Дрони атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ: на підприємстві виникла пожежа
У ніч на 2 червня в Краснодарському краї РФ зафіксовано атаку безпілотників на Ільський нафтопереробний завод, внаслідок якої на підприємстві виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За словами місцевих мешканців, вночі у районі підприємства було чутно вибухи. Згодом повідомили про масштабне загоряння
OSINT-аналітики підтвердили ураження НПЗ, геолокувавши кадри очевидців із району смт Чорноморський, розташованого приблизно за 9 кілометрів від місця пожежі.
Регіональний оперативний штаб підтвердив факт загоряння, заявивши, що пожежа виникла внаслідок атаки БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби.
За підрахунками OSINT-аналітиків, це щонайменше 16-та атака на Ільський НПЗ від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Раніше підприємство неодноразово зазнавало пошкоджень у 2023-2024 роках.
Що відомо про Ільський НПЗ?
Ільський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Південного федерального округу РФ. Його проєктна потужність первинної переробки становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Виробляє:
- бензин;
- дизельне пальне;
- мазут;
- бітум;
- газойль.
Підприємство важливе для забезпечення паливом цивільного сектору та постачання пального для військової техніки РФ у південному напрямку та на окупованих територіях України.
Ільський НПЗ — це середньо-великий стратегічний нафтопереробний завод РФ, який має важливе значення для паливного забезпечення південного регіону та військової логістики.
Ми від цього здались вже?
"Сама" мАцква три доби без зв'язку сиділа - і що? Де бунти?
Русня не менш терпляча, ніж ми.
А у нас БК на два порядки менше, на територію в тридцять разів більшу.
***** було б тільки раде такому повороту подій.
Нехай теж несплять.
Але вони, як і ми, від такого - не відступлять.
От якщо грошей стане катма, і всім тоді почне бути непереливки, може, щось і зміниться. Може.
А гроші - вони в нафтогазі. Куди наші й б'ють.
Україномовні зощітнікі расєі тут кажуть, що у них діжок тих - майже нескінченно.
Ті ж зощітнікі й підбурюють па мАцквє і па дамам. Хоча дамов там на два порядки більше, ніж діжок.
Совпадєніє?