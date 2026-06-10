До 15 резервуаров повреждены: последствия ударов по нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске

В результате ударов Сил обороны Украины по нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске повреждено до 15 резервуаров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии опубликовало Радио Свобода.

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Подробности

"4-5 резервуаров с топливом уничтожены или повреждены после украинского удара 8 июня. В целом, после двух последовательных атак повреждено 10-15 резервуаров - предыдущий удар Украина нанесла 25 мая", - пишет издание.





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Что предшествовало?

В Генштабе ВСУ заявили, что в Краснодарском крае РФ поражена перевалочная нефтебаза "Грушовая" в районе населенного пункта Грушовая Балка.

Нефтебаза входит в состав перевалочного комплекса "Шесхарис" – конечной точки магистральных нефтепроводов на юге РФ.

Объект обеспечивает прием, накопление, хранение и перевалку нефти и нефтепродуктов через морской порт Новороссийск. Общая вместимость резервуарного парка комплекса составляет около 1,4 млн кубических метров, при этом основная нагрузка хранения приходится именно на площадку "Грушовая".

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