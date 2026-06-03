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Новости Удары по заводам в РФ
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Новошахтинский НПЗ 31 мая был поражен комплексом "Нептун", - ВМС

Удар по Новошахтинскому НПЗ: это были "Нептуны"

Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ в ночь на 31 мая 2026 года был поражен береговым ракетным комплексом "Нептун".

Об этом сообщили ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"В ночь на 31 мая подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в очередной раз нанесли точный удар по стратегическому объекту врага.

В результате поражения были выведены из строя две атмосферно-вакуумные установки первичной переработки нефти мощностью до 2,5 млн тонн в год каждая и объекты хранения нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Читайте: Переработка нефти в РФ упала до минимума за 16 лет после атак Украины на НПЗ, - Bloomberg

В ВМС отметили, что Новошахтинский НПЗ является ключевым предприятием топливной инфраструктуры региона и играет важную роль в обеспечении российских войск горюче-смазочными материалами.

Поражение объекта существенно снижает возможности противника по логистическому обеспечению военных группировок.

Смотрите: Украинский защитник сбивает российскую крылатую ракету из ПЗРК. ВИДЕО

Автор: 

ВМС (1529) крылатые ракеты (934) НПЗ (519) Ростовская область РФ (12)
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Топ комментарии
+17
Заберіть гроші у шахраїв, які розповідають казки про "ракети всіх типів вже завтра", та віддайте справжнім ракетчікам. Наприклад - виробникам Нептунів.
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03.06.2026 10:57 Ответить
+11
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03.06.2026 10:57 Ответить
+10
А де комплекси "Фламінго"?
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03.06.2026 11:03 Ответить
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От...
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03.06.2026 10:53 Ответить
.. клятий барига
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03.06.2026 11:05 Ответить
Заберіть гроші у шахраїв, які розповідають казки про "ракети всіх типів вже завтра", та віддайте справжнім ракетчікам. Наприклад - виробникам Нептунів.
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03.06.2026 10:57 Ответить
Це вже 8 років?
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03.06.2026 11:09 Ответить
"Нептун" до кронштадта" не долетить.
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03.06.2026 12:17 Ответить
В якщо людям дати фінансування, яке освоїли через FP?
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03.06.2026 13:51 Ответить
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03.06.2026 10:57 Ответить
Потрібно прідивитися дым чи дух?!
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03.06.2026 11:13 Ответить
⛴ Прямо зараз під Санкт-Петербургом палає ракетний корабель "Бойкий" - він у 2025 році неодноразово конвоїв судна тіньового флоту рф в Ла-Манші. Тепер не буде.

Це саме та військова локація в Кронштадті, яка попала під дроновий удар сьогодні вранці.
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03.06.2026 11:01 Ответить
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03.06.2026 11:07 Ответить
А де комплекси "Фламінго"?
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03.06.2026 11:03 Ответить
В Ізраїлі.
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03.06.2026 11:04 Ответить
Це ж наші "козирні карти"... Їх витрачати не можна.
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03.06.2026 11:16 Ответить
І по наративу і по ***** видно що бреше
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03.06.2026 11:23 Ответить
Цікаво, яка у пана Штіллермана освіта? Він теж клоун?
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03.06.2026 14:13 Ответить
Клятий Порошенко, кляті Свинорчуки! Могли б як Міндіч і його ізраїльська мафія розмородерити фінансування, да нерухомості за межами України прикупити. А то тепер доада виходить, від "бариги" ракети літають і досить точно, а від дефективних менеджерів Зеленського тільки на відео.
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03.06.2026 11:07 Ответить
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03.06.2026 11:10 Ответить
От і маєш! Волали про зє-фламінгі,а виявився нптун Пороха!
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03.06.2026 11:11 Ответить
Вражено ракетним комплексом "Нептун"... Так це ж той комплекс, який створено "баригою" і його командою. А де вражегні цілі трьома тисячами "фламінгів" на які держава витратила мільярди під час війни???
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03.06.2026 11:23 Ответить
 
 