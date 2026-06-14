Хімкомбінат "Азот" горить у Новомосковську Тульської області після атаки дронів. ВIДЕО

У ніч із 13 на 14 червня внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на заводі "Азот" у Новомосковську Тульської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Що уражено?

Як зазначається, OSINT-аналіз встановив це за відеозаписом із полум’ям і димом, знятим з боку міського кладовища на відстані близько 4 км від хімкомбінату. Пожежу на "Азоті" також зафіксував супутниковий сервіс моніторингу температурних аномалій NASA FIRMS.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що уламки українських безпілотників впали "на територію одного з промислових підприємств Новомосковська". Назву та тип підприємства губернатор не уточнив.

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Що про підприємство відомо?

Як зазначено на сайті підприємства, "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із лідерів галузі за номенклатурою та обсягами виробництва.

Підприємство випускає мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану та особливо чисту азотну кислоту, аргон і метанол".

Із 2002 року НАК "Азот" входить до складу холдингу "ЄвроХім".

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