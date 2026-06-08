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Новини Удари по Криму
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Уражено нафтобази в Криму та пункт управління ФСБ на Бєлгородщині, - Генштаб

удар по криму

В ніч на 7 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Семиколодезянська" в районі населеного пункту Леніне на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Зафіксовано займання на території об’єкта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по Криму

Нафтобаза "Семиколодезянська" є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання.

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Українські воїни також завдали ураження нафтобазі в районі Феодосії на ТОТ українського Криму.

Феодосійська нафтобаза є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Потужності об'єкта дозволяють перевантажувати до 10-12 млн тонн нафтопродуктів на рік. Його інфраструктура забезпечує прийом, зберігання та розподіл нафтопродуктів для потреб військових формувань держави-агресора.

Удар по Бєлгородщині

Окрім того, Сили оборони України били по пункту управління ФСБ Російської федерації в районі Волоконовки Бєлгородської області.

Також читайте: ССО завдали ударів по нафтосховищах у Криму: уражено нафтобазу та термінал. ВIДЕО

Удари по окупованій території

  • Окрім того, Сили оборони уразили склад боєприпасів противника в районі Свободного на Донеччині.
  • Також завдано ударів по районах зосередження особового складу окупантів в районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області.

"Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України та завдавати втрат його військовому потенціалу", - наголошують у Генштабі.

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Крим (14098) Бєлгород (555) Удари по РФ (1008) нафтобаза (11)
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Це має МІЗЕРНЕ значення. Україна демографічно вмирає швидше чим фінанси і демографія чи економіка РФ

Населення скоротилось на 55% і є уже невідновлювальним. Смерть етносу уже кінцева. Тут лише питання наскільки швидко все станеться. Або доведуть до умовних 75-80% або війна стане на паузу при 61-63%
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08.06.2026 10:30 Відповісти
зато как было по приколу не украинцев повыбирать
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08.06.2026 10:34 Відповісти
Так-так, все завше і скрізь не так.
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08.06.2026 10:49 Відповісти
Заїбали!!!!!!!! Де наше АТБ, НП, УП та УЗ???
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08.06.2026 11:05 Відповісти
 
 