Украинские ракеты FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, - Зеленский
В ночь на среду, 10 июня 2026 года, украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который снабжает армию оккупантов компонентами для дронов и ракет.
Это подтвердил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали от Зеленского
"Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах, который снабжает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость! За прошедшую ночь также был поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарской области. Расстояние от линии фронта - более 900 километров. Благодарен воинам ССО, СБС и ГУР. Достигли также вполне справедливые ответы СБУ и двух объектов нефтяной инфраструктуры в Владимирской области на расстоянии 700 километров. Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины!", - отметил глава государства.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, оборонный завод "ВНИИР-Прогресс" горит после ракетного удара по Чебоксарам.
- Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах подвергся катастрофическимразрушениям.
- Также в ночь на среду, 10 июня 2026 года, была атакована Самарская область РФ. После атаки горит Куйбышевский НПЗ.
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всі права належать 95 кварталу!
вигадай щось своє і знімай.
не треба запитувати про абрамовича!!!
ось вам, щось схоже на ракету фламігу.
чи нє!
на ракету равлика, тому що дуже швидка.
обговорюйте посполиті!!!!
зараз ботів підкинуть, для гостринки.
бо тільки можна бомбити украінців цілодобово ,
а не кацапів
от, наприклад, кияни, мають дуже чітке уявлення про вибухи.
від балістики, від крилатих ракет, від шахедів.
і воно ніфіга не голівудське.
https://pbs.twimg.com/media/HKb5V8RXEAEMgQh.png
Нормально так влучило те , чого нема ...👍