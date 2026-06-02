Дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ: на предприятии возник пожар

В ночь на 2 июня в Краснодарском крае РФ зафиксирована атака беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод, в результате которой на предприятии возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам местных жителей, ночью в районе предприятия были слышны взрывы. Впоследствии сообщили о масштабном возгорании

OSINT-аналитики подтвердили поражение НПЗ, геолоцировав кадры очевидцев из района пгт Черноморский, расположенного примерно в 9 километрах от места пожара.

Региональный оперативный штаб подтвердил факт возгорания, заявив, что пожар возник в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

По подсчетам OSINT-аналитиков, это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее предприятие неоднократно подвергалось повреждениям в 2023-2024 годах.

Что известно об Ильском НПЗ?

Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Южного федерального округа РФ. Его проектная мощность первичной переработки составляет около 6,6 млн тонн нефти в год. Производит:

бензин;

дизельное топливо;

мазут;

битум;

газойль.

Предприятие имеет важное значениедляобеспечения топливом гражданского сектора ипоставок топлива для военной техники РФ в южном направлении и на оккупированных территориях Украины.

