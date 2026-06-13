Уражено об’єкт нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області, а також пункти управління та райони зосередження військ РФ, - Генштаб
У ніч на 13 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Волгоградській області РФ уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Деталі щодо ураження
Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.
Об'єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури Російської федерації. Зокрема, збирає та готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища (Волгоградська область) та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія.
Інші ураження
- Окрім того уражено пункти управління противника в районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.
- Також завдано ураження пунктам управління БпЛА в районах Хоромного Брянської області Російської федерації, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Новомиколаївки Херсонської області.
- Серед іншого уражено райони зосередження особового складу противника в районах Соледара та Успенівки Донецької області, Голубівки Харківської області, Привільного Запорізької області, Колотилівки Бєлгородської області РФ, а також Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області (РФ).
"Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", - наголошують у Генштабі.
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