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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони атакували Татарстан: у Нижньокамську спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтохімічних заводів РФ. ВIДЕО

Уранці 12 червня безпілотники атакували російський Татарстан. Після вибухів у Нижньокамську виникла масштабна пожежа на території одного з найбільших нафтохімічних підприємств Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.

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О третій годині ночі у Татарстані було оголошено безпілотну небезпеку. В Аеропортах Казані та Нижньокамська було запроваджено тимчасові обмеження на прийом та виліт повітряних суден.

Згодом жителі Нижньокамську повідомили про потужні вибухи у місті.

За даними моніторингових ресурсів, дрони уразили об'єкт компанії "Сібур" у Нижньокамську.

Йдеться про комплекс "Нижньокамськнафтохім" - один із найбільших нафтохімічних заводів Росії, що спеціалізується на виробництві пластиків, синтетичного каучуку, поліетилену, поліпропілену та іншої продукції з нафти й газу.

Попередньо, внаслідок атаки загорілася установка АВТ-8.

Що відомо про установку АВТ-8

АВТ (атмосферно-вакуумна трубчаста установка) є одним із ключових елементів нафтопереробного виробництва. Саме там здійснюється первинна переробка сирої нафти та її розділення на бензинові, дизельні, гасові та інші фракції.

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У мережі оприлюднили відео, на яких видно густий чорний дим над територією підприємства та потужне займання.

Російська ППО могла влучити у житловий будинок

Водночас російські телеграм-канали повідомляють, що під час відбиття атаки сили ППО нібито влучили у житловий будинок. На оприлюднених кадрах видно значні руйнування частини багатоповерхівки.

Офіційної інформації від російської влади щодо причин пошкодження житлового будинку наразі немає.

Станом на момент публікації українська сторона не коментувала атаку. Російська влада також не підтверджувала ураження нафтохімічного підприємства та масштаби пошкоджень.

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Автор: 

Татарстан (46) Удари по РФ (1023)
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Топ коментарі
+12
з днем Немитої вас кацапня
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12.06.2026 07:35 Відповісти
+11
З днем Параші вас, парашніки.
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12.06.2026 07:40 Відповісти
+9
Зі святом кацапи! Доброго раночку! 😁
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12.06.2026 07:41 Відповісти
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з днем Немитої вас кацапня
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12.06.2026 07:35 Відповісти
О О
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12.06.2026 07:36 Відповісти
З днем Параші вас, парашніки.
показати весь коментар
12.06.2026 07:40 Відповісти
Зі святом кацапи! Доброго раночку! 😁
показати весь коментар
12.06.2026 07:41 Відповісти
вонючі кацапи
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12.06.2026 08:11 Відповісти
Смердючи кацапи.
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12.06.2026 09:48 Відповісти
Все идет по плану, денег нет но вы держитесь, Смутное время уже на пороге.
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12.06.2026 07:48 Відповісти
В нєчєво била співать мірна літящій дрон.
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12.06.2026 07:52 Відповісти
Горіла вааатаа пааалалааа
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12.06.2026 07:56 Відповісти
Нарешті кацапи почали відчувати есвеошний оргазм....
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12.06.2026 08:11 Відповісти
дівка на відео так кайфує
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12.06.2026 08:24 Відповісти
- Вань... Батюшка, в церкви, говорил, что мы, русские, "духовно багатые...".
- Маня... Мы, русские, не "духовно богатые", а "душевно больные..." .
Тільки "божевільні" будуть висловлювать "васторг", з приводу біди, що прилетіла в їх країну...
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12.06.2026 08:47 Відповісти
Скільки в росії найбільших заводів ?
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12.06.2026 08:26 Відповісти
Куди влучили, там і найбільший .
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12.06.2026 08:47 Відповісти
Гойдааааааа!!!!
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12.06.2026 08:31 Відповісти
 
 