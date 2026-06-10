На перевалочной нефтебазе "Грушовая" горела инфраструктура и два резервуара с нефтью, - разведка Генштаба
По результатам повторной разведки объектов топливно-энергетической инфраструктуры Российской Федерации, подвергшихся ударам 8 июня 2026 года, подтверждены дополнительные результаты поражения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по нефтебазе "Грушовая"
Как отмечается, на перевалочной нефтебазе "Грушовая" в районе населенного пункта Грушова Балка Краснодарского края подтверждено возгорание двух резервуаров с нефтью, а также инфраструктуры, задействованной в оценке качества нефтепродуктов.
Другие поражения
- На нефтеперекачивающей станции "Красноармейск" в Саратовской области Российской Федерации подтверждено возгорание двух резервуаров с нефтью объемом по 50 тыс. м³ каждый.
- На линейной производственно-диспетчерской станции "Красный Яр" в Волгоградской области Российской Федерации подтверждено возгорание одного резервуара с нефтью объемом 50 тыс. м³.
"Силы обороны Украины продолжают наносить потери критически важной топливно-энергетической и логистической инфраструктуре государства-агрессора, которая обеспечивает ведение войны против Украины", - сообщает Генштаб.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что около 15 резервуаров повреждены в результате ударов по нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске.
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