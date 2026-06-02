Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ: на підприємстві виникла пожежа

У ніч на 2 червня в Краснодарському краї РФ зафіксовано атаку безпілотників на Ільський нафтопереробний завод, внаслідок якої на підприємстві виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За словами місцевих мешканців, вночі у районі підприємства було чутно вибухи. Згодом повідомили про масштабне загоряння 

OSINT-аналітики підтвердили ураження НПЗ, геолокувавши кадри очевидців із району смт Чорноморський, розташованого приблизно за 9 кілометрів від місця пожежі.

Регіональний оперативний штаб підтвердив факт загоряння, заявивши, що пожежа виникла внаслідок атаки БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби.

За підрахунками OSINT-аналітиків, це щонайменше 16-та атака на Ільський НПЗ від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Раніше підприємство неодноразово зазнавало пошкоджень у 2023-2024 роках.

Що відомо про Ільський НПЗ?

Ільський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Південного федерального округу РФ. Його проєктна потужність первинної переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Виробляє:

  • бензин;
  • дизельне пальне;
  • мазут;
  • бітум;
  • газойль.

Підприємство важливе для забезпечення паливом цивільного сектору та постачання пального для військової техніки РФ у південному напрямку та на окупованих територіях України.

Ільський НПЗ — це середньо-великий стратегічний нафтопереробний завод РФ, який має важливе значення для паливного забезпечення південного регіону та військової логістики.

Після сьогоднішньої ночі хочу щоб наші валили по поліклініках, лікарнях, школах, дитсадках, і просто житлових будинках!! Це було капець жахіття!
02.06.2026 07:04 Відповісти
Саме цього і хочуть мраzzіянє. І як Ви думаєте, кого назвуть терористами в "цивілізованом мірє"? Помста, це страва, яку подають холодною.
02.06.2026 07:10 Відповісти
Так саме по цих об'єктах валять сросісяни.
02.06.2026 07:28 Відповісти
Безглузда витрата БК.
Ми від цього здались вже?
"Сама" мАцква три доби без зв'язку сиділа - і що? Де бунти?
Русня не менш терпляча, ніж ми.
А у нас БК на два порядки менше, на територію в тридцять разів більшу.
***** було б тільки раде такому повороту подій.
02.06.2026 07:10 Відповісти
Бо по ним не прилітало. Зв'язок, вода, опалення, ЕЕ - то пофігу. Треба, щоб прилітало по їх домівках, або хоча б у дворах ляпалось.

Нехай теж несплять.
02.06.2026 07:30 Відповісти
Повірте, вони звикнуть. Хто побагатше - розосередиться, хто бідніше - сидітиме і молитиметься.
Але вони, як і ми, від такого - не відступлять.
От якщо грошей стане катма, і всім тоді почне бути непереливки, може, щось і зміниться. Може.
А гроші - вони в нафтогазі. Куди наші й б'ють.
Україномовні зощітнікі расєі тут кажуть, що у них діжок тих - майже нескінченно.
Ті ж зощітнікі й підбурюють па мАцквє і па дамам. Хоча дамов там на два порядки більше, ніж діжок.
Совпадєніє?
02.06.2026 07:34 Відповісти
Увы ,увы,увы не будет такого и западные партнеры не одобрят человеческие гражданские казуалити среди кацапов потому что по их меркам мы должны воевать по правилам тогда как наш враг никаких правил военных не соблюдает. Приходится отыгрываться на чем можем
02.06.2026 07:13 Відповісти
На фоні того що параноїдальна паРаша творить в наших містах пошкодження НПЗ виглядає скромно.Бити треба так щоб туди вже не треба і запускати бо "восстановлению не подлежит".Ху...лу як і решті ...обнутому керівництву (в прямому сенсі слова) до одного місця які пошкодження у нас і які смерті причиняють вони,тому і нам до лампочки що у них.
02.06.2026 07:20 Відповісти
Це все капля в морі порівняно з тим геноцидом ,що творять рашиські варвари в Україні ,на рашиський терор має бути терор по всій росії.
02.06.2026 07:32 Відповісти
Тогда нужно с кавказским подпольем работать нашему буданге и раскочегаривать там восстание против царя-батюшки
02.06.2026 07:39 Відповісти
Ц е русні до жопи, особливо Путіну. А от по Москві вести атаки він нікому не дозволяє, бо ссить сам та ссить, що його винесуть вперед ногами. Тому зелена банда не чіпає Москву, нємає дозволу.
02.06.2026 07:36 Відповісти
Кожний день знищеного російських НПЗ та нафтоструктури наближає росіян до жертя один одного.
02.06.2026 07:37 Відповісти
 
 