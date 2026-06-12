Дрони атакували хімічний завод у Самарській області РФ: спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рано вранці 12 червня безпілотники атакували Самарську область Росії. Під ударом опинився хімічний завод "Тольяттікаучук" у Тольятті, після чого на території підприємства виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили OSINT-спільноти та російські телеграм-канали.

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За даними аналітиків, у місті пролунала серія вибухів, після чого очевидці зафіксували густий чорний дим над територією підприємства.

"Сили оборони ударними БпЛА влупили по хімічному заводу "Тольяттікаучук" у Самарській області. На об'єкті пожежа", – йдеться у повідомленнях OSINT-каналів.

У мережі також поширюються відео, на яких чути звуки вибухів і проліт безпілотників над містом.

Атака тривала кілька годин

Станом на 05:20 повідомлялося, що атака на Тольятті продовжується. У регіоні активно працювали російські сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби.

Офіційного підтвердження ураження підприємства з боку російської влади на момент публікації не було.

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Що відомо про завод "Тольяттікаучук"

"Тольяттикаучук" - велике нафтохімічне підприємство в Тольятті, з 2019 року входить до групи "Татнефть", є одним із найбільших підприємств хімічної промисловості Росії

Основна продукція заводу:

синтетичні каучуки різних марок;

вуглеводневі фракції;

продукти органічного та неорганічного синтезу;

мономери;

полімери та присадки для автомобільних бензинів.

Серед ключових напрямків - бутадієн-стирольний та ізопреновий каучук. Його синтетичні каучуки йдуть на виробництво шин та інших гумотехнічних виробів.

Оскільки такі матеріали використовуються у транспортній, промисловій та спеціальній техніці, підприємство є важливим елементом сировинного ланцюга, який опосередковано працює і на ВПК країни-агресора.

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У місті сильне задимлення









