УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11587 відвідувачів онлайн
Новини Удари по заводах у РФ
1 854 17

Новошахтинський НПЗ 31 травня було уражено комплексом "Нептун", - ВМС

Удар по Новошахтинському НПЗ: це були Нептуни

Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ у ніч на 31 травня 2026 року уразили береговим ракетним комплексом "Нептун".

Про це повідомили ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"В ніч на 31 травня підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України вчергове завдали точного удару по стратегічному об’єкту ворога.

У результаті ураження було виведено з ладу дві атмосферно-вакуумні установки первинної переробки нафти потужністю до 2,5 млн тонн на рік кожна та об'єкти зберігання нафтопродуктів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Переробка нафти у РФ впала до мінімуму за 16 років після атак України на НПЗ, - Bloomberg

У ВМС зазначили, що Новошахтинський НПЗ є ключовим підприємством паливної інфраструктури регіону та відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ паливно-мастильними матеріалами.

Ураження об'єкта суттєво знижує можливості противника щодо логістичного забезпечення військових угруповань.

Дивіться: Український захисник збиває російську крилату ракету із ПЗРК. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1448) крилаті ракети (1121) НПЗ (1001) Ростовська область РФ (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Заберіть гроші у шахраїв, які розповідають казки про "ракети всіх типів вже завтра", та віддайте справжнім ракетчікам. Наприклад - виробникам Нептунів.
показати весь коментар
03.06.2026 10:57 Відповісти
+7
показати весь коментар
03.06.2026 10:57 Відповісти
+5
⛴ Прямо зараз під Санкт-Петербургом палає ракетний корабель "Бойкий" - він у 2025 році неодноразово конвоїв судна тіньового флоту рф в Ла-Манші. Тепер не буде.

Це саме та військова локація в Кронштадті, яка попала під дроновий удар сьогодні вранці.
показати весь коментар
03.06.2026 11:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От...
показати весь коментар
03.06.2026 10:53 Відповісти
.. клятий барига
показати весь коментар
03.06.2026 11:05 Відповісти
Заберіть гроші у шахраїв, які розповідають казки про "ракети всіх типів вже завтра", та віддайте справжнім ракетчікам. Наприклад - виробникам Нептунів.
показати весь коментар
03.06.2026 10:57 Відповісти
Це вже 8 років?
показати весь коментар
03.06.2026 11:09 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2026 10:57 Відповісти
Потрібно прідивитися дым чи дух?!
показати весь коментар
03.06.2026 11:13 Відповісти
⛴ Прямо зараз під Санкт-Петербургом палає ракетний корабель "Бойкий" - він у 2025 році неодноразово конвоїв судна тіньового флоту рф в Ла-Манші. Тепер не буде.

Це саме та військова локація в Кронштадті, яка попала під дроновий удар сьогодні вранці.
показати весь коментар
03.06.2026 11:01 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2026 11:07 Відповісти
А де комплекси "Фламінго"?
показати весь коментар
03.06.2026 11:03 Відповісти
В Ізраїлі.
показати весь коментар
03.06.2026 11:04 Відповісти
Це ж наші "козирні карти"... Їх витрачати не можна.
показати весь коментар
03.06.2026 11:16 Відповісти
І по наративу і по ***** видно що бреше
показати весь коментар
03.06.2026 11:23 Відповісти
Клятий Порошенко, кляті Свинорчуки! Могли б як Міндіч і його ізраїльська мафія розмородерити фінансування, да нерухомості за межами України прикупити. А то тепер доада виходить, від "бариги" ракети літають і досить точно, а від дефективних менеджерів Зеленського тільки на відео.
показати весь коментар
03.06.2026 11:07 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2026 11:10 Відповісти
От і маєш! Волали про зє-фламінгі,а виявився нптун Пороха!
показати весь коментар
03.06.2026 11:11 Відповісти
Вражено ракетним комплексом "Нептун"... Так це ж той комплекс, який створено "баригою" і його командою. А де вражегні цілі трьома тисячами "фламінгів" на які держава витратила мільярди під час війни???
показати весь коментар
03.06.2026 11:23 Відповісти
 
 