Поражен завод-производитель навигационных систем для ракет в Чебоксарах, НПЗ в Самаре и танкер теневого флота РФ, — Генштаб

В ночь на 10 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по Чувашии

Так, в республике Чувашия нанесен удар по заводу "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары. Подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия.

"Удар нанесли воины Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины украинскими ракетами FP-5 "Фламинго". Расстояние от ближайшего участка активного боевого столкновения в Украине до объекта составляет более 900 км", - говорится в сообщении.

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Предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения Российской Федерации. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", которые используются в ударных БПЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб.

Удар по НПЗ в Самаре

В Самарской области поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в городе Самара. Подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия.

Куйбышевский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы Российской Федерации. Годовой объем переработки составляет около 3,7 млн тонн нефти.

Предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных войск государства-агрессора.

Другие поражения

По данным Генштаба, кроме того, поражен танкер теневого флота РФ WEST Horizon в акватории Черного моря. Подтверждено поражение винто-рулевой группы судна.

Танкер WEST Horizon используется в схемах теневого флота Российской Федерации для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений.

Кроме того, по результатам доразведки пораженного 6 июня 2026 года арсенала ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в районе населенного пункта Большая Ижора Ленинградской области РФ подтверждено разрушение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок.

Зафиксированы признаки вторичной детонации боеприпасов.

"Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности российского агрессора по ведению войны против Украины и наносить ущерб его военному потенциалу", — отмечают в Генштабе.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетного удара по Чебоксарам.

Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах подвергся катастрофическимразрушениям.

Также в ночь на среду, 10 июня 2026 года, была атакована Самарская область РФ. После атаки горит Куйбышевский НПЗ.

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