У Чебоксарах повторно атаковано завод "ВНИИР-Прогресс": пошкоджене виробництво для ракет РФ. ФОТО

У Чебоксарах зафіксовано повторну атаку на завод "ВНИИР-Прогресс". Підприємство виготовляє навігаційні системи та компоненти, що використовуються в російських ракетах і дронах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Зазначається, що удар по об’єкту міг статися повторно після попередньої атаки 10 червня.

Попередньо йдеться про ураження заводу ВНИИР-Прогресс, який спеціалізується на виробництві навігаційного обладнання, GNSS-приймачів та антен типу "Комета".

Такі компоненти, за даними відкритих джерел, можуть використовуватися у виробництві російських безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Наслідки атаки уточнюються

У мережі з’являються фото з території підприємства, на яких видно можливі пошкодження інфраструктури.

Офіційного підтвердження масштабу руйнувань наразі немає, дані перевіряються.







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Що відомо про підприємство?

ВНИИР-Прогресс - це підприємство російського військово-промислового та електротехнічного комплексу, яке входить до холдингу "АБС Електро".

Основний профіль:

розробка і виробництво електроніки та систем автоматики

релейний захист і системи управління

навігаційні та супутникові модулі

спеціалізоване електротехнічне обладнання

Формально воно також працює в цивільній сфері (енергетика, промислова автоматика), але значна частина продукції має військове застосування.

За даними відкритих джерел, підприємство виробляє компоненти, які використовуються у російському озброєнні:

навігаційні антени та модулі "Комета"

GPS/ГЛОНАСС-захищені приймачі

електроніку для ракет і дронів

елементи систем наведення та стабілізації

Ці компоненти застосовуються, зокрема, у:

БпЛА типу "Шахед / Герань"

ракетах "Іскандер-М"

крилатих ракетах "Калібр"

керованих авіабомбах (УМПК)

Що передувало?

В ніч на 10 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації. Зокрема, і оборонний завод "ВНИИР-Прогресс". Згодом стало відомо, що завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань.

Також у ніч на 5 травня підрозділи Сил оборони України уразили завод "ВНИИР-Прогресс".

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