У Чебоксарах повторно атаковано завод "ВНИИР-Прогресс": пошкоджене виробництво для ракет РФ. ФОТО
У Чебоксарах зафіксовано повторну атаку на завод "ВНИИР-Прогресс". Підприємство виготовляє навігаційні системи та компоненти, що використовуються в російських ракетах і дронах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали та OSINT-спільноти.
Зазначається, що удар по об’єкту міг статися повторно після попередньої атаки 10 червня.
Попередньо йдеться про ураження заводу ВНИИР-Прогресс, який спеціалізується на виробництві навігаційного обладнання, GNSS-приймачів та антен типу "Комета".
Такі компоненти, за даними відкритих джерел, можуть використовуватися у виробництві російських безпілотників, крилатих і балістичних ракет.
Наслідки атаки уточнюються
У мережі з’являються фото з території підприємства, на яких видно можливі пошкодження інфраструктури.
Офіційного підтвердження масштабу руйнувань наразі немає, дані перевіряються.
Що відомо про підприємство?
ВНИИР-Прогресс - це підприємство російського військово-промислового та електротехнічного комплексу, яке входить до холдингу "АБС Електро".
Основний профіль:
- розробка і виробництво електроніки та систем автоматики
- релейний захист і системи управління
- навігаційні та супутникові модулі
- спеціалізоване електротехнічне обладнання
Формально воно також працює в цивільній сфері (енергетика, промислова автоматика), але значна частина продукції має військове застосування.
За даними відкритих джерел, підприємство виробляє компоненти, які використовуються у російському озброєнні:
- навігаційні антени та модулі "Комета"
- GPS/ГЛОНАСС-захищені приймачі
- електроніку для ракет і дронів
- елементи систем наведення та стабілізації
Ці компоненти застосовуються, зокрема, у:
- БпЛА типу "Шахед / Герань"
- ракетах "Іскандер-М"
- крилатих ракетах "Калібр"
- керованих авіабомбах (УМПК)
Що передувало?
В ніч на 10 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації. Зокрема, і оборонний завод "ВНИИР-Прогресс". Згодом стало відомо, що завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань.
Також у ніч на 5 травня підрозділи Сил оборони України уразили завод "ВНИИР-Прогресс".
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Так "міг статися" чи "стався"?
СОУ перейменували його в ВНИИР-Регресс.
Детально проаналізувавши відео атаки, склавши хронологію подій та зіставивши фото з місця, а також за допомогою аналітики КіберБорошна, ми дійшли такого висновку:
Із п'яти ракет FP-5 «Фламінго» до території заводу долетіли дві.
🛑 Близько 05:40 перша ракета влучила в південну частину виробничо-адміністративного корпусу заводу. Удар було завдано зі східного напрямку. Внаслідок влучання всередині будівлі розпочалася пожежа.
🛑 Близько 06:20 повідомлялося про другий приліт. Імовірно, друга ракета також мала уразити той самий корпус, що й перша. Однак з невідомих причин вона пролетіла далі та влучила в дорогу перед будівлею.