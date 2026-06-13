Уражено об’єкт нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області, а також пункти управління та райони зосередження військ РФ, - Генштаб

У ніч на 13 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Волгоградській області РФ уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Деталі щодо ураження

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

Об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Російської федерації. Зокрема, збирає та готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища (Волгоградська область) та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія.

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Інші ураження

Окрім того уражено пункти управління противника в районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА в районах Хоромного Брянської області Російської федерації, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Новомиколаївки Херсонської області.

Серед іншого уражено райони зосередження особового складу противника в районах Соледара та Успенівки Донецької області, Голубівки Харківської області, Привільного Запорізької області, Колотилівки Бєлгородської області РФ, а також Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області (РФ).

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"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголошують у Генштабі.