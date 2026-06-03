Новошахтинский НПЗ 31 мая был поражен комплексом "Нептун", - ВМС

Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ в ночь на 31 мая 2026 года был поражен береговым ракетным комплексом "Нептун".

Об этом сообщили ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"В ночь на 31 мая подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в очередной раз нанесли точный удар по стратегическому объекту врага.



В результате поражения были выведены из строя две атмосферно-вакуумные установки первичной переработки нефти мощностью до 2,5 млн тонн в год каждая и объекты хранения нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

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В ВМС отметили, что Новошахтинский НПЗ является ключевым предприятием топливной инфраструктуры региона и играет важную роль в обеспечении российских войск горюче-смазочными материалами.

Поражение объекта существенно снижает возможности противника по логистическому обеспечению военных группировок.

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