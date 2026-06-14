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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Уражено комбінат "Темп" Росрезерву в Ярославській області, де зберігалося пальне. ВІДЕО+ФОТО

Ціллю дронової атаки у Ярославській області став рибінський ФДКУ "Комбінат "Темп"" Росрезерву.

Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, удар було завдано рано вранці 14 червня, після цього над містом піднявся густий дим.

удар по рибінську рф
удар по рибінську рфудар по рибінську рф

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Відомо, що комбінат уже зазнавав атаки 31 грудня 2025 року. Об’єкт використовується, зокрема, для зберігання пального.

Що каже місцева влада?

Тим часом за розпорядженням губернатора Ярославської області Михайла Євраєва рух у напрямку Москви було перекрито. Він також підтвердив, що зафіксовано влучання в промислові об’єкти зі зберігання пального.

Також читайте: У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал. ФОТО

Автор: 

Удари по РФ (1031) Ярославська область РФ (24)
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Топ коментарі
+17
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14.06.2026 09:23 Відповісти
+15
Пішло за вітром
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14.06.2026 08:48 Відповісти
+14
Лучики добра
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14.06.2026 08:57 Відповісти
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14.06.2026 08:48 Відповісти
Типова ситуація на території андрофагів ******, яка проходить у них щоліта!!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і, як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!! Причинно-наслідкові зв'язки для орків з 2014 року!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
‼️❤️🇺🇦🇪🇺💯⚔️⚔️🤝✊✌️💪👌👍👏🫡‼️❤️🇺🇦🇪🇺
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14.06.2026 12:52 Відповісти
Лучики добра
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14.06.2026 08:57 Відповісти
Воскресенье, шашлыки жарят...
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14.06.2026 09:00 Відповісти
чудово але потрібно ще посилювати удари бо на фронті на жаль не все так добре
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14.06.2026 09:06 Відповісти
"Задьімлєніє"
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14.06.2026 09:16 Відповісти
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14.06.2026 09:23 Відповісти
Да, Васька Перов намалював це "полотніще" у 1866 році. Про дше щіпательні історії картини кацапи до сих пір ллють сльози та вмиваютсья соплями.
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14.06.2026 09:32 Відповісти
У Перова є ще більш цікава картина. Називається "Проводы покойника". Там зображена селянська сім'я, що везе на санях, запряжених конем, домовину з помарлим (главою сім'ї). Торік бачив "диптих", в Інтернет. Зліва - ця картина, а справа - фото похоронів покійника, у ********* російському селі. Сюжет той самий. Зима, сани... Тільки замість коня, у сани запряжений не кінь, а троє дідів...
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14.06.2026 09:56 Відповісти
Ситуація наступна - натура в бувшій росії для художників того часу - це трупи, напівтрупи, ніщета та зубожіння, горе, страждання...
... тому за Життєстверджувальною натурою - за радістю життя, за сміхом, за позитивом - ВСІ художники бувшої російської імперії іздили... в Україну.
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14.06.2026 11:39 Відповісти
Які вправні "уламки"....літають за тисячі кілометрів і падають точно у ціль....і ще вибухають! Які зараз технології! Страшно подумати, якщо б прилетіли не уламки,а цілий вироб....
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14.06.2026 09:26 Відповісти
Для паніки валіть по хладокомбінатам. Там хлор. Враховуючи, що кацапи з мізками конфліктують, то можна їм ще наспівати пісеньку - скатертью, скатертью..хлорпікрін стєлєтся..100% штани змінять)))
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14.06.2026 09:27 Відповісти
Маринко... Прочитав допис. І "засумнівався"... Бо маю в сім'ї "спеціаліста з промислового хододильного обладнання". Задав питання . Сказала, що про "хлор" нічого не чула - промислові холодильники працюють на аміаку...
Але аміак - теж непогано (для того, що пропонується)...
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14.06.2026 10:05 Відповісти
