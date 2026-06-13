СБУ нанесла удар по "Таманьнефтегазу" в Краснодарском крае РФ: уничтожены резервуары
Украинские войска нанесли удар по нефтетерминалу "Таманьнефтегаз" на юге РФ. Повреждены резервуары с нефтепродуктами и инфраструктура комплекса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с ССО и ГУР нанесли успешные удары по нефтегазовому терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны СБУ поразили пять емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке, а также два нефтеналивных стендера терминала.
"Пожары также бушуют в районе стоянки грузового транспорта и складской инфраструктуры "Таманьнефтегаза". Под удар попали и позиции российской ПВО, которая прикрывала объект", - добавили в СБУ.
Нефтетерминал "Таманьнефтегаз": что известно
Терминал "Таманьнефтегаз" — один из ключевых российских экспортных нефтеналивных терминалов на Черном море. Он расположен в районе поселка Волна (порт Тамань).
Назначение: перевалка (экспорт/импорт):
- сырой нефти;
- нефтепродуктов;
- сжиженных углеводородных газов (LPG).
Терминал является частью энергетической инфраструктуры РФ на Черном море, поскольку используется для крупных экспортных потоков нефти и топлива. Для этого имеет большие резервуарные парки и причалы для танкеров
Оценивается как один из значимых узлов российского нефтяного экспорта в регионе.
"Российский нефтегазовый комплекс — это источник финансирования войны против Украины. Именно нефтедоллары превращаются в ракеты, дроны и боеприпасы, которыми враг атакует наши города. Поэтому СБУ и в дальнейшем будет системно лишать российскую военную машину ресурсов для ведения войны", — подчеркнули в СБУ.
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Пожежа, яку тут видно правіше - то горить великий парк автозапраників - 45°08'31.7"N 36°41'44.1"E
Це ще один удар по логістці у регіоні.