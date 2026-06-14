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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Пострадал комбинат "Темп" Росрезерва в Ярославской области, где хранилось топливо

Целью дронной атаки в Ярославской области стал рибинский ФДКУ "Комбинат "Темп"" Росрезерва.

Об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, удар был нанесен рано утром 14 июня, после чего над городом поднялся густой дым.

удар по рибинску рф
удар по рибинску рф

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Известно, что комбинат уже подвергался атаке 31 декабря 2025 года. Объект используется, в частности, для хранения топлива.

Что говорят местные власти?

Между тем по распоряжению губернатора Ярославской области Михаила Евраева движение в направлении Москвы было перекрыто. Он также подтвердил, что зафиксировано попадание в промышленные объекты по хранению топлива.

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Автор: 

Удары по РФ (1021) Ярославская область РФ (24)
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Топ комментарии
+6
Пішло за вітром
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14.06.2026 08:48 Ответить
+4
Лучики добра
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14.06.2026 08:57 Ответить
+3
Воскресенье, шашлыки жарят...
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14.06.2026 09:00 Ответить
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Пішло за вітром
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14.06.2026 08:48 Ответить
Лучики добра
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14.06.2026 08:57 Ответить
Воскресенье, шашлыки жарят...
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14.06.2026 09:00 Ответить
чудово але потрібно ще посилювати удари бо на фронті на жаль не все так добре
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14.06.2026 09:06 Ответить
"Задьімлєніє"
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14.06.2026 09:16 Ответить
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14.06.2026 09:23 Ответить
Да, Васька Перов намалював це "полотніще" у 1866 році. Про дше щіпательні історії картини кацапи до сих пір ллють сльози та вмиваютсья соплями.
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14.06.2026 09:32 Ответить
Які вправні "уламки"....літають за тисячі кілометрів і падають точно у ціль....і ще вибухають! Які зараз технології! Страшно подумати, якщо б прилетіли не уламки,а цілий вироб....
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14.06.2026 09:26 Ответить
Для паніки валіть по хладокомбінатам. Там хлор. Враховуючи, що кацапи з мізками конфліктують, то можна їм ще наспівати пісеньку - скатертью, скатертью..хлорпікрін стєлєтся..100% штани змінять)))
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14.06.2026 09:27 Ответить
Па плану...
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14.06.2026 09:27 Ответить
Що може бути краще, ніж прокинувшись з ранку побачити відео з черговими підпалами скотоубюлюдії? Вишенькою на торті стане балістика на масквабад, в що я вірю і чекаю з нетерпінням
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14.06.2026 09:43 Ответить
 
 