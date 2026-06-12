РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12122 посетителя онлайн
Новости Удары по заводам в РФ
3 691 8

В Чебоксарах повторно атакован завод "ВНИИР-Прогресс": повреждено производство ракет для РФ. ФОТО

В Чебоксарах зафиксирована повторная атака на завод "ВНИИР-Прогресс". Предприятие производит навигационные системы и компоненты, используемые в российских ракетах и дронах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что удар по объекту мог произойти повторно после предыдущей атаки 10 июня. 

Предварительно речь идет о поражении завода ВНИИР-Прогресс, который специализируется на производстве навигационного оборудования, GNSS-приемников и антенн типа "Комета".

Такие компоненты, по данным открытых источников, могут использоваться в производстве российских беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Последствия атаки уточняются

В сети появляются фото с территории предприятия, на которых видны возможные повреждения инфраструктуры.

Официального подтверждения масштаба разрушений пока нет, данные проверяются.

В Чебоксарах снова взрывы: атакован завод, связанный с производством ракетного оборудования РФ
В Чебоксарах снова взрывы: атакован завод, связанный с производством ракетного оборудования РФ
В Чебоксарах снова взрывы: атакован завод, связанный с производством ракетного оборудования РФ

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новошахтинский НПЗ 31 мая был поражен комплексом "Нептун", - ВМС

Что известно о предприятии?

ВНИИР-Прогресс - это предприятие российского военно-промышленного и электротехнического комплекса, входящее в холдинг "АБС Электро".

Основной профиль:

  • разработка и производство электроники и систем автоматики
  • релейная защита и системы управления
  • навигационные и спутниковые модули
  • специализированное электротехническое оборудование

Формально оно также работает в гражданской сфере (энергетика, промышленная автоматика), но значительная часть продукции имеет военное применение.

По данным открытых источников, предприятие производит компоненты, которые используются в российском вооружении:

  • навигационные антенны и модули "Комета"
  • GPS/ГЛОНАСС-защищенные приемники
  • электроника для ракет и дронов
  • элементы систем наведения и стабилизации

Эти компоненты применяются, в частности, в:

  • БПЛА типа "Шахед / Герань"
  • ракет "Искандер-М"
  • крылатых ракетах "Калибр"
  • управляемых авиабомбах (УМПК)

Что предшествовало?

В ночь на 10 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. В частности, и по оборонному заводу "ВНИИР-Прогресс". Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах подвергся катастрофическим разрушениям.

Также в ночь на 5 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по заводу "ВНИИР-Прогресс".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ставропольском крае РФ дроны атаковали химкомбинат "Азот" в Невинномиске: возник пожар. ВИДЕО

Автор: 

Удары по РФ (1017) Чебоксары (10)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отак само виглядів готель "Україна", в Чернігові, після удару росіян, на початку березня 2022 року... І це не був "військовий об'єкт"... А в Чебоксарах клепають ракети, для ударів по Україні...
показать весь комментарий
12.06.2026 08:04 Ответить
Зазначається, що удар по об'єкту міг статися повторно після попередньої атаки 10 червня.

Так "міг статися" чи "стався"?
показать весь комментарий
12.06.2026 08:19 Ответить
Був завод ВНИИР-Прогресс.
СОУ перейменували його в ВНИИР-Регресс.
показать весь комментарий
12.06.2026 08:26 Ответить
Атака на ВНДІР «Прогрес» в ніч на 10 червня: до заводу долетіли дві ракети, одна з яких влучила безпосередньо в ціль

Детально проаналізувавши відео атаки, склавши хронологію подій та зіставивши фото з місця, а також за допомогою аналітики КіберБорошна, ми дійшли такого висновку:

Із п'яти ракет FP-5 «Фламінго» до території заводу долетіли дві.

🛑 Близько 05:40 перша ракета влучила в південну частину виробничо-адміністративного корпусу заводу. Удар було завдано зі східного напрямку. Внаслідок влучання всередині будівлі розпочалася пожежа.

🛑 Близько 06:20 повідомлялося про другий приліт. Імовірно, друга ракета також мала уразити той самий корпус, що й перша. Однак з невідомих причин вона пролетіла далі та влучила в дорогу перед будівлею.
показать весь комментарий
12.06.2026 08:26 Ответить
Те що вона влучила має викликати подив і неймовірне здивування. А те , що не влучила, то відповідає її ТТХ. Це ж треба так придумати: "з невідомих причин".
показать весь комментарий
12.06.2026 08:37 Ответить
По ходу правильно попали,здание все в решетке было,а за ним какие то странные вышки.
показать весь комментарий
12.06.2026 08:38 Ответить
 
 