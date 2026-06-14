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Новости Атака дронов на регионы РФ
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На пораженной нефтебазе Росрезерва "Темп" масштабный пожар, есть как минимум три крупных очага, - СБУ

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешный удар по нефтебазе Росрезерва "Темп" в городе Рыбинске Ярославской области РФ. Расстояние до цели от государственной границы Украины - более 700 километров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Новые подробности

Как отмечается, нефтебаза "Темп" входит в систему государственного материального резерва РФ и используется для хранения бензина, дизельного топлива и других горюче-смазочных материалов. Отсюда РФ поставляет нефтепродукты для своих северо-восточных регионов и обеспечивает стратегические запасы топлива для нужд армии.

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Бушует масштабный пожар

После попаданий беспилотников СБУ на нефтебазе начался масштабный пожар. Фиксируются как минимум три крупных очага возгорания в резервуарном парке, насчитывающем более 60 емкостей для хранения.

Российские склады нефтепродуктов, НПЗ и логистическая инфраструктура остаются законными целями для СБУ. Именно они обеспечивают ресурсами армию агрессора и позволяют Кремлю продолжать войну против Украины.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что поражен комбинат "Темп" Росрезерва в Ярославской области, где хранилось топливо.
  • Также отмечалось, что химкомбинат "Азот" горит в Новомосковске Тульской области после атаки дронов.

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СБУ (20766) Удары по РФ (1021) Ярославская область РФ (24)
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Топ комментарии
+13
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14.06.2026 12:09 Ответить
+10
Наша русофобія недостатня )))
Бажаємо продовження всюди і завжди
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14.06.2026 12:06 Ответить
+5
Ну на то оно и Темп чтобы в темпе всё сгорело как в песенке одной поётся, Как вы яхту назовёте так она и поплывёт...
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14.06.2026 12:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Наша русофобія недостатня )))
Бажаємо продовження всюди і завжди
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14.06.2026 12:06 Ответить
Три осередки - це три "танки"... Кожен десь під 50 тис. кубів. Пожежники зараз, водяними завісами відсікають полум'я, від палаючих "танків", і чекають, коли вигоритиь все пальне, у них...
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14.06.2026 12:25 Ответить
Зазвичай займаються сусідні резервуари... Особливо якщо ті пошкоджені уламками
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14.06.2026 12:29 Ответить
між двадятитисячниками мінімально допустима відстань - 25 метрів, тому уламки не можуть призвести до критичних ушкоджень навіть зовнішньої оболонки РВСа. Загоряння може статись тільки якщо буде викид парів через високий нагрів від сусіднього резервуара. Тому як правило: "одне влучання - один резервуар". Виняток може бути, якщо при "правильному" вітрі нема можливості охолоджувати сусідні резервуари, як це було на комбінаті "Атлас".
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14.06.2026 13:47 Ответить
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14.06.2026 12:09 Ответить
По є'плану
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14.06.2026 12:16 Ответить
Ну на то оно и Темп чтобы в темпе всё сгорело как в песенке одной поётся, Как вы яхту назовёте так она и поплывёт...
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14.06.2026 12:17 Ответить
пояніть мені!
чим займається сбу!
а чим сбс?
а чим гур?

чи сбу може почати свою діяльність та знищити *****!!!!
чи знищити всіх генералів?
чи знищити взагалі, всіх причетних підарів?

нах*я оці вогні приписувати сбу?
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14.06.2026 12:17 Ответить
Словесний понос, притиш, будь ласка... СБУ - це не "політична охранка", яка тільки ганяється за "інакомислячими", всередині держави. У них є агентура в інших країнах (в тому числі, і в Росії. У них є розвідувальні БПЛА. Це - РОЗВІДУВАЛЬНА структура СБУ. Ця сукупність "замикається" всередині ЇХ загальної структури. Само собою, вони не будуть "світить" свої джерела інформації - їм простіше створить свій власний бойовий підрозділ, який буде діять на основі інформації, отриманої ВСЕРЕДИНІ структури СБУ...
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14.06.2026 12:33 Ответить
у всіх цивільних країнах світу!!!!
відмітьте собі!
таким службам заборонено працювати на території своії країн!!!!
****, своїх країн!!!
чи ви такий рожевий дебіл не знаєте, що сбу кормиться з таможні?
чи ви такий рожевий дебіл не знаєте що сбу кормиться з ахметовапінчука?
тому таможня недоторкана!!!!!!!!
тому бариги недоторкані!!!!!
реформи?
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14.06.2026 13:10 Ответить
ти бойовиків надивився?
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14.06.2026 12:51 Ответить
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14.06.2026 12:55 Ответить
"Темп" не збавляй темп!
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14.06.2026 12:21 Ответить
А де танці? Де радість?
Всіх до в'язниці за те що не радіють "двіжухє" яке х7йло їм зробило!
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14.06.2026 12:41 Ответить
Вау, Потужно, Потужно, аж целых 3 бочки с нафтой горят! Кацапы щас сразу сдадутся и Путлер подпишет капитуляцию!
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14.06.2026 12:47 Ответить
на комбінатах Росрезерва нафту не зберігають.
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14.06.2026 13:50 Ответить
Типова ситуація на території андрофагів, яка проходить у них щоліта!!
Літня спека, п'яні московіти та їх насєлєніє, яке нє інтєрєсується палітікай, недопалок і як наслідок, такі палаючі регіони московії!!!!
Ну, а де вогонь, там і НПЗ і держрезерв з каністрами…
******)!!
… Світає, Край неба палає, Соловейко в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, Меж ярами над ставами. Верби зеленіють. Нафтосховище палає, ********* ридають!!!
Т. Г. Шевченко попереджав москалів!!
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14.06.2026 12:48 Ответить
Город подумал - ученья идут....
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14.06.2026 14:14 Ответить
 
 