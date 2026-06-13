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Новости Удары по нефтепортам РФ
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СБУ нанесла удар по "Таманьнефтегазу" в Краснодарском крае РФ: уничтожены резервуары

Терминал Таманьнефтегаз

Украинские войска нанесли удар по нефтетерминалу "Таманьнефтегаз" на юге РФ. Повреждены резервуары с нефтепродуктами и инфраструктура комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с ССО и ГУР нанесли успешные удары по нефтегазовому терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.

"Пожары также бушуют в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры "Таманьнефтегаза". Под удар попали и позиции российской ПВО, которая прикрывала объект", - добавили в СБУ.

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Нефтетерминал "Таманьнефтегаз": что известно

Терминал "Таманьнефтегаз" — один из ключевых российских экспортных нефтеналивных терминалов на Черном море. Он расположен в районе поселка Волна (порт Тамань).

Назначение: перевалка (экспорт/импорт):

  • сырой нефти;
  • нефтепродуктов;
  • сжиженных углеводородных газов (LPG).

Терминал является частью энергетической инфраструктуры РФ на Черном море, поскольку используется для крупных экспортных потоков нефти и топлива. Для этого имеет большие резервуарные парки и причалы для танкеров

Оценивается как один из значимых узлов российского нефтяного экспорта в регионе.

"Российский нефтегазовый комплекс — это источник финансирования войны против Украины. Именно нефтедоллары превращаются в ракеты, дроны и боеприпасы, которыми враг атакует наши города. Поэтому СБУ и в дальнейшем будет системно лишать российскую военную машину ресурсов для ведения войны", — подчеркнули в СБУ. 

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Автор: 

СБУ (20765) Удары по РФ (1020)
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13.06.2026 14:22 Ответить
Допоки одна частина військовослужбовців з СБУ дієво боронить Україну від московитів, друга частина в СБУ щоденно гадить в Україні, виконуючи злочинні накази кєровників, на догоду зеленського-єрмака-татарова, щоб посидіти на посадах і отримати записи щодо проходження служби для отримання ПЕНСІЙ і «матеріальних благ», від шантажу бізнесу в Україні!!
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13.06.2026 14:23 Ответить
Ось сьогодняшні знімки порта Тамань - https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2026-06-13;@36.676,45.152,13.000z. Він був атакований один раз у 23 році, один раз у 24-му, два рази у 25-му, а в цоьому році це вже четверте ураження.
Пожежа, яку тут видно правіше - то горить великий парк автозапраників - 45°08'31.7"N 36°41'44.1"E
Це ще один удар по логістці у регіоні.
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13.06.2026 14:30 Ответить
А відколи це на росії існує компанія з українською назвою?
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13.06.2026 15:06 Ответить
Таманьнефтегаз (Таманьнафтогаз)
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13.06.2026 15:25 Ответить
По аналогії - Ощадбанк Росії? Тоді треба перекладати і, наприклад, Microsoft? Власні назви не перекладаються!
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13.06.2026 15:33 Ответить
Палить ВСЁ и ВСЕХ на болотах, палить без пощады и без остановок, палить , взрывать, уничтожать !
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13.06.2026 15:29 Ответить
 
 