УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
4 503 39

Українські ракети FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, - Зеленський. ВIДЕО

У ніч проти середи, 10 червня 2026 року, українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет.

Це підтвердив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі від Зеленського

"Продовжуємо застосовувати українські далекобійні санкції проти російських воєнних об’єктів і нафтової галузі. Зокрема, цієї ночі українські FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет. Дякую ЗСУ за влучність! Уражено також за минулу ніч нафтопереробний завод "Куйбишевський" у Самарському регіоні. Відстань від лінії фронту - понад 900 кілометрів. Вдячний воїнам ССО, СБС та ГУР. Досягли також цілком справедливі відповіді СБУ і двох об’єктів нафтової інфраструктури у Владимирському регіоні на відстані 700 кілометрів. Дякую всім, хто б’ється та працює заради України!", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Ленінградській області РФ досі горить арсенал ВМФ, пожежу видно з космосу, - росЗМІ. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Що передувало?

  • Як повідомлялося, оборонний завод "ВНИИР-Прогресс" горить після ракетної атаки на Чебоксари.
  • Згодом стало відомо, що завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань.
  • Також у ніч проти середи, 10 червня 2026 року, було атаковано Самарську область РФ. Після атаки горить Куйбишевський НПЗ.

Також читайте: Атаковано арсенали ВМФ РФ у Ленінградській області, базу в Кронштадті та нафтобазу у Краснодарському краї, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) Самара (23) Чувашія (13) Удари по РФ (1013) Чебоксари (7) Владимирська область (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Дуже гарна новина! Потрібно масштабувати по всій кідарасії.
показати весь коментар
10.06.2026 11:33 Відповісти
+14
не треба згадувати про династію невідомого вови!!!
не треба запитувати про абрамовича!!!

ось вам, щось схоже на ракету фламігу.
чи нє!
на ракету равлика, тому що дуже швидка.

обговорюйте посполиті!!!!
зараз ботів підкинуть, для гостринки.
показати весь коментар
10.06.2026 11:36 Відповісти
+6
Єлабуга жде не діждеться - Шахеди там клепаються
показати весь коментар
10.06.2026 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже гарна новина! Потрібно масштабувати по всій кідарасії.
показати весь коментар
10.06.2026 11:33 Відповісти
не можеш!
всі права належать 95 кварталу!
вигадай щось своє і знімай.
показати весь коментар
10.06.2026 11:40 Відповісти
Єлабуга жде не діждеться - Шахеди там клепаються
показати весь коментар
10.06.2026 11:36 Відповісти
не треба згадувати про династію невідомого вови!!!
не треба запитувати про абрамовича!!!

ось вам, щось схоже на ракету фламігу.
чи нє!
на ракету равлика, тому що дуже швидка.

обговорюйте посполиті!!!!
зараз ботів підкинуть, для гостринки.
показати весь коментар
10.06.2026 11:36 Відповісти
кацапчег, не пались так сильно)
показати весь коментар
10.06.2026 12:01 Відповісти
щось дуже не схожі на фламінги, занадто повільні, крилаті ракети так не літають
показати весь коментар
10.06.2026 11:37 Відповісти
Якраз крилаті так й літають. З балістикою не плутайте.
показати весь коментар
10.06.2026 11:54 Відповісти
Коли тітка з вікна дивиться, як ніби летить менше 100 км на годину. Це занадто повільно. Ракета б впала на такій швидкості.
показати весь коментар
10.06.2026 12:04 Відповісти
Заявлена швидкість ракети 950 км/час - 270 м/с.
показати весь коментар
10.06.2026 12:43 Відповісти
Кацапи не очікували такого ,,свята "на їхній територіі ,
бо тільки можна бомбити украінців цілодобово ,
а не кацапів
показати весь коментар
10.06.2026 11:38 Відповісти
гасіте свет - летять Фламінгі!
показати весь коментар
10.06.2026 11:43 Відповісти
Там вибухівки тона,а просто димок якийсь,після влучання.І швидкість наче шахед.
показати весь коментар
10.06.2026 11:44 Відповісти
У вас голлівудське уявлення про вибухи.
показати весь коментар
10.06.2026 11:47 Відповісти
Ні.Є відео вибухів від кабів наприклад,чи москальських ракет.
показати весь коментар
10.06.2026 11:51 Відповісти
нє, ну чого ви?
от, наприклад, кияни, мають дуже чітке уявлення про вибухи.
від балістики, від крилатих ракет, від шахедів.
і воно ніфіга не голівудське.
показати весь коментар
10.06.2026 11:53 Відповісти
Реакція ворожого Z-блогера на сьогоднішній удар "Фламінго":

https://pbs.twimg.com/media/HKb5V8RXEAEMgQh.png
показати весь коментар
10.06.2026 11:47 Відповісти
Когда бьют "Нептунами", то Президент марку ракет не озвучивает....
показати весь коментар
10.06.2026 11:49 Відповісти
У нього щелепа не дає вимовити...
показати весь коментар
10.06.2026 12:41 Відповісти
У Фламінго таке враження швидість десь 400км в годину, можна збити з калаша.
показати весь коментар
10.06.2026 11:51 Відповісти
Ну заявлена швидкість десь під 900км... Але на відео, дійсно, вона якось повільно летить. Пощастило, що ППО не було, бо дуже легка ціль.
показати весь коментар
10.06.2026 11:53 Відповісти
950 км/г, 270 м/с. Шось там на відосіке недокрутили.
показати весь коментар
10.06.2026 12:46 Відповісти
Це дрон, а не ракета, швидкість взагалі не та. Знову зевилупок всіх за дурнів має.
показати весь коментар
10.06.2026 11:52 Відповісти
показати весь коментар
10.06.2026 11:52 Відповісти
мамкіни ракетчики, канікули в школі? чи Ольгіно сере?
показати весь коментар
10.06.2026 12:04 Відповісти
спасибо вам антиукраинский президент, и всей вашей команде за семь лет саботажа
показати весь коментар
10.06.2026 12:12 Відповісти
Ще невідомо, що там реально влучило, чим пульнули? Бо фламінги це фуфломіндічі для зебаранів.
показати весь коментар
10.06.2026 12:36 Відповісти
А на відео не видно що летіло?
показати весь коментар
10.06.2026 13:04 Відповісти
А на відео видно де, коли і ким воно було знято?
показати весь коментар
10.06.2026 13:07 Відповісти
... прєдупрєдітє сосєдєй, возьмітє докумєнти і завєрнувшись в бєлую простиню мєдленно ползітє в сторону городского кладбіщя. Медленно - чтоби нє создавать заторов і панікі
показати весь коментар
10.06.2026 13:02 Відповісти
ого, скільки ботви налізло: і ракета - не ракета, і летить не так, і вибухи не такі, і попало не туди, і не вона, і взагалі її не існує, це все - піар і договорняк. нічого не забув?
показати весь коментар
10.06.2026 13:07 Відповісти
"пагасіті свєт.. "
Нормально так влучило те , чого нема ...👍
показати весь коментар
10.06.2026 13:12 Відповісти
красіво канечно
показати весь коментар
10.06.2026 13:12 Відповісти
 
 