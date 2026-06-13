СБУ нанесла удар по "Таманьнефтегазу" в Краснодарском крае РФ: уничтожены резервуары

Украинские войска нанесли удар по нефтетерминалу "Таманьнефтегаз" на юге РФ. Повреждены резервуары с нефтепродуктами и инфраструктура комплекса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с ССО и ГУР нанесли успешные удары по нефтегазовому терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.

"Пожары также бушуют в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры "Таманьнефтегаза". Под удар попали и позиции российской ПВО, которая прикрывала объект", - добавили в СБУ.

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Нефтетерминал "Таманьнефтегаз": что известно

Терминал "Таманьнефтегаз" — один из ключевых российских экспортных нефтеналивных терминалов на Черном море. Он расположен в районе поселка Волна (порт Тамань).

Назначение: перевалка (экспорт/импорт):

сырой нефти;

нефтепродуктов;

сжиженных углеводородных газов (LPG).

Терминал является частью энергетической инфраструктуры РФ на Черном море, поскольку используется для крупных экспортных потоков нефти и топлива. Для этого имеет большие резервуарные парки и причалы для танкеров

Оценивается как один из значимых узлов российского нефтяного экспорта в регионе.

"Российский нефтегазовый комплекс — это источник финансирования войны против Украины. Именно нефтедоллары превращаются в ракеты, дроны и боеприпасы, которыми враг атакует наши города. Поэтому СБУ и в дальнейшем будет системно лишать российскую военную машину ресурсов для ведения войны", — подчеркнули в СБУ.

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