Уражено нафтобази в Криму та пункт управління ФСБ на Бєлгородщині, - Генштаб

В ніч на 7 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Семиколодезянська" в районі населеного пункту Леніне на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Зафіксовано займання на території об’єкта.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удари по Криму

Нафтобаза "Семиколодезянська" є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова. Об'єкт використовується для накопичення запасів пального та забезпечення потреб російського військового угруповання.

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Українські воїни також завдали ураження нафтобазі в районі Феодосії на ТОТ українського Криму.

Феодосійська нафтобаза є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Потужності об'єкта дозволяють перевантажувати до 10-12 млн тонн нафтопродуктів на рік. Його інфраструктура забезпечує прийом, зберігання та розподіл нафтопродуктів для потреб військових формувань держави-агресора.

Удар по Бєлгородщині

Окрім того, Сили оборони України били по пункту управління ФСБ Російської федерації в районі Волоконовки Бєлгородської області.

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Удари по окупованій території

Окрім того, Сили оборони уразили склад боєприпасів противника в районі Свободного на Донеччині.

Також завдано ударів по районах зосередження особового складу окупантів в районах Щастя на Луганщині та Благодатного Донецької області.

"Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України та завдавати втрат його військовому потенціалу", - наголошують у Генштабі.