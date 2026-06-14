На пораженной нефтебазе Росрезерва "Темп" масштабный пожар, есть как минимум три крупных очага, - СБУ
Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешный удар по нефтебазе Росрезерва "Темп" в городе Рыбинске Ярославской области РФ. Расстояние до цели от государственной границы Украины - более 700 километров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
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Как отмечается, нефтебаза "Темп" входит в систему государственного материального резерва РФ и используется для хранения бензина, дизельного топлива и других горюче-смазочных материалов. Отсюда РФ поставляет нефтепродукты для своих северо-восточных регионов и обеспечивает стратегические запасы топлива для нужд армии.
Бушует масштабный пожар
После попаданий беспилотников СБУ на нефтебазе начался масштабный пожар. Фиксируются как минимум три крупных очага возгорания в резервуарном парке, насчитывающем более 60 емкостей для хранения.
Российские склады нефтепродуктов, НПЗ и логистическая инфраструктура остаются законными целями для СБУ. Именно они обеспечивают ресурсами армию агрессора и позволяют Кремлю продолжать войну против Украины.
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чим займається сбу!
а чим сбс?
а чим гур?
чи сбу може почати свою діяльність та знищити *****!!!!
чи знищити всіх генералів?
чи знищити взагалі, всіх причетних підарів?
нах*я оці вогні приписувати сбу?
відмітьте собі!
таким службам заборонено працювати на території своії країн!!!!
****, своїх країн!!!
чи ви такий рожевий дебіл не знаєте, що сбу кормиться з таможні?
чи ви такий рожевий дебіл не знаєте що сбу кормиться з ахметовапінчука?
тому таможня недоторкана!!!!!!!!
тому бариги недоторкані!!!!!
реформи?
Всіх до в'язниці за те що не радіють "двіжухє" яке х7йло їм зробило!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!