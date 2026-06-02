Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ: на предприятии возник пожар

В ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ зафиксирована атака беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод, в результате которой на предприятии возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, ночью в районе предприятия были слышны взрывы. Впоследствии сообщили о масштабном возгорании 

OSINT-аналитики подтвердили поражение НПЗ, геолоцировав кадры очевидцев из района пгт Черноморский, расположенного примерно в 9 километрах от места пожара.

Региональный оперативный штаб подтвердил факт возгорания, заявив, что пожар возник в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

По подсчетам OSINT-аналитиков, это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее предприятие неоднократно подвергалось повреждениям в 2023-2024 годах.

Что известно об Ильском НПЗ?

Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Южного федерального округа РФ. Его проектная мощность первичной переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Производит:

  • бензин;
  • дизельное топливо;
  • мазут;
  • битум;
  • газойль.

Предприятие имеет важное значениедляобеспечения топливом гражданского сектора ипоставок топлива для военной техники РФ в южном направлении и на оккупированных территориях Украины.

Ильский НПЗ - это средне-крупный стратегический нефтеперерабатывающий завод РФ, который имеет важное значение для топливного обеспечения южного региона и военной логистики.

Топ комментарии
Після сьогоднішньої ночі хочу щоб наші валили по поліклініках, лікарнях, школах, дитсадках, і просто житлових будинках!! Це було капець жахіття!
02.06.2026 07:04 Ответить
Увы ,увы,увы не будет такого и западные партнеры не одобрят человеческие гражданские казуалити среди кацапов потому что по их меркам мы должны воевать по правилам тогда как наш враг никаких правил военных не соблюдает. Приходится отыгрываться на чем можем
02.06.2026 07:13 Ответить
Саме цього і хочуть мраzzіянє. І як Ви думаєте, кого назвуть терористами в "цивілізованом мірє"? Помста, це страва, яку подають холодною.
02.06.2026 07:10 Ответить
02.06.2026 07:04 Ответить
02.06.2026 07:10 Ответить
Так саме по цих об'єктах валять сросісяни.
02.06.2026 07:28 Ответить
Безглузда витрата БК.
Ми від цього здались вже?
"Сама" мАцква три доби без зв'язку сиділа - і що? Де бунти?
Русня не менш терпляча, ніж ми.
А у нас БК на два порядки менше, на територію в тридцять разів більшу.
***** було б тільки раде такому повороту подій.
02.06.2026 07:10 Ответить
Бо по ним не прилітало. Зв'язок, вода, опалення, ЕЕ - то пофігу. Треба, щоб прилітало по їх домівках, або хоча б у дворах ляпалось.

Нехай теж несплять.
02.06.2026 07:30 Ответить
Повірте, вони звикнуть. Хто побагатше - розосередиться, хто бідніше - сидітиме і молитиметься.
Але вони, як і ми, від такого - не відступлять.
От якщо грошей стане катма, і всім тоді почне бути непереливки, може, щось і зміниться. Може.
А гроші - вони в нафтогазі. Куди наші й б'ють.
Україномовні зощітнікі расєі тут кажуть, що у них діжок тих - майже нескінченно.
Ті ж зощітнікі й підбурюють па мАцквє і па дамам. Хоча дамов там на два порядки більше, ніж діжок.
Совпадєніє?
02.06.2026 07:34 Ответить
Ну діжки вже закінчуються. Гроші теж - бізнеси закриваються..кацапи, навіть коли лапи сосати почнуть - не підуть проти пуйла..
02.06.2026 07:48 Ответить
Ні, діжок там і справді достобіса. Була інфа, що тільки 13% їх спроможностей нафтопереробки вибили, тож ще є куди БК витрачати, і це не кажучи про ВПК, який - окрема і не менш розгалужена тема.
02.06.2026 07:52 Ответить
Читала, що 40% наші вже розкатали їм. Жаліються, що в мазуті все)

От би по сколково у робочий час прилетіло...
02.06.2026 08:02 Ответить
ППО під мАцкву здебільшого зтягнули, це одна з причин, чому в інших місцях продовжує прилітати.
І тут дилема: або бити по мАцкві в надії досягти психологічного ефекту (але русня саме тому створила там найкращу ППО в світі, яка пропустить мізер, і тому ефекту не буде), або змиритись з палаючими сраками наших співвітчизників та продовжити користуватись необхідністю русні захищати саме мАцкву, забиваючи болта на інші регіони.
02.06.2026 08:09 Ответить
Ну а кацапи влупили сьогодні туди, де 2 медичних заклади й зоопарк..мовчу вже про житлові будинки..

кацапи повинні отримувати реально симетричну відповідь..
02.06.2026 08:13 Ответить
Як це нам допоможе?
***** насерти на пейзанів. Друга за захищеністю, після мАцкви, точка - це його валдай.
Треба буде - стане першою.
Коли парад потрібно було захистити від наших дронів (гіпотетичних), всій мАцквє поклали зв'язок на три дні. Це серйозніше, ніж обстріли, які руйнують точково.
Ефект? Тиша, ніби так і треба.
02.06.2026 08:16 Ответить
02.06.2026 07:13 Ответить
На фоні того що параноїдальна паРаша творить в наших містах пошкодження НПЗ виглядає скромно.Бити треба так щоб туди вже не треба і запускати бо "восстановлению не подлежит".Ху...лу як і решті ...обнутому керівництву (в прямому сенсі слова) до одного місця які пошкодження у нас і які смерті причиняють вони,тому і нам до лампочки що у них.
02.06.2026 07:20 Ответить
Це все капля в морі порівняно з тим геноцидом ,що творять рашиські варвари в Україні ,на рашиський терор має бути терор по всій росії.
02.06.2026 07:32 Ответить
Тогда нужно с кавказским подпольем работать нашему буданге и раскочегаривать там восстание против царя-батюшки
02.06.2026 07:39 Ответить
Ц е русні до жопи, особливо Путіну. А от по Москві вести атаки він нікому не дозволяє, бо ссить сам та ссить, що його винесуть вперед ногами. Тому зелена банда не чіпає Москву, нємає дозволу.
02.06.2026 07:36 Ответить
Не істери,ти вже ****** своїм скигленням,малохольне.
02.06.2026 08:02 Ответить
Напиши мені у Фесбуці, бачу ти дуже хоробрий гавкать из-под Зелі. У восьмий раза атакували це НПЗ з 2023 року і ще будуть роками витрачать дрони.
02.06.2026 08:55 Ответить
Кожний день знищеного російських НПЗ та нафтоструктури наближає росіян до жертя один одного.
02.06.2026 07:37 Ответить
 
 