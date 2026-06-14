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Новини Фото Атака дронів на регіони РФ
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Хімкомбінат "Азот" горить у Новомосковську Тульської області після атаки дронів. ВIДЕО

У ніч із 13 на 14 червня внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на заводі "Азот" у Новомосковську Тульської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Що уражено?

Як зазначається, OSINT-аналіз встановив це за відеозаписом із полум’ям і димом, знятим з боку міського кладовища на відстані близько 4 км від хімкомбінату. Пожежу на "Азоті" також зафіксував супутниковий сервіс моніторингу температурних аномалій NASA FIRMS.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що уламки українських безпілотників впали "на територію одного з промислових підприємств Новомосковська". Назву та тип підприємства губернатор не уточнив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено об’єкт нафтотранспортної інфраструктури у Волгоградській області, а також пункти управління та райони зосередження військ РФ, - Генштаб

удар по азоту
удар по азоту

Що про підприємство відомо?

Як зазначено на сайті підприємства, "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із лідерів галузі за номенклатурою та обсягами виробництва.

  • Підприємство випускає мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану та особливо чисту азотну кислоту, аргон і метанол".
  • Із 2002 року НАК "Азот" входить до складу холдингу "ЄвроХім".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Краснодарському краї після атаки БпЛА спалахнув морський термінал. ФОТО

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безпілотник БпЛА (5974) Удари по РФ (1026) Тула (1)
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Горить русня - туши бензином.
Трясця, а бензин продають обмеженно 🤔
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14.06.2026 07:33 Відповісти
https://t.me/voynareal/138156 🤩 Сильні вибухи в росії - палають багатоповерхівка, хімзавод та стратегічний нафтовий обʼєкт
Детальніше: • Горить комбінат росрезерву «Темп» у Рибінську Ярославської області - це логістичний хаб для зберігання та розподілу пального на випадок надзвичайних ситуацій. • У Новомосковську (Тульська область) уражено хімічний завод «Азот» - виробляє аміачну селітру, з якої рф виробляє вибухівку. • Сильне влучання в багатоповерхівку в Орлі -російська РЕБ спрямувала дрон просто в житловий будинок.
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14.06.2026 07:43 Відповісти
кацапня ,не спати стржадати !
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14.06.2026 07:51 Відповісти
 
 