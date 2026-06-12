В Чебоксарах повторно атакован завод "ВНИИР-Прогресс": повреждено производство ракет для РФ. ФОТО
В Чебоксарах зафиксирована повторная атака на завод "ВНИИР-Прогресс". Предприятие производит навигационные системы и компоненты, используемые в российских ракетах и дронах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
Отмечается, что удар по объекту мог произойти повторно после предыдущей атаки 10 июня.
Предварительно речь идет о поражении завода ВНИИР-Прогресс, который специализируется на производстве навигационного оборудования, GNSS-приемников и антенн типа "Комета".
Такие компоненты, по данным открытых источников, могут использоваться в производстве российских беспилотников, крылатых и баллистических ракет.
Последствия атаки уточняются
В сети появляются фото с территории предприятия, на которых видны возможные повреждения инфраструктуры.
Официального подтверждения масштаба разрушений пока нет, данные проверяются.
Что известно о предприятии?
ВНИИР-Прогресс - это предприятие российского военно-промышленного и электротехнического комплекса, входящее в холдинг "АБС Электро".
Основной профиль:
- разработка и производство электроники и систем автоматики
- релейная защита и системы управления
- навигационные и спутниковые модули
- специализированное электротехническое оборудование
Формально оно также работает в гражданской сфере (энергетика, промышленная автоматика), но значительная часть продукции имеет военное применение.
По данным открытых источников, предприятие производит компоненты, которые используются в российском вооружении:
- навигационные антенны и модули "Комета"
- GPS/ГЛОНАСС-защищенные приемники
- электроника для ракет и дронов
- элементы систем наведения и стабилизации
Эти компоненты применяются, в частности, в:
- БПЛА типа "Шахед / Герань"
- ракет "Искандер-М"
- крылатых ракетах "Калибр"
- управляемых авиабомбах (УМПК)
Что предшествовало?
В ночь на 10 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Российской Федерации. В частности, и по оборонному заводу "ВНИИР-Прогресс". Впоследствии стало известно, что завод в Чебоксарах подвергся катастрофическим разрушениям.
Также в ночь на 5 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по заводу "ВНИИР-Прогресс".
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Так "міг статися" чи "стався"?
СОУ перейменували його в ВНИИР-Регресс.
Детально проаналізувавши відео атаки, склавши хронологію подій та зіставивши фото з місця, а також за допомогою аналітики КіберБорошна, ми дійшли такого висновку:
Із п'яти ракет FP-5 «Фламінго» до території заводу долетіли дві.
🛑 Близько 05:40 перша ракета влучила в південну частину виробничо-адміністративного корпусу заводу. Удар було завдано зі східного напрямку. Внаслідок влучання всередині будівлі розпочалася пожежа.
🛑 Близько 06:20 повідомлялося про другий приліт. Імовірно, друга ракета також мала уразити той самий корпус, що й перша. Однак з невідомих причин вона пролетіла далі та влучила в дорогу перед будівлею.