Украинские ракеты FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, - Зеленский

В ночь на среду, 10 июня 2026 года, украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который снабжает армию оккупантов компонентами для дронов и ракет.

Это подтвердил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали от Зеленского

"Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который снабжает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость! За прошедшую ночь также был поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарской области. Расстояние от линии фронта - более 900 километров. Благодарен воинам ССО, СБС и ГУР. Достигли также вполне справедливые ответы СБУ и двух объектов нефтяной инфраструктуры в Владимирской области на расстоянии 700 километров. Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины!", - отметил глава государства.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетного удара по Чебоксарам.

Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах подвергся катастрофическимразрушениям.

Также в ночь на среду, 10 июня 2026 года, была атакована Самарская область РФ. После атаки горит Куйбышевский НПЗ.

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