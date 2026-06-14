Пострадал комбинат "Темп" Росрезерва в Ярославской области, где хранилось топливо

Целью дронной атаки в Ярославской области стал рибинский ФДКУ "Комбинат "Темп"" Росрезерва.

Об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, удар был нанесен рано утром 14 июня, после чего над городом поднялся густой дым.





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Известно, что комбинат уже подвергался атаке 31 декабря 2025 года. Объект используется, в частности, для хранения топлива.

Что говорят местные власти?

Между тем по распоряжению губернатора Ярославской области Михаила Евраева движение в направлении Москвы было перекрыто. Он также подтвердил, что зафиксировано попадание в промышленные объекты по хранению топлива.

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