Да скільки там того аміаку? Ну, якщо в радіусі 300-500 м хтось покашляє чи поплаче, більш ніякого ефекту не станеться.
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14.06.2026 10:13 Відповісти
Я пояснив людині помилку... Яка причина ТВОГО допису?
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14.06.2026 10:17 Відповісти
Мама працювала на отому холодосі..на Либидській. Була помилка там один раз..
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14.06.2026 10:18 Відповісти
Тобто?...
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14.06.2026 10:22 Відповісти
на Либідській в усі часи в якості хладоагента використовувався аміак. Хто жив тому районі, той знає, що аміачна "річка" ширино метрів сто регулярно текла через проспект, тому відтинок між мостом і автовокзалом треба було проскакувать затамувавши дихання.
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14.06.2026 12:11 Відповісти
Па плану...
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14.06.2026 09:27 Відповісти
Що може бути краще, ніж прокинувшись з ранку побачити відео з черговими підпалами скотоубюлюдії? Вишенькою на торті стане балістика на масквабад, в що я вірю і чекаю з нетерпінням
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14.06.2026 09:43 Відповісти
Какая балистика на Москвабад? Откуда мы вообще возьмем ту балистику? Кончай смотреть зомбимарафон пожалуйста!
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14.06.2026 12:50 Відповісти
Потрібно розхерячити Капустін яр, космодром Восточний та всі інші клоаки які можуть запускати супутники на орбіту щоб не змогли організувати щось типу "старлінка", бо буде біда.
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14.06.2026 09:54 Відповісти
Бункерного упиря меньше слухай, спец аерокосмічного агентства
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14.06.2026 10:15 Відповісти
НУ ПОЛНЫЙ ПИСЕЦ !!!
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14.06.2026 09:57 Відповісти
В РФ є величезні хаби та склади, котрі би горіли ще потужніше. Но відімо Абрамовіч Мадяру не дозволяє. Русня при цьму виносить наші склади на раз.
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14.06.2026 10:20 Відповісти
Давай в студію склади,бо ти ж потужний знавець складів.Дефіцит бензину це через те що наші безпілотники бють по малих складах???Походу ти путіносос і розказуєш про абрамовіча який щось там мадяру не дозволяє,бо Мадяр вам підарам влаштував очко!
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14.06.2026 10:33 Відповісти
Раніше розказував про Оманський договорняк і Єрмака. Абрамовіч - це вже якась нова методичка.
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14.06.2026 10:57 Відповісти
Мультитемпературний комплекс в Новоросійську: Наприкінці 2024 року група компаній «Ромекс» ввела в експлуатацію один з найбільших логістичних комплексів для зберігання та обробки продуктів харчування (у тому числі імпорту/експорту).
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14.06.2026 11:07 Відповісти
Склади продуктів харчування "котрі би горіли ще потужніше" за резервуарний парк з пальним . Медицина тут вже не допоможе. Зрада ж таки...
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14.06.2026 11:21 Відповісти
З продуктовими базами та поштовими відділеннями тільки кацапи "воюють".
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14.06.2026 11:31 Відповісти
Нова методичка зелених- а що, не було Оманського договорняка і Єрмака з розмінуванням? І що, Абрамовіч втіхаря в сортіре адміністрації президента не претирав теми? Справді? Уппс, Зелька це підтвердив. При чому тут очко Мадяра, русня винесла склади Нової пошти та АТБ (і не тількі), це як пояснити, що в РФ все ОК, що там в ваші методичці, просто цікаво...
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14.06.2026 11:12 Відповісти
ППК «Максиміха» у Домодєдово (Московська область): Найбільший спеціалізований логістичний та виробничий кластер площею понад 100 га. Він служить експортно-імпортним хабом для федеральних мереж та ключових постачальників продуктів харчування. мережею власних РЦ. Так, наприклад, масштабні розподільчі центри компанії «Магніт» у Підмосков'ї (Богородський округ) перевищують 43 900 кв.м для забезпечення постачання до сотень магазинів.
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14.06.2026 11:04 Відповісти
Благодатий вогонь зійшов в світлий недільний ранок на пекельний мордор.
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14.06.2026 10:54 Відповісти
 
 