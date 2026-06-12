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Новини Удари по заводах у РФ
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У Чебоксарах повторно атаковано завод "ВНИИР-Прогресс": пошкоджене виробництво для ракет РФ. ФОТО

У Чебоксарах зафіксовано повторну атаку на завод "ВНИИР-Прогресс". Підприємство виготовляє навігаційні системи та компоненти, що використовуються в російських ракетах і дронах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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Зазначається, що удар по об’єкту міг статися повторно після попередньої атаки 10 червня. 

Попередньо йдеться про ураження заводу ВНИИР-Прогресс, який спеціалізується на виробництві навігаційного обладнання, GNSS-приймачів та антен типу "Комета".

Такі компоненти, за даними відкритих джерел, можуть використовуватися у виробництві російських безпілотників, крилатих і балістичних ракет.

Наслідки атаки уточнюються

У мережі з’являються фото з території підприємства, на яких видно можливі пошкодження інфраструктури.

Офіційного підтвердження масштабу руйнувань наразі немає, дані перевіряються.

У Чебоксарах знову вибухи: атаковано завод, пов’язаний із виробництвом ракетного обладнання РФ
У Чебоксарах знову вибухи: атаковано завод, пов’язаний із виробництвом ракетного обладнання РФ
У Чебоксарах знову вибухи: атаковано завод, пов’язаний із виробництвом ракетного обладнання РФ

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Що відомо про підприємство?

ВНИИР-Прогресс - це підприємство російського військово-промислового та електротехнічного комплексу, яке входить до холдингу "АБС Електро".

Основний профіль:

  • розробка і виробництво електроніки та систем автоматики
  • релейний захист і системи управління
  • навігаційні та супутникові модулі
  • спеціалізоване електротехнічне обладнання

Формально воно також працює в цивільній сфері (енергетика, промислова автоматика), але значна частина продукції має військове застосування.

За даними відкритих джерел, підприємство виробляє компоненти, які використовуються у російському озброєнні:

  • навігаційні антени та модулі "Комета"
  • GPS/ГЛОНАСС-захищені приймачі
  • електроніку для ракет і дронів
  • елементи систем наведення та стабілізації

Ці компоненти застосовуються, зокрема, у:

  • БпЛА типу "Шахед / Герань"
  • ракетах "Іскандер-М"
  • крилатих ракетах "Калібр"
  • керованих авіабомбах (УМПК)

Що передувало?

В ніч на 10 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації. Зокрема, і оборонний завод "ВНИИР-Прогресс". Згодом стало відомо, що  завод у Чебоксарах зазнав катастрофічних руйнувань.

Також у ніч на 5 травня підрозділи Сил оборони України уразили завод "ВНИИР-Прогресс".

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Автор: 

Удари по РФ (1023) Чебоксари (10)
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Отак само виглядів готель "Україна", в Чернігові, після удару росіян, на початку березня 2022 року... І це не був "військовий об'єкт"... А в Чебоксарах клепають ракети, для ударів по Україні...
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12.06.2026 08:04 Відповісти
Зазначається, що удар по об'єкту міг статися повторно після попередньої атаки 10 червня.

Так "міг статися" чи "стався"?
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12.06.2026 08:19 Відповісти
Був завод ВНИИР-Прогресс.
СОУ перейменували його в ВНИИР-Регресс.
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12.06.2026 08:26 Відповісти
Атака на ВНДІР «Прогрес» в ніч на 10 червня: до заводу долетіли дві ракети, одна з яких влучила безпосередньо в ціль

Детально проаналізувавши відео атаки, склавши хронологію подій та зіставивши фото з місця, а також за допомогою аналітики КіберБорошна, ми дійшли такого висновку:

Із п'яти ракет FP-5 «Фламінго» до території заводу долетіли дві.

🛑 Близько 05:40 перша ракета влучила в південну частину виробничо-адміністративного корпусу заводу. Удар було завдано зі східного напрямку. Внаслідок влучання всередині будівлі розпочалася пожежа.

🛑 Близько 06:20 повідомлялося про другий приліт. Імовірно, друга ракета також мала уразити той самий корпус, що й перша. Однак з невідомих причин вона пролетіла далі та влучила в дорогу перед будівлею.
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12.06.2026 08:26 Відповісти
Те що вона влучила має викликати подив і неймовірне здивування. А те , що не влучила, то відповідає її ТТХ. Це ж треба так придумати: "з невідомих причин".
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12.06.2026 08:37 Відповісти
По ходу правильно попали,здание все в решетке было,а за ним какие то странные вышки.
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12.06.2026 08:38 Відповісти
точно так як зараз виглядає Лук'янівка, там такий же бізнес-центр зі скла, і виробниче приміщення з проломленим дахом
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12.06.2026 09:08 Відповісти
 
 