На пораженной нефтебазе Росрезерва "Темп" масштабный пожар, есть как минимум три крупных очага, - СБУ

Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешный удар по нефтебазе Росрезерва "Темп" в городе Рыбинске Ярославской области РФ. Расстояние до цели от государственной границы Украины - более 700 километров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новые подробности

Как отмечается, нефтебаза "Темп" входит в систему государственного материального резерва РФ и используется для хранения бензина, дизельного топлива и других горюче-смазочных материалов. Отсюда РФ поставляет нефтепродукты для своих северо-восточных регионов и обеспечивает стратегические запасы топлива для нужд армии.

Читайте также: СБУ нанесла удар по "Таманьнефтегазу" в Краснодарском крае РФ: уничтожены резервуары

Бушует масштабный пожар

После попаданий беспилотников СБУ на нефтебазе начался масштабный пожар. Фиксируются как минимум три крупных очага возгорания в резервуарном парке, насчитывающем более 60 емкостей для хранения.

Российские склады нефтепродуктов, НПЗ и логистическая инфраструктура остаются законными целями для СБУ. Именно они обеспечивают ресурсами армию агрессора и позволяют Кремлю продолжать войну против Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что поражен комбинат "Темп" Росрезерва в Ярославской области, где хранилось топливо.

Также отмечалось, что химкомбинат "Азот" горит в Новомосковске Тульской области после атаки дронов.

Читайте также: В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелся морской терминал. ФОТО