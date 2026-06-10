Українські ракети FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, - Зеленський. ВIДЕО

У ніч проти середи, 10 червня 2026 року, українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет.

Це підтвердив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі від Зеленського

"Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність! Уражено також за минулу ніч нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту - понад 900 кілометрів. Вдячний воїнам ССО, СБС та ГУР. Досягли також цілком справедливі відповіді СБУ і двох об’єктів нафтової інфраструктури у Владимирському регіоні на відстані 700 кілометрів. Дякую всім, хто б’ється та працює заради України!", - зазначив глава держави.

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Що передувало?

Як повідомлялося, оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари.

Згодом стало відомо, що завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань.

Також у ніч проти середи, 10 червня 2026 року, було атаковано Самарську область РФ. Після атаки горить Куйбишевський НПЗ.

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