі від Заходу.
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07.06.2026 13:50 Відповісти
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Дякуючи фінансовій, збройній, розвідувальній та іншій допомозі від Заходу.
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07.06.2026 13:50 Відповісти
Вас це бентежить? Треба щоб паРаша з Україною сам на сам без сторонньої допомоги?
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07.06.2026 13:59 Відповісти
симпатиків кацапстану звісно бентежить, бо росіяни трохи зайобуються вже з НАТО воювати.
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07.06.2026 14:06 Відповісти
А все тому, що підготовлений профессійний військовий, полковник розвідки, самбіст засцяв вийти сам на сам і "жалюгідним" продавцем цукерок або "нікчемним" клоуном, з юристом-недоуком....
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07.06.2026 14:17 Відповісти
ви просто не в курсах - він і не міг вийти на татамі проти КМСа по дзюдо через значну різницю у ваговій категорії, а потім вже так було запізно, що прийшлось сцятись мілкого стендапера.
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07.06.2026 14:29 Відповісти
Про ПОПа я не знав. Дякую за інфу.
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07.06.2026 14:45 Відповісти
Камені не камені, на голови московських окупантів, але дрони з України прилетіли на нафтосховище у Феодосії та Чонгарський міст(переданий шмигалем+верещук+єрмаком, цілим в руки ******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* радіють!!
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07.06.2026 15:02 Відповісти
Камені не камені, на голови московських окупантів, але дрони з України прилетіли на нафтосховиже у Феодосії!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* радіють!!
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07.06.2026 13:54 Відповісти

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07.06.2026 14:07 Відповісти
https://youtu.be/q0U2RVO--pg?t=52 кримських оптимістів вам у стрічку. Вони навіть не хочуть уявляти, який "бархатний сєзон" на них чекає.
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07.06.2026 14:23 Відповісти
 
 