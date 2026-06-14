Хімкомбінат "Азот" горить у Новомосковську Тульської області після атаки дронів. ВIДЕО
У ніч із 13 на 14 червня внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на заводі "Азот" у Новомосковську Тульської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Що уражено?
Як зазначається, OSINT-аналіз встановив це за відеозаписом із полум’ям і димом, знятим з боку міського кладовища на відстані близько 4 км від хімкомбінату. Пожежу на "Азоті" також зафіксував супутниковий сервіс моніторингу температурних аномалій NASA FIRMS.
Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що уламки українських безпілотників впали "на територію одного з промислових підприємств Новомосковська". Назву та тип підприємства губернатор не уточнив.
Що про підприємство відомо?
Як зазначено на сайті підприємства, "Новомосковська акціонерна компанія "Азот" є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із лідерів галузі за номенклатурою та обсягами виробництва.
- Підприємство випускає мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану та особливо чисту азотну кислоту, аргон і метанол".
- Із 2002 року НАК "Азот" входить до складу холдингу "ЄвроХім".
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