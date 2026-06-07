ССО завдали ударів по нафтосховищах у Криму: уражено нафтобазу та термінал. ВIДЕО

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу "Семиколодезянська" та нафтовий термінал в окупованому Криму у ніч проти 7 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Удар по нафтобазі

Як зазначається, нафтобаза "Семиколодезянська" у селищі Єди-Кую, яке окупанти називають Леніне, розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Окупаційні війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо.

На цій нафтобазі розташовані дев’ять резервуарів ємністю від 700 до 3000 кубічних метрів. Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника.

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Удар по Феодосії

Також зазначається, що українські безпілотники у Феодосії за 250 км від ЛБЗ уразили морський нафтовий термінал. На об’єкті розташовані сім резервуарів для палива ємністю 10 тисяч та 20 тисяч кубічних метрів.

Термінал є багатофункціональним комплексом з перевалки нафти і нафтопродуктів із

залізничних вагонів-цистерн на морські судна. Окупанти використовують цей комплекс для забезпечення окупованого Криму паливом на випадок надзвичайних ситуацій на півострові.

"Ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України.

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