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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал. ФОТО

У ніч проти 13 червня безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю РФ. Унаслідок удару сталася пожежа на території морського термінала.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що займання нібито виникло через падіння уламків безпілотників.

темрюк

За його словами, внаслідок інциденту одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

До гасіння залучили майже сотню рятувальників

Ліквідацію пожежі на морському терміналі здійснюють 96 осіб та понад 30 одиниць техніки, зокрема підрозділи МНС Росії.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливий вплив на роботу об'єкта уточнюється.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони атакували Татарстан: у Нижньокамську спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтохімічних заводів РФ. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5970) Краснодарський край РФ (74)
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Топ коментарі
+12
На сросії людей немає. Там орки, які закабздонюються.
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13.06.2026 07:49 Відповісти
+11
У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал: є загиблий і поранені.
Одне питання, який таки загиблий? він просто здох!
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13.06.2026 07:58 Відповісти
+9
нічьо нє падєлаєш-ета двіжуха...
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13.06.2026 07:51 Відповісти
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На сросії людей немає. Там орки, які закабздонюються.
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13.06.2026 07:49 Відповісти
І зігрілись, і розім'ялись )
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13.06.2026 07:50 Відповісти
нічьо нє падєлаєш-ета двіжуха...
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13.06.2026 07:51 Відповісти
У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал: є загиблий і поранені.
Одне питання, який таки загиблий? він просто здох!
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13.06.2026 07:58 Відповісти
Типове члЄном вредітєльство орка на підприємстві!!
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13.06.2026 09:56 Відповісти
Тмуторока́нське кня́зівство - прийняте в історіографії найменування «заморського володіння» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Київської Русі з центром у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C Тмутороканьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80-1 [1]. Існувало у Х-ХІ ст. Ймовірно, займало частину ********* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2 Таманського півострова (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарський край), який у минулому становив групу островів, утворених рукавами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0) Кубанської дельти.
Оле́г Святосла́вич (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 д.-рус. Ѡлегъ Свѧтославичъ, Ѡлегъ Ст҃ославичь; сер. XI ст.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%A3%D0%A0%D0%951982%D0%A2%D0%BE%D0%BC_7,_c._521-1 [1] - https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1115 1115) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C руський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C князь з династії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96 Рюриковичів. Князь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE володимирський (https://uk.wikipedia.org/wiki/1074 1074https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0:_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B82006%D1%81._373-2 [2] /https://uk.wikipedia.org/wiki/1077 1077https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%95%D0%86%D0%A32010%D1%81._563-3 [3]-https://uk.wikipedia.org/wiki/1077 1077), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE тмутороканський (https://uk.wikipedia.org/wiki/1083 1083-https://uk.wikipedia.org/wiki/1094 1094), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE чернігівський (https://uk.wikipedia.org/wiki/1094 1094-https://uk.wikipedia.org/wiki/1096 1096) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE новгород-сіверський (https://uk.wikipedia.org/wiki/1097 1097-https://uk.wikipedia.org/wiki/1115 1115).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0:_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B82006%D1%81._373-2 [2]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-FOOTNOTE%D0%95%D0%86%D0%A32010%D1%81._563-3 [3] Син https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 київського князя https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87 Святослава II Ярославича, онук https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9 Ярослава I Мудрого. Засновник роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96 Ольговичів.

"Історично" (як ******* говорить кацапи) - НАША земля... Тому , "хочемо - хліб сіємо... А хочемо - "бур'ян випалюємо...".
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13.06.2026 08:02 Відповісти
"Сємья пагібшега" отримає пачку пельменів.
"Всьо скрєпна, вкусна па-дамашніму".
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13.06.2026 08:03 Відповісти
лєнівих пєльмєнєй.
без м'яса і тіста.
тільки, стара гнила капуста залита окропом.
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13.06.2026 08:08 Відповісти
Фау-1
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13.06.2026 08:12 Відповісти
Незрозуміло тільки як оті "обломки" літають по 2 000 кілометрів??? Може якісь...біологічні мутанти....бойові бджоли,або взагалі іноземні технології...
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13.06.2026 08:17 Відповісти
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13.06.2026 08:20 Відповісти
Не менше 5разів ВСУ атакували цей термінал з 2024 (!) року. Без ракет це дуже важко. Як приклад, які пошкодження робить навіть одна (з 5 запущених фламінго) на заводі у Чебоксарах....
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13.06.2026 08:19 Відповісти
до 25 року порт Темрюк не піддавася ураження. Перша атака була вже у 25-у році. ******* сьогоднішнє - це четверта. У тому порту чогось особливого для застосування КР практично нема, тільки невеличкий газовий термінал з резервуарним паром у три десятка РГСів, на який достатньо дольоту одного дрона, щоб сто пожежників добу контролювали вигоряння.
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13.06.2026 09:05 Відповісти
Звикайте *********** - "Що має згоріти те не потоне".
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13.06.2026 08:23 Відповісти
Оце так обломки:
1 загиблий;
3 поранених;
ліквідацію пожежі здійснюють 96 осіб та понад 30 одиниць техніки.

Може краще розвивати індустрію обломків, раз у них така висока ефективність?
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13.06.2026 08:40 Відповісти
тємрюкі такі тупі, могли би вже зрозуміти, що ми атакуємо порт стабільно через кожні двадцять днів. А то вдають що тіпа ураження було неподіване.
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13.06.2026 08:44 Відповісти
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13.06.2026 09:00 Відповісти
Ніхера собі "обломки"... то ж які вони повинні бути ?
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13.06.2026 09:35 Відповісти
 
 