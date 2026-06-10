До 15 резервуаров повреждены: последствия ударов по нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске
В результате ударов Сил обороны Украины по нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске повреждено до 15 резервуаров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии опубликовало Радио Свобода.
Подробности
"4-5 резервуаров с топливом уничтожены или повреждены после украинского удара 8 июня. В целом, после двух последовательных атак повреждено 10-15 резервуаров - предыдущий удар Украина нанесла 25 мая", - пишет издание.
Что предшествовало?
В Генштабе ВСУ заявили, что в Краснодарском крае РФ поражена перевалочная нефтебаза "Грушовая" в районе населенного пункта Грушовая Балка.
Нефтебаза входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" – конечной точки магистральных нефтепроводов на юге РФ.
Объект обеспечивает прием, накопление, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов через морской порт Новороссийск. Общая вместимость резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн кубических метров, при этом основная нагрузка хранения приходится именно на площадку "Грушовая".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль