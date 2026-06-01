Волгоградський НПЗ "Лукойлу" зупинив роботу після удару українських дронів

Волгоградський нафтопереробний завод, що належить компанії "Лукойл", на півдні Росії призупинив переробку нафти з 29 травня після атаки, здійсненої Україною, яка спричинила пожежу та пошкодження.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Як повідомляється, установка перегонки сирої нафти CDU-1, яка забезпечує 40% потужності заводу, була зупинена. Інші установки, CDU-6 та CDU-5, також були зупинені.

Атака України

Як повідомлялося, 29 травня поточного року під ударом Сил оборони опинився Волгоградський нафтопереробний завод.

Було зафіксовано пожежу на території заводу.

Про завод

Волгоградський НПЗ входить до структури нафтової компанії "Лукойл" та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії.

Потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік, або близько 5% від загального обсягу на російських нафтопереробних заводах. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, зокрема для забезпечення військової логістики та потреб армії РФ.

НПЗ Росії

Як повідомлялося, раніше Сизранський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після того, як український безпілотник 21 травня пошкодив установку первинної переробки.

До того стало відомо, що практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній частині Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після атак українських безпілотників.

Атаки України на російську нафтову інфраструктуру в квітні зросли до найвищого місячного рівня з грудня минулого року, скоротивши обсяги переробок російських нафтопереробних заводів до багаторічного мінімуму. У квітні було завдано щонайменше 21 удару з боку України по російських НПЗ, морських об'єктах, включно з експортними терміналами, та інфраструктурі нафтопроводів.

Це скоротило середню продуктивність нафтопереробних заводів Росії до 4,69 млн барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Сили оборони України в березні 2026 року здійснили низку масштабних ударів по об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, Україна в березні уразила 15 заводів, НПЗ та терміналів Росії.

У травні стало відомо, що на тлі зростання інтенсивності українських атак російська влада вирішила скоротити страхові виплати бізнесу за наслідки ударів безпілотників.

Також повідомлялося, що виробництво дизельного палива в Росії впало приблизно на 10% у травні, додавши до 10% місячного падіння в квітні, оскільки атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи змусили їх скоротити або припинити виробництво.