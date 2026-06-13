У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал. ФОТО
У ніч проти 13 червня безпілотники атакували Темрюкський район Краснодарського краю РФ. Унаслідок удару сталася пожежа на території морського термінала.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що займання нібито виникло через падіння уламків безпілотників.
За його словами, внаслідок інциденту одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
До гасіння залучили майже сотню рятувальників
Ліквідацію пожежі на морському терміналі здійснюють 96 осіб та понад 30 одиниць техніки, зокрема підрозділи МНС Росії.
Інформація про масштаби пошкоджень та можливий вплив на роботу об'єкта уточнюється.
Топ коментарі
+12 Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар13.06.2026 07:49 Відповісти Посилання
+11 Valeriy Levitskiy
показати весь коментар13.06.2026 07:58 Відповісти Посилання
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.06.2026 07:51 Відповісти Посилання
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Одне питання, який таки загиблий? він просто здох!
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"Історично" (як ******* говорить кацапи) - НАША земля... Тому , "хочемо - хліб сіємо... А хочемо - "бур'ян випалюємо...".
"Всьо скрєпна, вкусна па-дамашніму".
без м'яса і тіста.
тільки, стара гнила капуста залита окропом.
1 загиблий;
3 поранених;
ліквідацію пожежі здійснюють 96 осіб та понад 30 одиниць техніки.
Може краще розвивати індустрію обломків, раз у них така висока ефективність?