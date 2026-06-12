В Чебоксарах повторно атакован завод "ВНИИР-Прогресс": повреждено производство ракет для РФ. ФОТО

В Чебоксарах зафиксирована повторная атака на завод "ВНИИР-Прогресс". Предприятие производит навигационные системы и компоненты, используемые в российских ракетах и дронах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что удар по объекту мог произойти повторно после предыдущей атаки 10 июня.

Предварительно речь идет о поражении завода ВНИИР-Прогресс, который специализируется на производстве навигационного оборудования, GNSS-приемников и антенн типа "Комета".

Такие компоненты, по данным открытых источников, могут использоваться в производстве российских беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Последствия атаки уточняются

В сети появляются фото с территории предприятия, на которых видны возможные повреждения инфраструктуры.

Официального подтверждения масштаба разрушений пока нет, данные проверяются.







Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новошахтинский НПЗ 31 мая был поражен комплексом "Нептун", - ВМС

Что известно о предприятии?

ВНИИР-Прогресс - это предприятие российского военно-промышленного и электротехнического комплекса, входящее в холдинг "АБС Электро".

Основной профиль:

разработка и производство электроники и систем автоматики

релейная защита и системы управления

навигационные и спутниковые модули

специализированное электротехническое оборудование

Формально оно также работает в гражданской сфере (энергетика, промышленная автоматика), но значительная часть продукции имеет военное применение.

По данным открытых источников, предприятие производит компоненты, которые используются в российском вооружении:

навигационные антенны и модули "Комета"

GPS/ГЛОНАСС-защищенные приемники

электроника для ракет и дронов

элементы систем наведения и стабилизации

Эти компоненты применяются, в частности, в:

БПЛА типа "Шахед / Герань"

ракет "Искандер-М"

крылатых ракетах "Калибр"

управляемых авиабомбах (УМПК)

Что предшествовало?

В ночь на 10 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. В частности, и по оборонному заводу "ВНИИР-Прогресс". Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах подвергся катастрофическим разрушениям.

Также в ночь на 5 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по заводу "ВНИИР-Прогресс".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ставропольском крае РФ дроны атаковали химкомбинат "Азот" в Невинномиске: возник пожар. ВИДЕО