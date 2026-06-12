Дрони атакували Татарстан: у Нижньокамську спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтохімічних заводів РФ. ВIДЕО

Уранці 12 червня безпілотники атакували російський Татарстан. Після вибухів у Нижньокамську виникла масштабна пожежа на території одного з найбільших нафтохімічних підприємств Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють телеграм-канали Exilenova+ та Supernova+.

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О третій годині ночі у Татарстані було оголошено безпілотну небезпеку. В Аеропортах Казані та Нижньокамська було запроваджено тимчасові обмеження на прийом та виліт повітряних суден.

Згодом жителі Нижньокамську повідомили про потужні вибухи у місті.

За даними моніторингових ресурсів, дрони уразили об'єкт компанії "Сібур" у Нижньокамську.

Йдеться про комплекс "Нижньокамськнафтохім" - один із найбільших нафтохімічних заводів Росії, що спеціалізується на виробництві пластиків, синтетичного каучуку, поліетилену, поліпропілену та іншої продукції з нафти й газу.

Попередньо, внаслідок атаки загорілася установка АВТ-8.

Що відомо про установку АВТ-8

АВТ (атмосферно-вакуумна трубчаста установка) є одним із ключових елементів нафтопереробного виробництва. Саме там здійснюється первинна переробка сирої нафти та її розділення на бензинові, дизельні, гасові та інші фракції.

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У мережі оприлюднили відео, на яких видно густий чорний дим над територією підприємства та потужне займання.

Російська ППО могла влучити у житловий будинок

Водночас російські телеграм-канали повідомляють, що під час відбиття атаки сили ППО нібито влучили у житловий будинок. На оприлюднених кадрах видно значні руйнування частини багатоповерхівки.

Офіційної інформації від російської влади щодо причин пошкодження житлового будинку наразі немає.

Станом на момент публікації українська сторона не коментувала атаку. Російська влада також не підтверджувала ураження нафтохімічного підприємства та масштаби пошкоджень.

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