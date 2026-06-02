Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ: на підприємстві виникла пожежа

У ніч на 2 червня в Краснодарському краї РФ зафіксовано атаку безпілотників на Ільський нафтопереробний завод, внаслідок якої на підприємстві виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами місцевих мешканців, вночі у районі підприємства було чутно вибухи. Згодом повідомили про масштабне загоряння

OSINT-аналітики підтвердили ураження НПЗ, геолокувавши кадри очевидців із району смт Чорноморський, розташованого приблизно за 9 кілометрів від місця пожежі.

Регіональний оперативний штаб підтвердив факт загоряння, заявивши, що пожежа виникла внаслідок атаки БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби.

За підрахунками OSINT-аналітиків, це щонайменше 16-та атака на Ільський НПЗ від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Раніше підприємство неодноразово зазнавало пошкоджень у 2023-2024 роках.

Що відомо про Ільський НПЗ?

Ільський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Південного федерального округу РФ. Його проєктна потужність первинної переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Виробляє:

бензин;

дизельне пальне;

мазут;

бітум;

газойль.

Підприємство важливе для забезпечення паливом цивільного сектору та постачання пального для військової техніки РФ у південному напрямку та на окупованих територіях України.

Ільський НПЗ — це середньо-великий стратегічний нафтопереробний завод РФ, який має важливе значення для паливного забезпечення південного регіону та військової логістики.

