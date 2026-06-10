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Украинские ракеты FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, - Зеленский

В ночь на среду, 10 июня 2026 года, украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который снабжает армию оккупантов компонентами для дронов и ракет.

Это подтвердил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали от Зеленского

"Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который снабжает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость! За прошедшую ночь также был поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарской области. Расстояние от линии фронта - более 900 километров. Благодарен воинам ССО, СБС и ГУР. Достигли также вполне справедливые ответы СБУ и двух объектов нефтяной инфраструктуры в Владимирской области на расстоянии 700 километров. Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины!", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ленинградской области РФ до сих пор горит арсенал ВМФ, пожар виден из космоса, - росСМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетного удара по Чебоксарам.
  • Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах подвергся катастрофическимразрушениям.
  • Также в ночь на среду, 10 июня 2026 года, была атакована Самарская область РФ. После атаки горит Куйбышевский НПЗ.

Читайте также: Атакованы арсеналы ВМФ РФ в Ленинградской области, база в Кронштадте и нефтебаза в Краснодарском крае, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24475) Самара (23) Чувашия (12) Удары по РФ (1007) Чебоксары (5) Владимирская область (2)
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Топ комментарии
+15
не треба згадувати про династію невідомого вови!!!
не треба запитувати про абрамовича!!!

ось вам, щось схоже на ракету фламігу.
чи нє!
на ракету равлика, тому що дуже швидка.

обговорюйте посполиті!!!!
зараз ботів підкинуть, для гостринки.
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10.06.2026 11:36 Ответить
+14
Дуже гарна новина! Потрібно масштабувати по всій кідарасії.
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10.06.2026 11:33 Ответить
+7
Когда бьют "Нептунами", то Президент марку ракет не озвучивает....
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10.06.2026 11:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дуже гарна новина! Потрібно масштабувати по всій кідарасії.
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10.06.2026 11:33 Ответить
не можеш!
всі права належать 95 кварталу!
вигадай щось своє і знімай.
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10.06.2026 11:40 Ответить
КацПрАвАкатАр
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10.06.2026 13:35 Ответить
Єлабуга жде не діждеться - Шахеди там клепаються
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10.06.2026 11:36 Ответить
не треба згадувати про династію невідомого вови!!!
не треба запитувати про абрамовича!!!

ось вам, щось схоже на ракету фламігу.
чи нє!
на ракету равлика, тому що дуже швидка.

обговорюйте посполиті!!!!
зараз ботів підкинуть, для гостринки.
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10.06.2026 11:36 Ответить
кацапчег, не пались так сильно)
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10.06.2026 12:01 Ответить
щось дуже не схожі на фламінги, занадто повільні, крилаті ракети так не літають
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10.06.2026 11:37 Ответить
Якраз крилаті так й літають. З балістикою не плутайте.
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10.06.2026 11:54 Ответить
Коли тітка з вікна дивиться, як ніби летить менше 100 км на годину. Це занадто повільно. Ракета б впала на такій швидкості.
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10.06.2026 12:04 Ответить
Заявлена швидкість ракети 950 км/час - 270 м/с.
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10.06.2026 12:43 Ответить
Це оптичний обман, тому що ця ракета набагато більша за розмірами від Калібру чи Х-101.
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10.06.2026 13:33 Ответить
Кацапи не очікували такого ,,свята "на їхній територіі ,
бо тільки можна бомбити украінців цілодобово ,
а не кацапів
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10.06.2026 11:38 Ответить
гасіте свет - летять Фламінгі!
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10.06.2026 11:43 Ответить
Там вибухівки тона,а просто димок якийсь,після влучання.І швидкість наче шахед.
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10.06.2026 11:44 Ответить
У вас голлівудське уявлення про вибухи.
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10.06.2026 11:47 Ответить
Ні.Є відео вибухів від кабів наприклад,чи москальських ракет.
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10.06.2026 11:51 Ответить
нє, ну чого ви?
от, наприклад, кияни, мають дуже чітке уявлення про вибухи.
від балістики, від крилатих ракет, від шахедів.
і воно ніфіга не голівудське.
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10.06.2026 11:53 Ответить
Реакція ворожого Z-блогера на сьогоднішній удар "Фламінго":

https://pbs.twimg.com/media/HKb5V8RXEAEMgQh.png
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10.06.2026 11:47 Ответить
Когда бьют "Нептунами", то Президент марку ракет не озвучивает....
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10.06.2026 11:49 Ответить
У нього щелепа не дає вимовити...
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10.06.2026 12:41 Ответить
У Фламінго таке враження швидість десь 400км в годину, можна збити з калаша.
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10.06.2026 11:51 Ответить
Ну заявлена швидкість десь під 900км... Але на відео, дійсно, вона якось повільно летить. Пощастило, що ППО не було, бо дуже легка ціль.
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10.06.2026 11:53 Ответить
950 км/г, 270 м/с. Шось там на відосіке недокрутили.
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10.06.2026 12:46 Ответить
Це дрон, а не ракета, швидкість взагалі не та. Знову зевилупок всіх за дурнів має.
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10.06.2026 11:52 Ответить
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10.06.2026 11:52 Ответить
мамкіни ракетчики, канікули в школі? чи Ольгіно сере?
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10.06.2026 12:04 Ответить
спасибо вам антиукраинский президент, и всей вашей команде за семь лет саботажа
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10.06.2026 12:12 Ответить
Ще невідомо, що там реально влучило, чим пульнули? Бо фламінги це фуфломіндічі для зебаранів.
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10.06.2026 12:36 Ответить
А на відео не видно що летіло?
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10.06.2026 13:04 Ответить
А на відео видно де, коли і ким воно було знято?
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10.06.2026 13:07 Ответить
... прєдупрєдітє сосєдєй, возьмітє докумєнти і завєрнувшись в бєлую простиню мєдленно ползітє в сторону городского кладбіщя. Медленно - чтоби нє создавать заторов і панікі
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10.06.2026 13:02 Ответить
ого, скільки ботви налізло: і ракета - не ракета, і летить не так, і вибухи не такі, і попало не туди, і не вона, і взагалі її не існує, це все - піар і договорняк. нічого не забув?
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10.06.2026 13:07 Ответить
"пагасіті свєт.. "
Нормально так влучило те , чого нема ...👍
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10.06.2026 13:12 Ответить
красіво канечно
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10.06.2026 13:12 Ответить
 
 