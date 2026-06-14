Уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне. ВІДЕО+ФОТО
Ціллю дронової атаки у Ярославській області став рибінський ФДКУ "Комбінат "Темп"" Росрезерву.
Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, удар було завдано рано вранці 14 червня, після цього над містом піднявся густий дим.
Відомо, що комбінат уже зазнавав атаки 31 грудня 2025 року. Об’єкт використовується, зокрема, для зберігання пального.
Що каже місцева влада?
Тим часом за розпорядженням губернатора Ярославської області Михайла Євраєва рух у напрямку Москви було перекрито. Він також підтвердив, що зафіксовано влучання в промислові об’єкти зі зберігання пального.
Топ коментарі
+17 Dombass
показати весь коментар14.06.2026 09:23 Відповісти Посилання
+15 Валентин Коваль #620706
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+14 Псамметих II
показати весь коментар14.06.2026 08:57 Відповісти Посилання
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Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і, як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!! Причинно-наслідкові зв'язки для орків з 2014 року!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚔️🤝✊✌️💪👌👍👏🫡‼️❤️🇺🇦🇪🇺
... тому за Життєстверджувальною натурою - за радістю життя, за сміхом, за позитивом - ВСІ художники бувшої російської імперії іздили... в Україну.
Але аміак - теж непогано (для того, що пропонується)...