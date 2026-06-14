Пострадал комбинат "Темп" Росрезерва в Ярославской области, где хранилось топливо
Целью дронной атаки в Ярославской области стал рибинский ФДКУ "Комбинат "Темп"" Росрезерва.
Об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, удар был нанесен рано утром 14 июня, после чего над городом поднялся густой дым.
Известно, что комбинат уже подвергался атаке 31 декабря 2025 года. Объект используется, в частности, для хранения топлива.
Что говорят местные власти?
Между тем по распоряжению губернатора Ярославской области Михаила Евраева движение в направлении Москвы было перекрыто. Он также подтвердил, что зафиксировано попадание в промышленные объекты по хранению топлива.
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