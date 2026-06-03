Новошахтинський НПЗ 31 травня було уражено комплексом "Нептун", - ВМС

Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ у ніч на 31 травня 2026 року уразили береговим ракетним комплексом "Нептун".

Про це повідомили ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"В ніч на 31 травня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України вчергове завдали точного удару по стратегічному об’єкту ворога.



У результаті ураження було виведено з ладу дві атмосферно-вакуумні установки первинної переробки нафти потужністю до 2,5 млн тонн на рік кожна та об'єкти зберігання нафтопродуктів", - йдеться в повідомленні.

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У ВМС зазначили, що Новошахтинський НПЗ є ключовим підприємством паливної інфраструктури регіону та відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ паливно-мастильними матеріалами.

Ураження об'єкта суттєво знижує можливості противника щодо логістичного забезпечення військових угруповань.

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