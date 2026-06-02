Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ: на предприятии возник пожар
В ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ зафиксирована атака беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод, в результате которой на предприятии возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По словам местных жителей, ночью в районе предприятия были слышны взрывы. Впоследствии сообщили о масштабном возгорании
OSINT-аналитики подтвердили поражение НПЗ, геолоцировав кадры очевидцев из района пгт Черноморский, расположенного примерно в 9 километрах от места пожара.
Региональный оперативный штаб подтвердил факт возгорания, заявив, что пожар возник в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
По подсчетам OSINT-аналитиков, это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее предприятие неоднократно подвергалось повреждениям в 2023-2024 годах.
Что известно об Ильском НПЗ?
Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Южного федерального округа РФ. Его проектная мощность первичной переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Производит:
- бензин;
- дизельное топливо;
- мазут;
- битум;
- газойль.
Предприятие имеет важное значениедляобеспечения топливом гражданского сектора ипоставок топлива для военной техники РФ в южном направлении и на оккупированных территориях Украины.
Ильский НПЗ - это средне-крупный стратегический нефтеперерабатывающий завод РФ, который имеет важное значение для топливного обеспечения южного региона и военной логистики.
Ми від цього здались вже?
"Сама" мАцква три доби без зв'язку сиділа - і що? Де бунти?
Русня не менш терпляча, ніж ми.
А у нас БК на два порядки менше, на територію в тридцять разів більшу.
***** було б тільки раде такому повороту подій.
Нехай теж несплять.
Але вони, як і ми, від такого - не відступлять.
От якщо грошей стане катма, і всім тоді почне бути непереливки, може, щось і зміниться. Може.
А гроші - вони в нафтогазі. Куди наші й б'ють.
Україномовні зощітнікі расєі тут кажуть, що у них діжок тих - майже нескінченно.
Ті ж зощітнікі й підбурюють па мАцквє і па дамам. Хоча дамов там на два порядки більше, ніж діжок.
Совпадєніє?
От би по сколково у робочий час прилетіло...
І тут дилема: або бити по мАцкві в надії досягти психологічного ефекту (але русня саме тому створила там найкращу ППО в світі, яка пропустить мізер, і тому ефекту не буде), або змиритись з палаючими сраками наших співвітчизників та продовжити користуватись необхідністю русні захищати саме мАцкву, забиваючи болта на інші регіони.
кацапи повинні отримувати реально симетричну відповідь..
***** насерти на пейзанів. Друга за захищеністю, після мАцкви, точка - це його валдай.
Треба буде - стане першою.
Коли парад потрібно було захистити від наших дронів (гіпотетичних), всій мАцквє поклали зв'язок на три дні. Це серйозніше, ніж обстріли, які руйнують точково.
Ефект? Тиша, ніби так і треба.