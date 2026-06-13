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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено об’єкт нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області, а також пункти управління та райони зосередження військ РФ, - Генштаб

уражено цех рф

У ніч на 13 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Волгоградській області РФ уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Деталі щодо ураження

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

Об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Російської федерації. Зокрема, збирає та готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища (Волгоградська область) та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія.

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Інші ураження

  • Окрім того уражено пункти управління противника в районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.
  • Також завдано ураження пунктам управління БпЛА в районах Хоромного Брянської області Російської федерації, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Новомиколаївки Херсонської області.
  • Серед іншого уражено райони зосередження особового складу противника в районах Соледара та Успенівки Донецької області, Голубівки Харківської області, Привільного Запорізької області, Колотилівки Бєлгородської області РФ, а також Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області (РФ).

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"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголошують у Генштабі.

Автор: 

Волгоград (48) Генштаб ЗС (8488) Удари по РФ (1026)
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Краще б полякали капустін яр
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13.06.2026 13:28 Відповісти
Повідомляють про удари по фірташівському заводу "Титан" та електропідстанції біля Армянська в Криму.



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13.06.2026 13:30 Відповісти
якось трохи дивно - якщо атакували у Котово Коробковський участок ЗАО "Ніжнєволжскоє УТТ" ( 50°18'05.8"N 44°41'08.2"E) який забезпечує підготовку и перекачку нафти, то могли би одразу і завітати на п'ять кілометрів північніше (50°20'44.9"N 44°42'36.1"E) на Коробковський газопереробний завод, який переробляє та транспортує газовий конденсат, а також виробляє сировину для хімічної промисловості. Цей завод входить до системи постачання палива для внутрішнього ринку расії, а також для експорту. Котовський (Коробківський) ГПЗ виробляє відбензинений газ, стабільний газовий бензин та зріджені вуглеводневі гази (ЗВГ - суміш пропана і бутана), тому палало там би весело. Його наприкінці минулого року вже уражали, горіло там бадьоро.
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13.06.2026 14:20 Відповісти
 
 