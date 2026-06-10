Українські ракети FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, - Зеленський. ВIДЕО
У ніч проти середи, 10 червня 2026 року, українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет.
Це підтвердив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі від Зеленського
"Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність! Уражено також за минулу ніч нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту - понад 900 кілометрів. Вдячний воїнам ССО, СБС та ГУР. Досягли також цілком справедливі відповіді СБУ і двох об’єктів нафтової інфраструктури у Владимирському регіоні на відстані 700 кілометрів. Дякую всім, хто б’ється та працює заради України!", - зазначив глава держави.
Що передувало?
- Як повідомлялося, оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари.
- Згодом стало відомо, що завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань.
- Також у ніч проти середи, 10 червня 2026 року, було атаковано Самарську область РФ. Після атаки горить Куйбишевський НПЗ.
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всі права належать 95 кварталу!
вигадай щось своє і знімай.
не треба запитувати про абрамовича!!!
ось вам, щось схоже на ракету фламігу.
чи нє!
на ракету равлика, тому що дуже швидка.
обговорюйте посполиті!!!!
зараз ботів підкинуть, для гостринки.
бо тільки можна бомбити украінців цілодобово ,
а не кацапів
от, наприклад, кияни, мають дуже чітке уявлення про вибухи.
від балістики, від крилатих ракет, від шахедів.
і воно ніфіга не голівудське.
https://pbs.twimg.com/media/HKb5V8RXEAEMgQh.png
Нормально так влучило те , чого нема ...👍